El Ejecutivo destina $80.2 millones para el fenómeno de El Niño en el presupuesto de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Cuerpo de Bomberos recibirá la mayor parte: $29.5 millones, el 36.8% del total, para mejorar su capacidad de respuesta con equipos.

El Ejecutivo separó $80.2 millones en el proyecto de presupuesto de 2027 para atender la emergencia nacional por El Niño.

Los fondos irán inversión y estarán repartidos entre cinco instituciones. Así lo indica la Resolución 116, preparada por la Dirección de Presupuesto de la Nación (Diprena).

El Cuerpo de Bomberos recibirá la mayor parte: $29.5 millones, el 36.8% del total, para mejorar su capacidad de respuesta con equipos. Este dinero sale de recursos de fideicomiso. Le sigue el Ministerio de Obras Públicas (MOP), con $27.6 millones (34.4%) para obras de infraestructura ligadas a la emergencia. En tercer lugar está el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con $14.6 millones (18.2%) para el programa “Alerta Ambiental”.

Esas tres entidades suman $71.7 millones, el 89.4% del total. El resto se divide así: $5.5 millones (6.9%) para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), que irán al sector agropecuario, y $3 millones (3.7%) para el Ministerio de Ambiente, para trabajos de gestión ambiental.

El documento aclara que los $50.7 millones del MOP, el Idaan, el Mida y MiAmbiente salen de reasignaciones dentro del presupuesto.

Una emergencia que empezó en agosto

El Consejo de Gabinete declaró la emergencia nacional por El Niño el 25 de agosto. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), el fenómeno llegó al país el 12 de mayo y es de categoría “muy fuerte”.

Entre mayo y agosto, las lluvias en el Pacífico estuvieron hasta 60% por debajo de lo normal. Además, unas 11 cuencas hidrográficas sufren estrés hídrico, lo que afecta a las hidroeléctricas y a las potabilizadoras. El Imhpa espera que el fenómeno dure hasta mayo de 2027.

Datos relevantes

1 La medida de emergencia quedó incluida en la Resolución 80. 2 La emergencia permite contrataciones especiales por $80 millones y estará vigente hasta el 30 de junio de 2027. Cada contratación debe ser aprobada por una comisión interinstitucional de alto nivel creada en mayo. 3 El impacto del fenómeno ya se ve en las carreteras. Recientemente este medio informó que el MOP encontró al menos 14 puntos críticos en Bocas del Toro, Colón y la comarca Ngäbe Buglé por las lluvias que trajo el fenómeno en el Caribe. 4 La estación seca podría adelantarse. El Imhpa prevé que el pico de calor en el Pacífico ecuatorial llegue entre octubre y diciembre, lo que adelantaría el verano. 5 Arroz importado por precaución. Ante El Niño, el Gabinete aprobó importar 780 mil quintales de arroz, cerca de lo que el país consume en un mes (unos 788 mil).

El impacto del flagelo ya se siente en distintas vías de Panamá. Recientemente este medio informó que el MOP encontró al menos 14 puntos críticos en Bocas del Toro, Colón y la comarca Ngäbe Buglé por las lluvias que trajo el fenómeno en el Caribe.

Para atenderlos, la institución pidió $18.8 millones. En el presupuesto de 2027, su partido por El Niño alcanza los $27.6 millones.

Dos emergencias al mismo tiempo

El anuncio surge en momentos en que el país tiene dos declaratorias de emergencia activadas.

El 10 de octubre, un día después del terremoto de magnitud 7.5 con epicentro en Tonosí, Los Santos, el Gabinete aprobó la Resolución 108. Esta autoriza hasta $100 millones para contrataciones sin licitación pública, que deben comprometerse antes del 31 de diciembre. Con las dos medidas, el Ejecutivo tiene disponibles $180 millones por la vía excepcional.

Una de las vías de Tonosí, hacia Búcaro, quedó afectada por el sismo. Los trabajos de rehabilitación continúan. LP/ Alexander Arosemena

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea recomendó al Ejecutivo reforzar los fondos de entidades que han atendido a las víctimas del terremoto. Por ejemplo, se pidió incluir $12.3 millones para cuatro hospitales.

Sin embargo, ese monto no tiene vínculos con los $80.2 millones de El Niño. Esta partida se divide así: $3.65 millones para el hospital Cecilio A. Castillero de Chitré, $3.65 millones para el Sergio Núñez de Ocú, $3 millones para el Luis “Chicho” Fábrega de Santiago y $2 millones para el Capsi de Macaracas.

El hospital rural de Tonosí, que quedó inhabilitado, no aparece en la lista.

El Ministerio de Gobierno, mientras tanto, recibirá $4 millones para el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). La mitad de esos fondos se destinarán a funcionamiento y la otra mitad para infraestructura de respuesta a emergencias.

Los diputados solicitaron estos fondos con la mirada puesta en Azuero, una de las zonas más golpeadas por el sismo. El Sinaproc había solicitado $11.4 millones para 2027, pero el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le recomendó $6.4 millones.

Casa destruida en la comunidad El Chupaíto, distrito de Macaracas, provincia de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

Hay otras partidas vinculadas a este tema. El Ministerio de Seguridad Pública obtendrá $7 millones para el SUME 911, de esos, $2 millones son para funcionamiento y $5 millones para inversión.

Mientras que la Universidad de Panamá tendrá $1.2 millones adicionales a su presupuesto global para una red de monitoreo de amenazas naturales del Instituto de Geociencias.

En agenda para este lunes

La Comisión de Presupuesto retoma este lunes 26 de octubre, a las 9:00 a.m., el primer debate del proyecto de ley 644. El proyecto asciende a $35,111.7 millones.

El pasado jueves 22 de octubre, la sesión se cayó por falta de quórum. Los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, Jaime Vargas y Javier Sucre nunca llegaron. Los oficialistas Nelson Jackson, Rogelio Revello y Sergio Gálvez, de RM, se fueron después de iniciada la sesión.

Luego, los seis se reunieron aparte con el ministro de Economía, Felipe Chapman. Allí también estaba la presidenta del Legislativo Shirley Castañedas.

Diputados de distintas bancadas en el pleno de la Asamblea Nacional junto a la presidenta Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

Hasta el momento se desconocen los detalles de esta reunión.

El presidente de la comisión, Eduardo Vásquez, culpó a “las bancadas que no quisieran estar presentes”. Ese día, Chapman presentó cambios por $450.3 millones. De ese monto, $186.8 millones responden a recomendaciones de la comisión, entre ellas $23 millones más para la Asamblea.

Las sesiones ordinarias de la Asamblea concluyen este 31 de octubre.