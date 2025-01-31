Diputado Zamora sobre nombramiento de Wigberto Quintero en Descentralización: ‘no podemos tener corruptos en estos espacios’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El diputado de la coalición Vamos, Neftalí Zamora, manifestó su rechazo al nombramiento de Wigberto Quintero como subdirector de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).

“No podemos tener corruptos en estos espacios”, expresó durante el periodo de incidencias del pleno de la Asamblea Nacional el jueves.

Aseguró que Quintero no solo tiene desconocimiento de la ley que rige la descentralización, como quedó en evidencia durante su comparecencia ante la Comisión de Credenciales, sino que también desempeñó un cuestionable papel como asesor jurídico de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos.

“Esa junta manejó unos 364 mil dólares de la descentralización paralela y no entregó informes”, afirmó Zamora.

El diputado cuestionó la designación y señaló: “¿Acaso no hay más personas en el país?”. A su juicio, los cargos en el Estado deben ser ocupados por personas calificadas y con una verdadera conexión con los gobiernos locales.

“Debe tratarse de municipalistas que han estudiado en el extranjero y pueden aportar información relevante para el desarrollo de los gobiernos locales”, añadió.

Adelantó que votará en contra de la ratificación de Quintero cuando el tema sea discutido en el pleno legislativo.

Quintero compareció el martes 28 de enero ante la Comisión de Credenciales para la consideración de su designación, pero fue cuestionado por diputados de la coalición Vamos, como Alexandra Brenes y Luis Duke. La sesión fue suspendida.

Entre 2014 y 2024, Quintero ocupó el cargo de asesor legal y administrativo de la Junta Comunal de Ernesto Córdoba Campos, liderada por Rubén Medina, exrepresentante del corregimiento.

Esta junta comunal figura entre las denunciadas ante el Ministerio Público por la Autoridad Nacional de Descentralización, tras detectarse anomalías en el manejo de fondos públicos.