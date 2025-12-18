Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá decidió anular la adjudicación del contrato para el mejoramiento de tres piscinas públicas de la capital, que había sido avalado en octubre a favor del Consorcio Nexus por un monto de 2.3 millones de dólares.

Según la Alcaldía, tras analizar el proceso “se ha advertido que se requieren revisiones técnicas en cuanto al alcance planteado en las especificaciones técnicas del pliego de cargos, por lo que se considera conveniente rechazar la propuesta del adjudicatario del acto público”.

El rechazo a la propuesta del Acto Público No. 2025-5-76-0-08-LV-018183, por motivos de “orden público e interés social”, quedó establecido en una resolución municipal con fecha del 12 de diciembre de 2025.

La decisión se produce luego de la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público por posibles anomalías en el proceso de licitación y adjudicación de este millonario contrato.

Rechazo de la adjudicación del contrato de piscinas.

El vicealcalde Roberto Ruiz Díaz, quien presentó la denuncia, alega que la adjudicación del contrato se realizó sin la autorización del Consejo Municipal de Panamá.

En la denuncia, Ruiz Díaz explica que en los documentos publicados en el portal Panamá Compra no consta ni se menciona el acuerdo municipal mediante el cual el Consejo Municipal debe dar luz verde a la Alcaldía para la contratación del mejoramiento de las piscinas.

Por ello, considera que podría existir un posible “abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos”.

Recordó que la Ley 106 del Régimen Municipal obliga a cada municipio a contar con un acuerdo municipal antes de iniciar cualquier procedimiento de contratación pública.

Denuncia presentada por el caso de las piscinas.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó recientemente a la Alcaldía copia de la resolución en la que conste la autorización del Concejo Municipal.

Este proceso de licitación, que inició en julio pasado, no estuvo exento de controversias. Empresas interesadas en el proyecto presentaron quejas y, en una ocasión, la Dirección General de Contrataciones Públicas ordenó la suspensión temporal del acto público.

Tras superar esos tropiezos legales, la Alcaldía reactivó la contratación, en la que el Consorcio Nexus ofertó 2.3 millones de dólares, mientras que el Consorcio Construcciones Autónomas AB Corp. presentó una propuesta de 2.4 millones.

Una comisión evaluadora favoreció al Consorcio Nexus, integrado por las empresas Estudios Alcances y Desarrollo, S.A. (EASA), EIE Arquitectura, S.A. y Alfa Mega Construcciones, S.A.S.

En materia de Contrataciones Publicas, la facultad de rechazo de propuestas por la entidad licitante, se debe hacer antes de la adjudicación. Y las causales de orden público e interes social deben estar sustentadas y debidamente establecidas en la ley, no la pueden inventar para… pic.twitter.com/qdWqmqRwwf — ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) December 17, 2025

El proyecto contempla la remodelación de las piscinas de San Francisco, Betania y Calidonia.

De acuerdo con el municipio, muchas instalaciones deportivas y recreativas “no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo durante años, por lo que es indispensable adecuarlas para su funcionamiento”.

La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

La piscina de San Francisco presenta problemas en sus estructuras. Cortesía/Municipio de Panamá

Actualmente, una de estas piscinas se encuentra clausurada. Las obras incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoras en las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.