Docentes de la Unachi en alerta: Denuncian que el presupuesto llega a la Asamblea sin el aval de las facultades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Docentes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) denunciaron presuntas irregularidades en la toma de decisiones relacionadas con el presupuesto que maneja la institución.

De acuerdo con Edith Rivera y Lely Miranda, el proceso para aprobar el presupuesto universitario debe iniciar con la redacción de un documento denominado “Proyecto de Presupuesto”, el cual debe ser presentado y aprobado por cada una de las facultades que integran la universidad.

Según señalaron, este procedimiento no se está respetando actualmente.

Rivera explicó que esta situación ocurre desde hace varios años. Según indicó, las autoridades omiten el primer paso del proceso y presentan directamente el presupuesto ante el Consejo Administrativo y el Consejo General.

Después, el documento es enviado al Ministerio de Economía y Finanzas y, finalmente, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde termina convirtiéndose en ley de la República.

Las declaraciones de la docente fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa “Noticias 180 Minutos”, conducido por el periodista Álvaro Alvarado en Radio Red.

A juicio de las docentes, este procedimiento dificulta el trabajo de las facultades, ya que al no ser tomadas en cuenta en la elaboración del presupuesto, se ignoran las necesidades de los profesores y de la comunidad estudiantil.

Rivera también señaló que, aunque la Unachi ha recibido presupuestos de hasta 10 millones de dólares en algunos rubros específicos, muchos docentes desconocen el destino real de esos fondos.

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‘Sobrecarga laboral’

“Tenemos profesores con sobrecarga laboral”, expresó Rivera. Explicó que esta situación afecta principalmente a los docentes contratados a tiempo parcial: “A profesores a los que solo se les pagan 12 horas les asignan hasta 30 horas de trabajo; todo esto para que la universidad pueda ahorrar”, afirmó.

La docente añadió que cuestionaron directamente a la rectora, Etelvina Medianero de Bonagas, sobre el tema. Sin embargo, según indicó, la rectora sostuvo que se trata de un asunto que debe tratarse con cada decanato y no con su despacho. Rivera también mencionó que, aunque existe el término “anteproyecto de presupuesto”, este no es definitivo y suele sufrir modificaciones sin consulta previa.

Una de las protestas que se ha desarrollado en la Unachi. Cortesía

‘El presidente Mulino ya está enterado’

Rivera indicó que el tema fue planteado en el marco del Consejo de Gabinete Logístico realizado recientemente en Barú, acto encabezado por el presidente José Raúl Mulino. Según dijo, en ese momento se les informó que serían atendidos por el contralor general, Anel Flores.

La docente señaló que ya enviaron una nota formal al número y despacho proporcionados, pero tras esperar varias semanas, aún no reciben respuesta. No obstante, manifestó que esperan ser recibidos próximamente. Asimismo, advirtió que visitarán la Asamblea Nacional para alertar a la Comisión de Presupuesto sobre la situación.

Pagos al Seguro Social y al Siacap

“El dinero descontado del Seguro Social no está siendo depositado”, aseguró la profesora Rivera. Según explicó, tienen conocimiento de que, desde septiembre de 2025, los fondos descontados del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP) tampoco han sido transferidos, acumulando ya medio año de retraso.

Estas nuevas denuncias surgen apenas cuatro meses después del último escándalo que involucró a la universidad chiricana. En esa ocasión, se separó del cargo a la decana de la Facultad de Medicina, Evelia Aparicio de Esquivel, luego de que un juez de garantías le imputara cargos por el delito de peculado tras presuntamente haber recibido doble salario durante cuatro años.

Las denuncias se suman a un historial de críticas por nepotismo y supuesta malversación. Durante los últimos tres años, la Unachi ha manejado presupuestos superiores a los 50 millones de dólares.

El año con mayor asignación fue 2024, con 108 millones de dólares.

Para el presente ejercicio fiscal de 2026, se aprobaron 72.7 millones de dólares, lo que representa unos 700 mil dólares más que lo asignado en 2025.