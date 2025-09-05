Educación en el presupuesto 2026: IFARHU tendría más recursos para becas

Exclusivo Suscriptores

La discusión del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) para la vigencia fiscal 2026 comenzó en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y asciende a unos $4,861 millones. Su alcance impacta, además, a otras entidades, como el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU).

En el proyecto de presupuesto de 2026, el presupuesto asignado al IFARHU alcanza $500.1 millones, de los que el 58% proviene de transferencias de Meduca.

Solo en transferencias, en general, Meduca destina hasta $1,116 millones a otros entes del Estado que tocan el tema educación, entre ellos el IFARHU, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Pandeportes, el IPHE, y las universidades estatales.

La derrama de recursos también tiene que ver con la Ley 362 de 2023, que exige destinar un gasto público no menor al 7% del Producto Interno Bruno (PIB) del país a la educación. De ese 7%, el 5.5% es de uso exclusivo del Meduca y las entidades a las que transfiere.

A pesar de ello, y de los recortes presupuestarios al ITSE, Senacyt y universidades públicas, la ministra de Educación, Lucy Molinar hizo un llamado en la Comisión de Presupuesto, argumentando que la norma no es cónsona con los ingresos del país.

“Meduca es el único renglón presupuestario del Estado que está basado en una medición que no es real, que es lo del 7%. El PIB mide la economía, no los ingresos del Estado ni el dinero disponible (...). Esa fue una decisión producto de una crisis coyuntural que trataron de palear con una decisión que arrancara aplausos”, argumentó Molinar en la Comisión de Presupuesto.

Los comentarios de Molinar rememoran el paso del proyecto presupuestario para la vigencia fiscal 2025, en octubre de 2024, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo que retirar el presupuesto y volver a presentarlo por incumplir, entre otras cosas, con el destino del 7% del PIB a entidades que tienen que ver con educación.

El caso IFARHU: vuelve el dinero para becas

En el ámbito educativo el IFARHU ha sido una entidad que ha tenido tropiezos producto de diversos escándalos. Tras el anuncio de su supuesta “quiebra” en 2024, la entidad ha sabido recuperarse.

A pesar de que se incluye una ligera reducción de $1.8 millones a nivel macro en el presupuesto de la entidad para 2026, hubo un incremento en el renglón destinado a las becas de asistencia educativa y auxilio económico.

Mientras en el 2025 tuvo unos $426 millones destinados a ese renglón, para 2026 se prevé en el presupuesto que tenga $449.6 millones destinados a becas y auxilios.

La vigencia fiscal actual [2025] estuvo marcada por atrasos en los pagos de ciertos beneficios, incluidas las becas y la no realización del concurso general de becas.

No obstante, fuentes de entero crédito dentro de la entidad han informado a este medio que se evalúa presentar una solicitud de modificación al MEF.

A la fecha, la entidad aún no ha pasado por la Comisión de Presupuesto, pero se espera que lo haga tras el paso del Meduca.

De hacer una reconsideración, IFARHU se sumaría al Registro Público de Panamá, entidad que ya solicitó en la Comisión de Presupuesto una modificación a lo asignado por el MEF.