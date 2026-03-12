Panamá, 12 de marzo del 2026

    PROCESO

    Declaran no culpable al dirigente indígena Toribio García

    Alis Fernández
    Dirigente indígena Toribio García durante la discusión de las reformas de la CSS en la Asamblea Nacional

    “Todo fue una vil persecución”, expresó el abogado Nilo González mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que comunicaba que “se hizo justicia”, luego de que se declarara inocente al dirigente indígena Toribio García, información que posteriormente fue confirmada por el Órgano Judicial mediante un comunicado.

    De acuerdo con el comunicado, el Tribunal de Juicio Oral desarrolló una audiencia durante tres días en la ciudad de David, Chiriquí, donde se escucharon y analizaron los alegatos de las partes intervinientes, así como 15 pruebas testimoniales, cuatro periciales y una documental presentadas por el Ministerio Público y la defensa.

    Al final, los tres jueces encargados de la decisión declararon no culpable al dirigente por los presuntos delitos contra los servidores públicos, apología del delito y lesiones personales.

    García fue detenido en junio de 2025, cuando era requerido por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, en su modalidad de apología del delito, y contra la personalidad interna del Estado. Esto ocurrió en medio de las protestas registradas el año pasado contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.

    Además, se fijó para el próximo 26 de marzo de 2026 la audiencia de lectura de sentencia.

    “Es vergonzoso saber que se utiliza la palabra del Estado para presionar a líderes sociales”, señaló el abogado defensor en el video, en el que afirmó que tanto el Ministerio Público como agentes de la Policía Nacional que declararon en el caso “mintieron”.

    También aclaró que, si bien su defendido no puede hacer uso de redes sociales, la publicación fue realizada desde la cuenta de González.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


