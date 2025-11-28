Denuncias de coimas y represalias: tensión entre Parque Lefevre y la Alcaldía de Panamá sacude el festivo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El representante del corregimiento de Parque Lefevre, Rodolfo Rody Rodríguez, denunció “presiones” del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, la noche de este jueves 26 de noviembre.

Las presuntas presiones las describió Rodríguez en redes sociales, donde alega que, tras criticar la aprobación del presupuesto del Municipio de Panamá el pasado 25 de noviembre por $242.3 millones, el inspector municipal asignado al corregimiento de Parque Lefevre fue destituido.

“Siendo una de las juntas comunales con menos personal hoy nos quitan a una pieza importante como el inspector municipal, señor alcalde, ¿un despido sin justificación, qué sigue? Ni me van a callar ni me van a asustar" (...), apuntó Rodríguez en un video donde defendía la labor del inspector destituido, que se encargaba de “poner orden” en comercios, según describió.

‼️COMUNICADO OFICIAL

¡No cederemos ante las presiones del Alcalde! pic.twitter.com/ELNtYxo5PF — Junta Comunal de Parque Lefevre (@Parque_Lefevre) November 28, 2025

Ante los señalamientos, La Prensa preguntó al Municipio de Panamá las razones de la separación del cargo y, en respuesta, la entidad señaló que se destituyó al inspector “luego de una denuncia por solicitud de coima presentada por un propietario de vehículo al que acusó de mantener al auto abandonado en la vía pública”.

De acuerdo a la versión del Municipio, la persona afectada por la supuesta solicitud de coima se acercó a la Alcaldía a interponer una denuncia.

La encargada de la dirección legal del Municipio, Gitanjali Mohinani, habría presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de octubre, luego de que un ciudadano se quejara de la presunta petición de $50, por parte del inspector municipal, para no interponerle una multa por abandono de vehículo en la vía pública en el sector de Altos del Romeral, según indica el documento de denuncia enviado por voceros del Municipio a este medio.

Antes de que trascendiera la versión de la Alcaldía, el representante Rodríguez había sugerido el jueves en un comunicado que la destitución del inspector se dio después de los cuestionamientos al presupuesto municipal.

El representante también se quejó de que su corregimiento fue el único de los 26 que conforman el distrito que no recibió alumbrado navideño de parte de la Alcaldía.

Este medio busca la reacción de Rodríguez ante los señalamientos de supuestas coimas solicitadas por el inspector municipal.

¿Qué pasó con el presupuesto?

El proyecto de presupuesto se aprobó en el Concejo Municipal con 22 votos a favor de 26 posibles y con la crítica de algunos concejales por el tiempo en que se desarrolló la discusión.

Sesión del Concejo Municipal de Panamá. Archivo.

Ismael Atencio, representante del corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, apuntó un “manejo cuestionable” de la discusión del presupuesto por parte de la Comisión de Hacienda.

Según dijo, solo hubo dos sesiones para discutir el presupuesto en la Comisión de Hacienda que “no duraron más de una hora”.

Otro de los puntos críticos que señalaron los concejales fue la distribución del presupuesto, que mantiene un aumento de $10.5 millones comparado al vigente, pero que en su mayoría son destinados a la sede municipal y no al presupuesto de descentralización del que se benefician juntas comunales.

Información en desarrollo...