Diputados de Vamos cuestionan los viajes de Mulino y piden transparencia sobre sus costos

Dos diputados de la bancada Vamos criticaron los viajes a distintos países que, hasta el momento, ha realizado el presidente de la República, José Raúl Mulino.

Durante la sesión del pleno de la Asamblea Nacional de este lunes 19 de enero, Jorge González, diputado del circuito 8-5 (Alcalde Díaz, Caimitilla, Ernesto Córdoba y Las Cumbres), y Roberto Zúñiga, del circuito 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco), se pronunciaron con dureza sobre el tema.

Diputado Jorge González, de Vamos. LP/Archivo

El primero en poner el asunto sobre la mesa fue González, quien cuestionó la utilidad de las giras internacionales del mandatario y preguntó qué beneficios concretos han dejado para el país. También criticó la compra de lo que llamó “aviones de guerra”, al considerar que no se trata de una prioridad nacional.

El gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Pública, tramita la compra de cuatro aviones de combate A-29 Super Tucano a la empresa brasileña Embraer S.A., mediante contratación por procedimiento, por $68.2 millones.

Zúñiga, por su parte, señaló que Mulino ha realizado 20 viajes en 19 meses de gestión. Exigió al Ministerio de la Presidencia, encabezado por Juan Carlos Orillac, que sea transparente y publique toda la información relacionada con las giras oficiales del presidente. En específico, pidió que se detalle el costo de los boletos, los viáticos y el gasto que implica el uso del avión presidencial.

Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos. 1 de septiembre de 2025. LP/Carlos Vidal-Endara

Mulino se encuentra actualmente en Davos, Suiza, donde participa en el Foro Económico Mundial. El mandatario viajó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha. Según informó el Ministerio de la Presidencia, el jefe del Ejecutivo cumplirá una agenda de trabajo de tres días, con el objetivo de “impulsar y concretar inversiones estratégicas para Panamá en sectores como energía y logística”.

Antes de su visita a Europa, Mulino estuvo en Paraguay. En total, el mandatario ha efectuado hasta ahora 19 viajes, de acuerdo con datos recopilados por La Prensa.

Desde que asumió la presidencia el 1 de julio de 2024, José Raúl Mulino ha encabezado una agenda internacional amplia, con periplos oficiales a decenas de países entre 2024 y enero de 2026. Su primer viaje oficial fue el 7 de julio de 2024 a Paraguay, donde participó en una cumbre del Mercosur. En los meses siguientes visitó República Dominicana para la juramentación de su homólogo, Estados Unidos para participar en sesiones de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Francia con escala en París para encuentros bilaterales, y Uruguay en el marco de la incorporación de Panamá como Estado Asociado al Mercosur.

En 2025 las giras continuaron incluyendo destinos en Europa y América Latina, como Suiza para el Foro Económico Mundial en Davos, España con reuniones bilaterales en Sevilla, así como Argentina, Colombia, Brasil, Japón, Costa Rica y nuevamente Estados Unidos para eventos multilaterales y foros de seguridad y cooperación.

Otros temas

Durante el periodo de incidencias de la sesión del lunes 19 de enero, también surgieron otros temas de la vida pública. Los diputados Eduardo Gaitán y Luis Duke, ambos de la bancada Vamos, celebraron la salida de la empresa Revisalud del servicio de recolección de basura en el municipio de San Miguelito, distrito a cargo de la alcaldesa Irma Hernández, también de la coalición Vamos.

Meco, la empresa confesa de corrupción

En tanto, Augusto Palacios, también de Vamos, cuestionó que el Gobierno adjudicara un contrato a la empresa Constructora Meco, S.A., cuyos directivos confesaron haber pagado sobornos a cambio de millonarios contratos con el Estado, hechos documentados en el caso Blue Apple.

“Panameño… adivina… en nuestro país esto es legal”, expresó Palacios durante su intervención.

Augusto 'Tuto' Palacios, diputado de Vamos. Foto: Captura de pantalla TVL

La Constructora Meco, S.A. obtuvo la mejor calificación en el proceso de licitación pública para la ampliación del Corredor de las Playas. De acuerdo con un informe de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la empresa alcanzó una puntuación de 99.50%, tras la revisión de su propuesta, lo que indica que cumple en su mayoría con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de cargos.

Meco, S.A. presentó una oferta de $228 millones 451 mil 693.

Otros temas

Otros diputados también aprovecharon el periodo de incidencias para exponer problemas de falta de agua potable en sus comunidades y deficiencias en los servicios básicos, asuntos que, señalaron, siguen sin respuesta por parte de las autoridades del Ejecutivo.