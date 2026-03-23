Denuncian despidos en la Senniaf luego de recibir informe sobre albergues

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Funcionarios vinculados con las investigaciones sobre las irregularidades encontradas en los albergues administrados y regulados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) fueron despedidos, luego de que se presentara un informe con esta información a la propia entidad.

La información fue revelada a La Prensa por la diputada independiente Alexandra Brenes, quien preside la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia. La diputada confirmó que el documento fue entregado directamente a la nueva directora de la institución, Lilibeth Cárdenas Chanis, y también al Ministerio de Desarrollo Social.

De acuerdo con Brenes, el informe contenía información sobre las brechas identificadas en los albergues visitados, recomendaciones de organismos internacionales como Unicef —algunas formuladas desde 2021—, así como sugerencias a corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura, salud mental y funcionamiento de la junta directiva.

“Hubo despidos dentro de la Senniaf a raíz de esas denuncias”, señaló. No obstante, indicó que es la única información que maneja hasta el momento sobre ese tema, ya que no ha recibido “ningún tipo de informe” sobre la investigación, a pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que el 6 de febrero denunció ante el Ministerio Público presuntos abusos sexuales y maltrato contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Ese día denunció a la entonces directora de la Senniaf, Ana Fábrega, y a otros funcionarios por incumplimiento de los deberes de funciones públicas.

La diputada también advirtió sobre la importancia de no sentar precedentes en los que “quien es culpable no es procesado”, y pidió que todos sean juzgados por igual, sin importar cargos o rangos.

Brenes, quien pertenece a la coalición Vamos, señaló que en conversaciones con la nueva directora se le confirmó que se estaban tomando estas decisiones, pues —aunque resulte difícil de creer— había funcionarios que, aun estando denunciados, continuaban trabajando en la institución..

También le puede interesar leer: Ministra pregunta a Senniaf si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues panameños

“Han tenido acceso a los testigos, las víctimas y también a la manipulación de expedientes”, indicó. Añadió que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de la situación, ya que ella misma lo notificó mediante una carta.

En medio de estos señalamientos, la institución ha experimentado cambios en su dirección. Fábrega dejó el cargo el 3 de marzo de 2026; un día después se anunció a Otilia Rodríguez, cuyo nombramiento no se concretó; posteriormente asumió de forma interina Andrea Carolina Vega, y el 6 de marzo fue designada Cárdenas Chanis como nueva directora.

La Senniaf recibió a su nueva titular el pasado lunes 16 de marzo, luego de ser ratificada por el pleno de la Asamblea Nacional.

Posteriormente, la diputada ha realizado visitas a distintos centros del país y, hasta el momento, ha inspeccionado más de 23 albergues, en muchos de los cuales ha cuestionado procesos mal manejados y la administración de los recursos..

Visita de la diputada Alexandra Brenes al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Foto: Cortesía Senniaf

Esta es la segunda vez en menos de diez años que la entidad encargada de proteger a la niñez vulnerable se encuentra bajo la lupa por irregularidades.

En 2021, tras las denuncias de abusos a menores en albergues gestionados por la Senniaf, dos exfuncionarias de la entidad fueron declaradas culpables luego de las investigaciones.