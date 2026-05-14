Diputados inflan su presupuesto en 43%: de los recortes a los $141.8 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presupuesto de la Asamblea de Panamá aumenta a $141.8 millones tras la aprobación de nuevos traslados de partidas.

El presupuesto de la Asamblea Nacional para este año sigue creciendo. Con dos traslados de partidas que suman $26.5 millones, aprobados por la Comisión de Presupuesto en la tarde del miércoles 13 de mayo, el presupuesto de este órgano del Estado pasó de $98.7 millones, cifra asignada originalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para 2026, a $141.8 millones a la fecha.

Es decir, se elevó en un 43.6%. Los números del Legislativo fueron examinados en una jornada en la que Jorge Herrera, presidente de la Asamblea, sustentó los traslados de partidas. Fue una sesión crispada, tensa e incómoda.

Janine Prado, de la bancada Vamos, preguntó, cuestionó y refutó. En cambio, el resto de sus colegas brindaron un espaldarazo al presidente de la Asamblea y arremetieron contra Prado por pedir cuentas sobre el uso del dinero público.

Jorge Herrera, presidente de la Asamblea. LP/Rey Pérez

El recorte

Herrera, diputado del Partido Panameñista y quien asumió la presidencia de la Asamblea el 1 de julio de 2025, comenzó su discurso quejándose del presupuesto que el MEF le aprobó para este año ($98.7 millones). Lo comparó con los de periodos anteriores para concluir que es significativamente inferior.

“Se ha hecho un recorte del presupuesto”, manifestó.

Sustentó dos partidas: una por $20.8 millones para pagar los salarios del personal permanente y otra por $5.7 millones para costear asuntos administrativos del Palacio Justo Arosemena.

“Fácilmente me podría cruzar de brazos y que el próximo presidente que venga dé la cara (...)”, manifestó el presidente del Legislativo, quien ha expresado su intención de reelegirse en el puesto.

La primera pregunta de la diputada Prado fue puntual: ¿A la fecha, cuál es el presupuesto real de la Asamblea? Herrera respondió que $111.1 millones.

Janine Prado, diputada de Vamos. Captura de pantalla

El dilema de los $4.2 millones

Sin embargo, la diputada pidió al representante del MEF, Aurelio Mejía, que confirmara la cifra. Este funcionario respondió que a la fecha el monto asciende a $115.3 millones, lo que generó más controversia, pues Prado cuestionó en qué momento la comisión había aprobado los $4.2 millones de diferencia.

En la segunda ronda de preguntas, Prado volvió a poner el dedo en la llaga: “No he escuchado aquí a ningún diputado preguntar cómo se trasladaron $4.2 millones”, manifestó.

La diputada recordó que cualquier traslado inferior a $300 mil puede aprobarse sin pasar por la Comisión de Presupuesto.

Y, de inmediato, le consultó a Herrera: “¿Esos traslados usted los solicitó o se aprobaron por silencio administrativo?“.

Pero Herrera respondió que la información que tiene es hasta el 30 de abril, fecha en que el presupuesto legislativo era de $111.1 millones. Prado concluyó que, entre el 13 de abril y el 13 de mayo, se aprobó más presupuesto usando algún mecanismo. La diputada insistía en que le diera la respuesta; el presidente de la Asamblea se aferraba a sus cifras.

La diputada pidió al representante del MEF que entregara un informe sobre el presupuesto. No obstante, el funcionario se retiró del recinto antes de atender la solicitud. El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático, dijo que “estaba almorzando”.

Comisión de Presupuesto. Cortesía

La planilla

Más temprano la diputada solicitó detalles sobre la evolución de la planilla desde que Herrera asumió el cargo el 1 de julio de 2025. El diputado panameñista respondió que cuando llegó al puesto había 3,104 funcionarios de manera permanente y entre 1,500 a 1600 transitorios.

Actualmente, añadió, el Legislativo tiene 3,221 permanentes y 1,137 transitorios.

Desde su ingreso a la presidencia, 117 entraron a la categoría permanente.

Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

También consultó sobre el tiempo que estas personas tenían laborando en el Palacio Justo Arosemena. Herrera manifestó que Recursos Humanos no tenía esa información a la mano, pero que se la harían llegar.

Cada tanto, el presidente de la Asamblea aprovechaba para enumerar los que considera sus logros: recibió a los distintos sectores de la sociedad en la Asamblea y debido a ello, es una Asamblea “de puertas abiertas”; eliminó los alquileres de carros para diputados, eliminó las tarjetas de combustible, y recordó que el proyecto que reforma el reglamento interno espera el segundo debate.

“No todo es malo”, manifestó en una oportunidad.

Poca transparencia

Otro tema sensible generó otro choque. Prado cuestionó la falta de publicación de la planilla transitoria en la página web de la entidad. Actualmente solo se publican los nombres y salarios de la nómina de personal permanente.

En cambio, los nombres de las personas que trabajan directamente en los despachos de los diputados, no es de acceso público.

El diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fustigó a Prado por preguntar por este tema. Dijo que él no haría juicio por ese tema porque para eso está la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Y recordó que en el monitoreo de transparencia de la Antai la Asamblea tiene un 94% “de positivismo”.

Raphael Buchanan. diputado del PRD. 23 de septiembre 2025. LP/Carlos Vidal-Endara

Además comparó el presupuesto de la Asamblea con los del Ministerio de la Presidencia y el Órgano Judicial, entidades que trabajan en 2026 con cifras más altas que las del Palacio Justo Arosemena.

No fue el único que le dio un espaldarazo a Herrera. También lo hicieron Francisco Brea, del Partido Panameñista; y Eduardo Vásquez, de CD, entre otros.

Prado fue la última en hablar. Al final, la comisión aprobó los dos traslados de partida con 11 votos a favor.