‘Deuda y aumento automático de salarios’: los responsables del presupuesto de $34 mil millones según Chapman

Más de cuatro horas duró la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, el miércoles, para la discusión en segundo debate del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026 y que alcanza un total de $34,901 millones.

La plana mayor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) atendió las interrogantes que aún tenían algunos diputados sobre el presupuesto, que es el más alto en la historia del país y que plantea un incremento de $4 mil millones cuando se compara al de la vigencia fiscal 2025, aprobado por $30 mil millones.

“Los principales responsables de aumento son la deuda y el aumento automático de salarios, esos dos explican mayoritariamente el aumento. En deuda casi que cubre el brinco que hay de $30 a $34”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, al responder un cuestionamiento de la diputada Alexandra Brenes sobre el aumento presupuestario.

No obstante, el ministro explicó que a pesar de que la deuda pública se ha incrementado, 2026 será el primer año en que el Estado “no pedirá prestado para pagar intereses de la deuda”. Anteriormente, en la Comisión de Presupuesto del Legislativo, el ministro indicó que una buena respuesta de los mercados internacionales sería la razón por la que habría un margen de maniobra financiero más favorable sobre el servicio de la deuda pública.

Chapman argumentó, además, que las leyes especiales para distintas entidades, y que benefician a funcionarios del Estado, no brindan flexibilidad a los proyectos de presupuesto, algo que provocaría incrementos ineludibles.

Paralelo a los cuestionamientos, Chapman defendió que el presupuesto presentado es “ambicioso” en el rubro de inversiones, que alcanzaría $11 mil millones. Tanto el ministro como otros miembros del gobierno han promovido una política de inversión directamente en proyectos con un enfoque favorable al sector privado en la que, argumentan, se dinamiza la economía y se impacta directamente a los ciudadanos.

No obstante, el diputado Ernesto Cedeño cuestionó que a pesar de los esfuerzos en la inversión, preocupa que la ejecución presupuestaria a septiembre de 2025 alcanzara únicamente un 62% en todo el gobierno en su rubro de inversión.

Chapman argumentó que buscarían incentivar mejores prácticas presupuestarias a través de algunas reformas a leyes existentes “aprendiendo de países que lo hacen mejor”, señaló.

El pleno del Legislativo tiene hasta el 31 de octubre para aprobar el proyecto en el pleno de la Asamblea, de lo contrario tendría que buscarse una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La discusión continúa este jueves 23 de octubre.