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    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal

    El abogado y diputado aseguró que ya preparó una demanda de 27 páginas.

    José González Pinilla
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    Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal
    Policía Municipal de Panamá. Cortesía

    El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, anunció que presentará ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá que creó la Policía Municipal de Panamá.

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    Cedeño sostiene que la creación de este cuerpo de seguridad, que depende de la Alcaldía de Panamá, “excede las competencias” de un consejo municipal y debió establecerse mediante una ley aprobada por la Asamblea Nacional.

    “He analizado el acuerdo del Consejo Municipal de Panamá que organiza o estructura lo que es la Policía Municipal de Panamá y, a mi juicio, tiene visos de inconstitucionalidad”, aseguró.

    El abogado y diputado aseguró que ya preparó una demanda de 27 páginas, que tiene previsto presentar ante la Corte este lunes 10 de agosto.

    “Creo que hay que ejercer nuestro derecho ciudadano”, manifestó Cedeño, quien cuestionó particularmente que el acuerdo municipal contemple la posibilidad de que funcionarios municipales utilicen armas letales.

    A su juicio, esta disposición plantea un problema constitucional porque la estructura y funcionamiento de cuerpos policiales debe estar regulada mediante una ley formal y no a través de un acuerdo de un consejo municipal.

    “Viola lo que es la separación de poderes, porque una estructura como esta debe ser establecida por ley formal de la Asamblea y no por un consejo municipal”, sostuvo.

    Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal
    Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

    Cedeño también advirtió que permitir la creación de policías municipales mediante acuerdos locales podría abrir la puerta a que otros municipios adopten estructuras similares.

    “Imagínese usted que esto empieza a proliferar en todos los consejos municipales. Vamos a tener una Policía Nacional, de estructura establecida por ley, por lo que dispuso el constituyente, y diversas policías minúsculas, obviando la formalización de ley”, señaló.

    Para el diputado, la posible proliferación de estos cuerpos de seguridad podría generar estructuras policiales vinculadas directamente a alcaldes y consejos municipales, algo que, en su opinión, no contribuye al fortalecimiento institucional.

    “Eso no fortalece la democracia y hay que atacarlo”, afirmó.

    El presidente José Raúl Mulino también se ha pronunciado en contra de la iniciativa impulsada por la administración del alcalde Mayer Mizrachi. “Además de inconstitucional, cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI. Ojalá se tumbe eso”, dijo.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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