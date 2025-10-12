Descentralización paralela: las secuelas del clientelismo en Capira

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El clientelismo que marcó al distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, entre 2020 y 2023, impulsado por la polémica descentralización paralela, dejó secuelas: hoy, ocho ediles se encuentran bajo la lupa de las autoridades judiciales, investigados por haber recibido millones de dólares provenientes de este controvertido programa.

En el distrito de Capira hay 13 juntas comunales y, al menos, 11 de ellas recibieron fondos de la descentralización paralela. Sin embargo, cerca de ocho están bajo investigación por no poder sustentar el uso de esos recursos. En total, estos gobiernos locales recibieron entre 2020 y 2023 unos $4,479,500 a través del controvertido programa.

Este esquema, diseñado supuestamente para fortalecer la gestión local, fue eliminado por la actual administración debido a la falta de transparencia y control en la asignación y el uso de los fondos, lo que abrió la puerta a posibles irregularidades en la administración de recursos públicos.

De las 11 juntas comunales beneficiadas, ocho están vinculadas al partido Cambio Democrático (CD), liderado por la exdiputada Yanibel Ábrego. La parlamentaria ha sido señalada por sus vínculos políticos con los representantes de estos corregimientos, lo que ha generado suspicacias sobre la posible utilización de los recursos con fines clientelistas y electorales, especialmente durante períodos clave de competencia política dentro del partido.

El mayor desembolso fue para la Junta Comunal de Capira, bajo la representación de Héctor León Chang (CD), que recibió $2,070,000. Otros corregimientos con fuerte presencia de Cambio Democrático también fueron beneficiados: Cirí Grande recibió $795,000, Villa Rosario $395,000, Cermeño y Cirí de Los Sotos alrededor de $220,000 cada uno, y Ollas Arriba y Lídice sumaron $90,000 y $220,000, respectivamente.

Como parte del proceso de investigación, el Ministerio Público solicitó a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que ubique e identifique formalmente a los ediles involucrados, quienes habrían gestionado recursos destinados a proyectos comunitarios sin cumplir con los controles requeridos. En el caso de Capira, se ha solicitado, de momento, la ubicación de quienes fueron representantes entre 2019 y 2024 de Lídice, La Trinidad, Villa Rosario, Cirí Grande, Cirí de Los Sotos y Campana.

Solo el mes pasado, el Tribunal Superior de Apelaciones levantó la medida cautelar de depósito domiciliario aplicada al exrepresentante de Villa Rosario, Capira, Carlos Alberto Montenoir, y a la extesorera Doris Alonso, ambos imputados por la presunta comisión del delito de peculado a través del manejo de fondos de la descentralización paralela, y dispuso la prohibición de acercarse a los beneficiarios de los cheques de la descentralización.

¿Fondos para la política?

La mayor cantidad de órdenes emitidas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) coincidió con los momentos más calientes del calendario electoral de las elecciones internas de Cambio Democrático: marzo de 2023 acumuló cinco veces más fondos que los meses anteriores, superando ampliamente a junio de 2021 y abril de 2022, que apenas llegaron a los $500 mil.

En el tercer puesto del ranking se encuentra mayo de 2023, un mes de intensa actividad proselitista, cuando se aprobaron $400 mil en apenas dos días, el 3 y 4 de mayo, evidenciando la estrecha relación entre los fondos de la descentralización y los picos de movilización política en CD.

Ábrego se disputó la candidatura presidencial de CD con Rómulo Roux, entonces presidente del partido, en las primarias celebradas el 11 de julio de 2023. Finalmente, Roux se impuso sobre Ábrego en aquel torneo, quien, paradójicamente, es ahora la presidenta de CD.

La mayor parte de esos gobiernos locales estaba controlada por representantes de corregimiento que respondían a la línea política de Ábrego. También en este grupo destacaba la figura del exalcalde de Capira, Jorge Ramos, primo de Ábrego y quien le apoyaba en la contienda electoral.