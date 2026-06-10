Varios diputados de Vamos evalúan apoyar nuevamente a Herrera para presidir la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A medida que se acerca el 1 de julio, las conversaciones se intensifican dentro y fuera de la Asamblea. Las posiciones cambian, las alianzas se revisan y los cálculos políticos se ajustan casi a diario.

La reelección de Jorge Herrera comienza a ganar terreno dentro de Vamos.

Aunque la bancada independiente es dura crítica de la gestión del presidente de la Asamblea Nacional, varios de sus diputados estarían dispuestos a respaldar su reelección el próximo 1 de julio, cuando el Legislativo escogerá a su nueva junta directiva.

Fuentes políticas consultadas por La Prensa aseguran que los estrategas políticos del Partido Panameñista habrían ofrecido a Jorge Bloise la primera vicepresidencia de la Asamblea, a cambio de su voto.

Jorge Bloise, diputado de Vamos. LP/Carlos Vidal-Endara

Bloise preside actualmente la Comisión de Educación, una de las instancias legislativas más activas y dinámicas de la Asamblea. Dentro de Vamos, varios colegas lo consideran una de las voces con mayor independencia de criterio, una característica que ha quedado reflejada en algunas de sus votaciones.

En marzo de 2025 apoyó la Ley 163, que reformó el sistema de pensiones y jubilaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), a diferencia de un grupo de diputados de su bancada. Mientras que en abril de este año, le dio el voto a Jaime Barroso para magistrado del Tribunal Electoral, una candidatura impulsada por la mayoría legislativa y por sectores cercanos al Partido Panameñista, colectivo que dirige Herrera.

Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Bloise no fue el único diputado de Vamos que apoyó a Barroso. También lo hicieron Neftalí Zamora y Manuel Samaniego. Según varios dirigentes políticos consultados para esta nota, ellos dos también estarían dispuestos a respaldar la reelección de Herrera.

A ese grupo se sumarían Jorge González, Eduardo Gaitán, Jhonathan Vega y Lenín Ulate, aunque varias fuentes advierten que la decisión final dependerá de las conversaciones que sostenga la bancada en los próximos días.

Este miércoles la agrupación tiene una reunión para evaluar los distintos escenarios de cara al 1 de julio. En la misma participarán los exdiputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, fundadores de la coalición.

Neftali Zamora, diputado de Vamos. LP / Alexander Arosemena

La Prensa intentó conversar con Bloise sobre este tema, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, durante una entrevista en Radiografía, de Eco TV, negó que le hayan ofrecido la primera vicepresidencia y afirmó que cualquier decisión de este tipo deberá discutirse dentro de la bancada.

Aun así, dejó claro que le interesa la posibilidad de asumir mayores responsabilidades dentro del Legislativo.

“Yo, obviamente, así como tengo el anhelo de la reforma educativa, me encantaría, en este paso de cinco años, mejorar cosas en la Asamblea, en términos de transparencia, de marcación, de las oficinas VIP, de todos estos temas que siempre han generado mucho malestar en la ciudadanía”, manifestó.

Vuelve Shirley Castañeda

La posición oficial de Vamos, sin embargo, sigue siendo distante de una eventual reelección de Herrera. El principal reclamo apunta a que no les cumplió los acuerdos alcanzados hace un año, cuando la bancada respaldó al panameñista para derrotar a Shirley Castañeda, candidata a presidencia de la Asamblea de Realizando Metas (RM).

Por ejemplo, no cumplió con la reducción de la planilla, la publicación de información detallada sobre el personal asignado a cada uno de los 71 despachos legislativos y las reformas al reglamento interno para limitar privilegios y fortalecer los mecanismos de transparencia dentro de la institución.

Shirley Castañeda, diputada de RM. LP/Archivo

Aun así, hasta el momento nada está definido.

A medida que se acerca el 1 de julio, las conversaciones se intensifican dentro y fuera de la Asamblea. Las posiciones cambian, las alianzas se revisan y los cálculos políticos se ajustan casi a diario.

Mientras tanto, Herrera no es la única candidatura que toma forma.

En Realizando Metas también gana espacio la aspiración de Shirley Castañeda, quien cuenta con el respaldo del expresidente Ricardo Martinelli. Su equipo trabaja en la construcción de una mayoría que le permita disputar la principal silla del Palacio Justo Arosemena.

A tres semanas de la elección, la contienda sigue abierta.