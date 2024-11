El agotador trayecto para el presupuesto 2025: reclamos, desvelos y estrategias

Escuchar audio noticia

El proyecto de ley que contempla el presupuesto general del Estado para 2025 ($30,111 millones) recibió luz verde en la Asamblea Nacional ayer, jueves 31 de octubre.

El documento fue aprobado en tercer debate luego de días de acaloradas discusiones, negociaciones, reclamos, errores, correcciones y un agotador segundo debate que se extendió hasta la madrugada y se reactivó horas después.

“Me hicieron 20 preguntas idénticas, que respondí una tras otra, con paciencia, tolerancia y buena cara (...) Lo que significa que, o yo estaba hablando solo cada vez que me hacían la pregunta y no me ponían atención, o querían que se volviera a repetir para alargar el debate por otras razones (...)”, manifestó Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, en el pleno legislativo el pasado miércoles, minutos después de que el proyecto fue aprobado en segundo debate.

El ministro hacía referencia a la intervención de decenas de diputados, en su mayoría de la bancada independiente Vamos, quienes, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, plantearon sus posiciones y formularon múltiples preguntas.

¿Por qué el proyecto no se entregó a tiempo? ¿Por qué se le aumentó el presupuesto a la Universidad Autónoma de Chiriquí? ¿Está de acuerdo con el presupuesto? ¿Cuál es la estrategia para no perder el grado de inversión? ¿Qué opina de que no se realizaron las vistas presupuestarias? Fueron algunas de las muchas interrogantes que contestó Chapman. El proceso fue agotador, agónico, extenuante, tanto para los diputados como para el jefe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En medio de las preguntas también surgieron reflexiones y reclamos por la manera tardía e “ilegal” en que llegó el documento al Legislativo.

Una fotografía de La Prensa capturó a Chapman, de traje oscuro y corbata roja, sentado en una silla parlamentaria ubicada en la parte frontal del pleno. Tenía los ojos cerrados en aparente descanso, pero la imagen también transmitía frustración, cansancio, hartazgo. Era la representación visual de un hombre con una carga pesada sobre sus hombros.

El sustento de los independientes

En el pleno legislativo, los diputados de la Asamblea empezaron a tratar el tema a partir de las 3:46 p.m. del martes 29 de octubre. El primer punto fue un informe de minoría de 40 páginas redactado por la bancada independiente Vamos, un documento que recogía las razones técnicas y jurídicas por las cuales los diputados de este grupo consideraban que el proyecto de presupuesto para el año entrante no era viable.

“Ni en los gobiernos de 1994, 1999, 2004, 2009, 2014 o 2019, se ha presentado el proyecto de presupuesto más allá del plazo de 40 días que señala la Constitución para el caso de los presidentes de la República que toman posesión coincidiendo con el inicio de las sesiones legislativas”, señalaba parte del documento, que también expuso los tres montos que el Ministerio de Economía y Finanzas puso a consideración de la Asamblea ($26,084 millones, $26,835 millones y $30,111 millones), entre otras cosas.

La lectura del informe de minoría concluyó después de las 6 p.m. Los diputados Roberto Zúñiga, Walkiria Chandler y Augusto Palacios fueron algunos de los que lo sustentaron.

“El Ejecutivo ha puesto a la Asamblea en la disyuntiva antidemocrática de aprobar o rechazar un presupuesto a la carrera, sin tener tiempo para celebrar las vistas presupuestarias de todas las entidades”, planteó Zúñiga.

“De 96 instituciones, solo 10 pasaron por la Comisión de Presupuesto”, dijo Walkiria Chandler.

¿Por qué el incremento?

A las 7:55 p.m. de ese martes, el documento fue rechazado, y entonces comenzaron los discursos. Se violenta la Constitución, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea. No se recortan gastos. No se le da prioridad a la inversión. No hay obras para mi circuito. Fueron algunas de las frases que marcaron buena parte de las intervenciones.

En principio, las preguntas giraron en torno al monto ($30,111 millones) y las razones del incremento. “El presupuesto actual no es el ideal y no ha sido tan bien recibido como el inicial, ya que genera más cautela”, respondió el ministro en una ocasión. “Tenemos algunas legislaciones (leyes especiales) que asignan recursos donde ni siquiera hay metas de por qué se asignan esos recursos”, comentó en otro momento.

Respuestas similares se escucharon varias veces a lo largo de la noche y madrugada.

“¿Por qué se presentó el proyecto de manera tardía?” fue uno de los interrogantes más recurrentes, aunque planteado de distintas maneras. “Me voy a remitir a los antecedentes porque ya he comentado varios de ellos: los tiempos. Recibimos un presupuesto que era realmente ajeno al bienestar del pueblo panameño. Construir un presupuesto bien hecho toma muchos meses (...) A contrarreloj, a tambor batiente, se trabajó en construir un presupuesto prácticamente de cero. ¿Es el ideal? No”, reiteró.

Este argumento lo ha repetido Chapman en distintos espacios: en conferencias de prensa, en la televisión y en la Comisión de Presupuesto, organismo que aprobó el proyecto en primer debate.

La micro gestión

El debate se prolongaba sin tregua, mientras la madrugada avanzaba. Muchas de las preguntas se enfocaron en los planes para los distintos circuitos, sobre carreteras, educación, salud y ayudas agrícolas para las provincias, como si se tratara de un presupuesto circuital. En algún momento, Chapman expresó que el presupuesto no estaba distribuido por zonas geográficas.

Las diputadas Patsy Lee, del Partido Popular, y Janine Prado, de Vamos, entre otros, elogiaron incluso la paciencia y disposición de Chapman para responder las preguntas. A las 2 a.m. de la madrugada del miércoles 30 de octubre, más de 20 diputados aún aguardaban para hablar.

El cansancio se reflejaba en las voces y los rostros exhaustos. A las 5:18 a.m., cuando faltaban cinco diputados por tomar la palabra, se decretó un receso hasta las 11 a.m. del miércoles.

Sin embargo, la sesión comenzó pasada la 1:00 p.m. y concluyó aproximadamente a las 4:00 p.m. con la aprobación en segundo debate del proyecto. Chapman cerró la sesión mencionando “los poemas de amor” que, según dijo, le enviaron los diputados.

Finalmente, ayer jueves 31 de octubre, a las 5:04 p.m., tras largos discursos y controversias, el pleno aprobó en tercer debate el proyecto de presupuesto, poniendo fin, quizá, a una de las discusiones más extenuantes y candentes del año.