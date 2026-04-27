Asamblea Nacional suspende el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El debate del proyecto de ley 443, que establece la mezcla obligatoria de gasolina con 10% de etanol, quedará para la próxima legislatura.

Este lunes, el diputado Rogelio Revello, del partido Realizando Metas (RM), presentó una propuesta para suspender la discusión de la iniciativa. La aprobación fue contundente: 55 de los 71 diputados que componen el pleno de la Asamblea Nacional aprobaron la moción. Se registró una abstención, la de Luis Eduardo Camacho, y ninguno votó en contra.

La decisión se produjo a solo tres días de que el poder Legislativo concluya sus sesiones ordinarias.

Cruce de discursos

Antes de la votación, se registró un cruce de palabras entre varios diputados y diputadas.

Todo comenzó cuando la diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, advirtió que la sesión había comenzado casi tres horas más tarde de lo pautado, lo que, a su juicio, era una “gran irresponsabilidad”.

Enseguida, reclamó que 14 diputados estaban en lista para opinar sobre el proyecto de ley 443 y que ahora decidían suspenderlo.

Janine Prado, diputada de Vamos. LP/Elysée Fernández

“Quiero aclararle a la ciudadanía que la Ley 355 de 2023 está vigente. Fue suspendida temporalmente porque no se contaba con las condiciones técnicas y de mercado. No vaya a ser que hoy se suspenda la discusión de este proyecto, pero que mañana, bajo un nuevo decreto, se haga automático el uso obligatorio del bioetanol”, planteó.

Enseguida, tomó la palabra Camacho. Se dirigió directamente al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. “Hablé con usted, le dije que no estaba de acuerdo (con la suspensión), pero también le dije que no iba a ser problema. Se supone que habían llegado a un acuerdo entre todas las bancadas, pero bueno, allí está. Le dije que eso iba a pasar”, aseguró mientras señalaba a Prado.

Siguió: “Ahora nosotros somos los que vamos a quedar mal, producto de que ahora nosotros somos los que queremos retirar el proyecto, cuando ellos (la bancada Vamos) eran los que no querían discutir el proyecto”.

Luis Eduardo Camacho, diputado presidente de la Comisión de Gobierno. Foto: Captura de pantalla TVL

Camacho recibió el apoyo de Jairo Bolota Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera.

“Todas las bancadas nos pusimos de acuerdo para que pasara esto (el retiro del proyecto). Ahora quieren ponernos a nosotros como los malos. Eso no se hace”, dijo Salazar.

Herrera, por su lado dijo: “Tenemos que ser responsables (...)”.

Yamireliz Chong, de Vamos, tomó la palabra. Explicó que no estaban cuestionando la suspensión del debate del proyecto. Aclaró que su compañera Janine Prado le aclaró al país que existe una ley que ya establece la obligatoriedad del etanol.

De inmediato se aprobó la suspensión.

Los choques

El pulso por el proyecto de ley 443 ya venía escalando desde la semana pasada. El pasado jueves, la Asamblea declaró sesión permanente para seguir analizando la iniciativa en segundo debate. Se declaró un receso hasta este lunes 27 de abril.

El jueves, el pleno rechazó dos informes de minoría que objetaban el proyecto. Los documentos habían sido presentados por los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega, de Vamos, junto con Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos.

Diputados de Vamos, junto a Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos. LP/Gabriel Rodríguez

En ellos, los diputados no solo cuestionaban el contenido de la iniciativa, sino también su viabilidad técnica y económica.

Ambos informes coincidían en un punto central: la imposición obligatoria de la mezcla de gasolina con etanol podría vulnerar principios de libre competencia y afectar los derechos del consumidor.

A juicio de los diputados, el proyecto introduce distorsiones en el mercado de combustibles al favorecer un esquema específico sin que exista, según advirtieron, suficiente respaldo técnico que justifique la medida.

Conflicto de interés

Pero ese no fue el único aspecto con el que chocó la propuesta. Desde que estaba en primer debate se habló del posible conflicto de interés detrás del proyecto.

Primero se señaló al contralor Anel Flores, cuya familia es propietaria de La Central Azucarero Alanje, empresa que junto a Central Azucarera La Estrella, S.A.;Azucarera Nacional, S.A.y Central Azucarero La Victoria, están interesadas en la producción del producto.

Por otro lado, Fernando Chapman Arias, hermano de Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, es director suplente en la Compañía Azucarera La Estrella, S.A.

En Calesa también figura como director suplente el abogado Aníbal Galindo, amigo y asesor del presidente de la República, José Raúl Mulino. El agente residente de la empresa es Alemán, Cordero, Galindo & Lee, la firma forense en la que Galindo es socio fundador. Actualmente está “en licencia”.

Lea aquí: Intereses cruzados: el proyecto del bioetanol y los vínculos familiares del ministro Chapman