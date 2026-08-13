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    SISTEMA EDUCATIVO

    Diputado Jorge Bloise tras renuncia de Lucy Molinar: ‘El ruido con las laptops no es de hoy’

    El diputado Jorge Bloise afirmó que lleva casi dos años alertando sobre las compras de equipos tecnológicos del Meduca.

    Getzalette Reyes
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    Diputado Jorge Bloise tras renuncia de Lucy Molinar: ‘El ruido con las laptops no es de hoy’
    La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció su renuncia al cargo. LP Elysée Fernández

    El diputado Jorge Bloise reaccionó este miércoles 12 de agosto a la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación.

    +info

    Entrega de ‘laptops’ a docentes genera dudas por contrato de custodia y falta de soporte técnico

    Bloise, quien forma parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, aprovechó para recordar los cuestionamientos que, según afirmó, ha planteado durante casi dos años sobre las compras de equipos tecnológicos del Ministerio de Educación (Meduca).

    “El ruido con las laptops no es de hoy, son casi dos años alertando desde que intentaron comprarla directo con una ONG”, escribió Bloise en sus redes sociales.

    El diputado también cuestionó que Molinar no acudiera a las citaciones de la Comisión de Educación y expresó su expectativa sobre la persona que será designada para ocupar el cargo.

    “Renunció y aunque no vino a las citaciones en la Comisión, espero por el bienestar de nuestros estudiantes que la próxima designación esté enfocada en trabajar por la calidad educativa”, manifestó.

    La salida de Molinar se produjo mientras el Meduca enfrenta críticas por la adquisición de equipos tecnológicos. En abril de 2026, la Contraloría General de la República refrendó un contrato adjudicado a IS Group, S.A. para la compra de 54 mil laptops destinadas a docentes por $28.48 millones, frente a un precio de referencia de $27.2 millones. La diferencia entre el precio adjudicado y el de referencia supera los $1.2 millones.

    Bloise recordó que también había expresado sus cuestionamientos sobre la adquisición de computadoras a partir de sus visitas a centros educativos. “Cuando visitaba las escuelas en varias ocasiones me encontré pilas de cajas de computadoras”, afirmó.

    El diputado de la Coalición Vamos acompañó su publicación con documentación de un informe sobre las giras realizadas a escuelas del circuito 8-4, en el que, según indicó, dejó constancia de las situaciones encontradas durante esas visitas.

    Desde el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Duke también cuestionó la salida de Molinar y afirmó que la ministra “se va sin dar la cara”. Según Duke, durante su gestión quedan pendientes asuntos relacionados con la compra de laptops, las renuncias de docentes por casos de diplomas falsos y el mantenimiento de los centros educativos.

    Duke subrayó además que Molinar no acudió a la Asamblea Nacional para responder a los cuestionamientos de los diputados y pidió que quien asuma la dirección del Meduca realice una auditoría de los recursos destinados a la institución.

    “Panamá no necesita salidas silenciosas, sino respuestas a todos nuestros estudiantes”, manifestó.

    Por su parte, el diputada Betserai Richards dijo que la renuncia de Molinar es consecuencia de cuestionamientos que −según afirmó− se habían planteado previamente sobre la compra de computadoras.

    Richards recordó el intento de adquirir equipos a través de una ONG y señaló que quedan “cuentas pendientes” en materia educativa. Entre los temas que mencionó están las aulas rancho y el funcionamiento de escuelas en instalaciones que están ubicadas en centros comerciales. El diputado del circuito 8-6 pidió al Ejecutivo designar a personas capacitadas para dirigir el Ministerio de Educación.

    [Lea también: ¿Qué pasa en el Meduca? Sevillano renuncia y Lucy Molinar no va al Gabinete]

    Getzalette Reyes

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