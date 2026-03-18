Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Protección de la niñez

    Ministra pregunta a Senniaf si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues panameños

    Eliana Morales Gil
    Ministra pregunta a Senniaf si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues panameños
    Beatriz Carles de Arango, ministra de Desarrollo Social. LP/Archivo

    La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, envió una nota a la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Lilibeth Cárdenas, en la que le pregunta si existen casos de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues bajo supervisión de esa institución.

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    Embarazos adolescentes en la comarca Ngäbe Buglé: 5,540 casos en tres años Meduca remitió 300 casos de violencia, abuso sexual y embarazos al Ministerio Público

    La nota oficial, enviada el 17 de marzo de 2026 y registrada bajo el número DM-0433-2026, cita la Ley 14 de 2009 y el Decreto N°404 del 30 de octubre de 2020 que asignan a la Senniaf la supervisión de estos centros de acogida.

    Ministra pregunta a Senniaf si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues panameños
    Ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles. LP/Archivo

    Además, se da en medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por supuestas irregularidades y abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

    Lo que solicita la Ministra

    En la nota, Carles de Arango plantea tres interrogantes a la Senniaf. Primero, pregunta si la institución tiene registro de niñas de 8 y 9 años en estado de embarazo dentro de los albergues bajo su supervisión.

    En caso de que existan, añade, pide saber si las menores ingresaron a los albergues ya en estado de embarazo, o si el embarazo ocurrió después de su ingreso a estos centros.

    Ministra pregunta a Senniaf si hay niñas de 8 y 9 años embarazadas en albergues panameños
    Lilibeth Cárdenas Chanis estará al frente de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). Cortesía

    Por último, solicita que se le informe si el embarazo tuvo lugar dentro del albergue, y si es así, pregunta si se interpusieron denuncias ante las autoridades competentes.

    “En el supuesto que se registrara cualesquiera de estos casos, requerimos se indique qué tipo de intervención se ha llevado a cabo con las niñas en esta situación para preservar su salud e integridad física y psíquica”, se lee en el documento.

    Un embarazo en niñas de 8 y 9 años constituye, por definición, el resultado de una violación sexual, delito tipificado y penado por la legislación panameña. La existencia de estos casos dentro de centros del Estado, espacios que deben garantizar la protección de menores vulnerables, representaría una falla grave en los sistemas de salvaguarda institucional.

    La diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia, realizó una gira por los albergues que acogen a niños, niñas y adolescentes en el país. En el Centro de Atención Integral de Tocumen detectó una serie de irregularidades y supuestos abusos, por lo que presentó una denuncia ante el Ministerio Público

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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