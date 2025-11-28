Dirigentes del Suntracs intentan sin éxito unirse a los desfiles en Boquete

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) intentaron, de forma infructuosa, incorporarse a los tradicionales desfiles realizados este viernes 28 de noviembre en Boquete, provincia de Chiriquí.

El grupo se presentó en el área destinada a las delegaciones cívicas con la intención de marchar, pero su participación no fue autorizada por los organizadores, quienes argumentaron que no estaban inscritos en el orden oficial del evento.

Tras varios minutos de diálogo con autoridades locales, los representantes del sindicato se retiraron del lugar sin mayores incidentes, mientras el desfile continuó según lo programado.

Reynaldo Garcés, subsecretario del Suntracs, dijo a La Prensa que solicitaron la participación a la Alcaldía de Boquete, organizadora del evento, pero no obtuvieron respuesta.

Aun así, los sindicalistas lograron acercarse a pocos metros de la tarima principal donde se encontraba el presidente, José Raúl Mulino, antes de ser contenidos por unidades policiales.

Como se recordará, los dirigentes históricos del Suntracs atraviesan uno de los momentos más complejos de su trayectoria, en medio de procesos judiciales, detenciones y solicitudes de asilo que han sacudido al movimiento sindical panameño.

Genaro López enfrenta cargos por estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos, en una causa que lo llevó primero a detención provisional y luego a arresto domiciliario con brazalete electrónico.

De forma paralela, Jaime Caballero permanece recluido en La Gran Joya mientras avanza una investigación por presunto desvío de fondos sindicales y otros delitos financieros, proceso que el Ministerio Público ha catalogado como de “causa compleja”, lo que ha extendido los plazos de instrucción.

La situación de Saúl Méndez, uno de los líderes más visibles del sindicato, tomó un giro diplomático tras su ingreso a la embajada de Bolivia en Panamá para solicitar asilo político; sin embargo, fuentes judiciales indican que salió de ese país el 24 de julio de 2025 con rumbo a Venezuela, quedando sin efecto las protecciones internacionales que le habían sido concedidas.

A esto se suma que la Cooperativa de Servicios Múltiples SUNTRACS, R.L. atraviesa su punto más crítico tras la decisión de IPACOOP de cancelar su personería jurídica y ordenar su liquidación, luego de una auditoría que reveló severas irregularidades financieras y fallas en los controles contra el blanqueo de capitales.

La investigación determinó que la cooperativa recibió millones de dólares procedentes del sindicato, pero destinó la mayoría de sus préstamos a personas ajenas a la membresía, además de registrar movimientos atípicos que encendieron alertas sobre un posible uso indebido de fondos.

Con la resolución de cierre en firme, las operaciones quedaron suspendidas y una comisión liquidadora asumió el control, en medio de un clima de tensión marcado por investigaciones simultáneas contra varios de los principales dirigentes.