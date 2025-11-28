Panamá, 28 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÉMICA

    Denuncias de coimas y represalias: tensión entre Parque Lefevre y la Alcaldía de Panamá sacude el festivo

    Mario De Gracia
    Denuncias de coimas y represalias: tensión entre Parque Lefevre y la Alcaldía de Panamá sacude el festivo
    Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre (izq.) y Mayer Mizrachi, alcalde del distrito de Panamá (der.).

    El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rody Rodríguez, denunció “presiones” del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, la noche de este jueves 26 de noviembre.

    +info

    Aprueban presupuesto 2026 de la Alcaldía de Panamá por $242.3 millonesAdministración Mizrachi presenta presupuesto 2026 para el Municipio de Panamá: aumentaría en $10.5 millones

    Las presuntas presiones las describió Rodríguez en redes sociales, donde alega que, tras criticar la aprobación del presupuesto del Municipio de Panamá el pasado 25 de noviembre por $242.3 millones, el inspector municipal asignado al corregimiento de Parque Lefevre fue destituido.

    “Siendo una de las juntas comunales con menos personal hoy nos quitan a una pieza importante como el inspector municipal, señor alcalde, ¿un despido sin justificación, qué sigue? Ni me van a callar ni me van a asustar" (...), apuntó Rodríguez en un video donde defendía la labor del inspector destituido, que se encargaba de “poner orden” en comercios, según describió.

    Ante los señalamientos, La Prensa preguntó al Municipio de Panamá las razones de la separación del cargo y, en respuesta, la entidad señaló que se destituyó al inspector “luego de una denuncia por solicitud de coima presentada por un propietario de vehículo al que acusó de mantener al auto abandonado en la vía pública”.

    De acuerdo a la versión del Municipio, la persona afectada por la supuesta solicitud de coima se acercó a la Alcaldía a interponer una denuncia.

    La encargada de la dirección legal del Municipio, Gitanjali Mohinani, habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de octubre, luego de que un ciudadano se quejara de la presunta petición de $50, por parte del inspector municipal, para no interponerle una multa por abandono de vehículo en la vía pública en el sector de Altos del Romeral, según indica el documento de denuncia enviado por voceros del Municipio a este medio.

    Antes de que trascendiera la versión de la Alcaldía, el representante Rodríguez había sugerido el jueves en un comunicado que la destitución del inspector se dio después de los cuestionamientos al presupuesto municipal.

    El representante también se quejó de que su corregimiento fue el único de los 26 que conforman el distrito que no recibió alumbrado navideño de parte de la Alcaldía.

    Este medio busca la reacción de Rodríguez ante los señalamientos de supuestas coimas solicitadas por el inspector municipal.

    ¿Qué pasó con el presupuesto?

    El proyecto de presupuesto se aprobó en el Concejo Municipal con 22 votos a favor de 26 posibles y con la crítica de algunos concejales por el tiempo en que se desarrolló la discusión.

    Denuncias de coimas y represalias: tensión entre Parque Lefevre y la Alcaldía de Panamá sacude el festivo
    Sesión del Concejo Municipal de Panamá. Archivo.

    Ismael Atencio, representante del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, apuntó un “manejo cuestionable” de la discusión del presupuesto por parte de la Comisión de Hacienda.

    Según dijo, solo hubo dos sesiones para discutir el presupuesto en la Comisión de Hacienda que “no duraron más de una hora”.

    Otro de los puntos críticos que señalaron los concejales fue la distribución del presupuesto, que mantiene un aumento de $10.5 millones comparado al vigente, pero que en su mayoría son destinados a la sede municipal y no al presupuesto de descentralización del que se benefician juntas comunales.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • Detienen vehículo de la Defensoría del Pueblo con paquetes de droga en Chepo; la entidad informó que el auto fue hurtado. Leer más
    • Corprensa nombra nueva gerente general. Leer más
    • Así quedan los precios de los combustibles a partir de este viernes 28 de noviembre. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más