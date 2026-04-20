Demandan ante la Corte decreto que regula las plataformas de transporte

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una demanda contra el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que busca regular las plataformas tecnológicas de transporte, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia.

El recurso fue interpuesto por el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, la mañana de este lunes 20 de abril ante la Sala Tercera.

Según el demandante, la nueva normativa provocará, entre otras cosas, un aumento injustificado en las tarifas para los usuarios, al imponer requisitos que benefician a las empresas concesionarias actuales.

Cedeño argumentó que el gobierno omitió los mecanismos obligatorios de participación ciudadana y transparencia al fijar estos nuevos precios.

Por ello, exige la suspensión inmediata del decreto para “evitar daños económicos severos a la población panameña”.

Presentada ya la demanda, en contra del reglamento de los llamados taxis de lujo. En Dios hay esperanza: pic.twitter.com/FX6hJ4NBry — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 20, 2026

El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, defendió la norma e indicó que se trata de una herramienta para “poner orden” en un mercado que, a su juicio, ha crecido sin controles claros en los últimos años.

El decreto regula plataformas como Uber e InDrive.