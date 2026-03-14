Panamá, 14 de marzo del 2026

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    NIÑEZ

    Diputada Brenes advierte deterioro de albergues estatales frente a los privados

    Alis Fernández
    Diputada Brenes advierte deterioro de albergues estatales frente a los privados
    Alexandra Brenes, diputada de la bancada independiente Vamos. Archivo La Prensa.

    Los albergues no gubernamentales se encuentran en un estado mucho más óptimo que los estatales, de acuerdo con la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

    Brenes, como parte de sus funciones, se ha dado a la tarea de visitar albergues y aldeas infantiles administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en diferentes provincias. En estas visitas ha encontrado irregularidades y procesos mal manejados en una gran cantidad de ellos, siendo el caso más mediático el del Centro de Atención Integral Infantil de Tocumen.

    Diputada Brenes advierte deterioro de albergues estatales frente a los privados
    Alexandra Brenes en la Procuraduría de la Nación. Foto: Cortesía

    La diputada denunció hechos de maltrato, hacinamiento y mezcla de poblaciones entre los residentes, al descubrir que en el mismo recinto convivían adultos y menores de edad.

    Como resultado de estas denuncias, Ana Fábrega, quien fungía como directora de la institución desde julio de 2024, renunció en los primeros días de marzo. En su lugar fue nombrada, por el presidente José Raúl Mulino, Lilibeth Cárdenas.

    Cárdenas fue recomendada por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional de Panamá, con cinco votos a favor, para ser ratificada por el pleno el pasado martes 11 de marzo.

    También le puede interesar: Comisión de Credenciales recomienda la ratificación de Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf

    Según Cárdenas, realizará un análisis de todos y cada uno de los menores dentro del sistema, implementará mejoras y capacitaciones para su equipo de trabajo, y buscará transformar la institución.

    En conversación con La Prensa, la diputada Brenes confirmó que ha visitado 23 de los 48 albergues existentes. De estos, dos se encuentran bajo la administración de la Senniaf, mientras que cuatro son dirigidos por el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (Mides). El resto son administrados de forma privada y supervisados por la Secretaría de Niñez.

    Además, reveló que durante una visita al CAI de Tocumen —uno de los albergues administrados por la Senniaf— encontró las irregularidades denunciadas. Sin embargo, cuando intentó visitar el albergue ubicado en Panamá Oeste, se le notificó que los menores se encontraban en otro lugar, por lo que la inspección no pudo completarse.

    Por otro lado, adelantó que fue citada, junto con otras personas, por el Ministerio Público de Panamá en relación con la denuncia presentada por las irregularidades en el centro de Tocumen, por lo que se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder.

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia


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