El club de los más beneficiados: así repartió el MEF las transferencias extraordinarias a municipios

Cinco municipios concentraron el 34% de los $11.5 millones que asignó el MEF en transferencias extraordinarias. Chame encabeza el ‘ranking’; le siguen Pedasí, Aguadulce, Pinogana y Bugaba.

En el club de los beneficiados con transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Chame destronó a Pedasí y a Aguadulce, que figuraban en la lista de los favoritos del gobierno al momento de repartir fondos extraordinarios.

Chame, un municipio de la provincia de Panamá Oeste, cuyo alcalde es Francisco León Fu, quien llegó al cargo postulado por los partidos oficialistas Realizando Metas (RM) y Alianza, recibió $1.2 millones en transferencias extraordinarias, de acuerdo con información del MEF aportada a los diputados de Vamos.

Municipio de Chame. Tomada de Google/Lunoid Lunobot

El alcalde de este municipio recibió seis desembolsos: $450 mil en tres transacciones efectuadas en diciembre de 2024 y otras tres en septiembre de 2025 que sumaron $750 mil.

El mapa de poder político en Chame, además del alcalde León, se completa con el diputado del circuito 13-3, Edwin Vergara, del Partido Panameñista, una zona donde el exdiputado José María Herrera también mantiene influencia política.

Herrera es miembro de la junta directiva de la Caja de Ahorros y padre de la ministra de Cultura, Maruja Herrera. En las elecciones de 2024 fue postulado por el Partido Revolucionario Democrático, RM y el Molirena; sin embargo, no ganó.

Pedasí

En el ranking de los cinco municipios más beneficiados con los fondos del MEF, después de Chame aparece Pedasí, que recibió $1 millón distribuido en cuatro transferencias entre diciembre de 2024 y abril de 2025.

El alcalde de Pedasí es Miguel Batista, del partido Cambio Democrático (CD), quien en una reciente entrevista con La Prensa descartó cualquier interferencia política detrás de las transferencias del MEF. Explicó que los fondos se destinaron a resolver problemas urgentes de agua y a mejorar caminos de producción. “Es más rápido actuar desde el municipio”, aseguró.

Lea aquí: ‘El político soy yo y no he necesitado ningún diputado’: presidente de los alcaldes sobre fondos transferidos a los municipios

Consultado sobre si algún diputado ayudó a gestionar los fondos, respondió: “El político soy yo. No necesité a ningún diputado”.

Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá. Eliana Morales

Aguadulce

En tercer lugar aparece Aguadulce, que recibió $950 mil. Este territorio es feudo del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y presidente electo del Partido Panameñista. A este municipio de Coclé le asignaron seis transacciones: cuatro en diciembre de 2024 que sumaron $600 mil y otras dos en septiembre y noviembre de 2025 por $350 mil.

El alcalde de este municipio es Cristian Eccles, quien en los comicios de 2024 fue candidato suplente de Jorge Herrera. Herrera, además de ser reelecto como alcalde, también consiguió la reelección como diputado. En esta ocasión optó por la Asamblea y delegó la administración de la comuna en Eccles.

El presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en su discurso este 2 de enero de 2026. LP/Isaac Ortega

Pinogana

Pinogana, en Darién, ocupa el cuarto lugar, con $900 mil. La alcaldesa de Pinogana es Jannelle Dadineth González, de Cambio Democrático, quien además ejerce otro rol: presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa).

Jannelle Dadineth González, presidenta de Amupa. Foto: Tomada de Amupa

En los últimos cinco años, entre 2021 y 2025, Amupa recibió $7.8 millones de la siguiente manera: el 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que le corresponde por ley, y otro 1% proveniente del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales, según documentos oficiales.

Sin embargo, pese a manejar dos fuentes de financiamiento, Amupa no ha presentado informes de rendición de cuentas al MEF desde que se implementó la normativa.

“A la fecha, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha recibido informes mensuales, trimestrales o anuales”, advirtió la institución.

Bugaba

Completa el top cinco Bugaba, en Chiriquí. Este distrito, gobernado por un alcalde de Cambio Democrático, obtuvo $850 mil, según los registros del MEF. En diciembre de 2024 recibió tres transferencias que sumaron $450 mil. En marzo de 2025 y septiembre de ese mismo año accedió a otros $400 mil.

El alcalde de este distrito es Rafael “Tito” Quintero. Los diputados de esta zona son Ricardo Vigil y Ariana Coba, del Partido Panameñista. Ambos llegaron por primera vez al Palacio Justo Arosemena en las elecciones de mayo de 2024.

Rafel 'Tito' Quintero, alcalde de Bugaba, Chiriquí. Foto: Tomada de Instagram

El 34% de los recursos

Estos cinco municipios concentraron cerca del 34% de los $11.5 millones que destinó el MEF en transferencias extraordinarias. En conjunto, estos distritos recibieron alrededor de $3.9 millones, mientras que más de una veintena de municipios y juntas comunales accedieron a una sola transferencia o a montos considerablemente menores.

El calendario de pagos revela que los recursos no se distribuyeron de manera regular a lo largo del periodo, sino que se concentraron en fechas específicas. El 6 de diciembre de 2024 fue el día con mayor volumen de transferencias, con más de $3 millones asignados a por lo menos 15 municipios y juntas comunales en una sola jornada.

Un segundo momento importante se produjo el 19 de septiembre de 2025, cuando se registraron múltiples transferencias simultáneas, incluidas algunas de las más altas del periodo. Ese día, por ejemplo, Chame recibió $750 mil, Bugaba $400 mil y varios municipios adicionales accedieron a partidas de $150 mil y $250 mil.

En una carta dirigida a la bancada Vamos, fechada el 15 de enero de 2026, el ministro Felipe Chapman informó que el MEF efectuó transferencias por un total de $11.59 millones, las cuales, añadió, se realizaron “dentro del marco constitucional y legal”.

Según el documento, en 2024 se transfirieron $6.9 millones, mientras que en 2025 se asignaron $4.69 millones.