Panamá, 19 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PRESUPUESTO

    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal
    Este año se destinarán $70 millones en gratificaciones. iStock

    Dentro del engranaje del Estado persiste una fuerte resistencia a poner freno al festival de aguinaldos y bonificaciones que, cada fin de año, engorda las planillas públicas. Pese al discurso oficial de austeridad, este 2025 se destinaron $70.4 millones en gratificaciones a funcionarios; aunque para 2026 la cifra inicial era de $67 millones, el monto fue finalmente recortado a $55 millones.

    +info

    ‘El presupuesto debe ir a educación y salud, no a bonificaciones’: Eduardo Vásquez sobre recomendaciones al MEFPresentan proyecto de ley que elimina las bonificaciones en la Universidad Autónoma de ChiriquíUnachi justifica pago de bonificaciones y anuncia que pedirá auditoría

    Si bien el ajuste representa una reducción de $12 millones, esta medida aún no logra disipar la percepción de que el gasto en incentivos sigue siendo una pesada carga para las finanzas públicas, tal como lo señalan diputadas como Janine Prado, de la coalición Vamos e integrante de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

    Para dimensionar la magnitud, el proyecto de ley 293, que contempla el Presupuesto General del Estado para 2026, incluía inicialmente $92.4 millones en bonificaciones e incentivos para servidores públicos. Sin embargo, las cifras recomendadas se redujeron a $67.7 millones y, tras el análisis y las observaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el monto final quedó en $55 millones.

    El documento de los diputados instó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a mantener únicamente las gratificaciones amparadas por leyes especiales, eliminando $11.9 millones que carecen de respaldo legal.

    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal
    Janine Prado, diputada de la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

    Los recortes

    En total, este año, 50 de las aproximadamente 100 entidades que conforman el aparato estatal brindan gratificaciones o incentivos a sus funcionarios. No obstante, para 2026 se realizaron ajustes en este aspecto en 24 de esas instituciones.

    Los recortes más pronunciados se concentraron en el Gobierno Central, con una reducción global de $5.7 millones, destacando el Ministerio de Educación, que perdió $2 millones, y el Ministerio de Seguridad Pública, al que se le restaron $3.4 millones. También se registraron disminuciones en entidades de control y justicia, como la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía General de Cuentas.

    El impacto también alcanzó a las entidades descentralizadas y empresas públicas, donde se recortaron $1 millón y $3.1 millones, respectivamente. La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y Transporte Masivo de Panamá, S.A., fueron las más afectadas dentro de este grupo, mientras que la Zona Libre de Colón perdió $650 mil.

    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal
    Bonificaciones

    En el sector financiero, las reducciones alcanzaron los $1.8 millones, afectando a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros y al Banco Hipotecario.

    La diputada Janine Prado ha seguido de cerca este tema, considerando que se trata de un “privilegio” que debe revisarse.

    De hecho, señaló que, si bien se había presentado información sobre gratificaciones que sumaban más de $67 millones en diferentes entidades, también existen otras partidas por regular, como las de telefonía, otros incentivos y gastos de publicidad, que muchas veces no se destinan a fortalecer programas, sino al auto-promocionarse de las instituciones.

    “En épocas donde necesitamos austeridad, vemos que no se están enfocando correctamente estos recortes”, señaló.

    La diputada lamentó que instituciones clave, como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, que solicitaba $33.3 millones para funcionamiento, quedaran fuera de los ajustes favorables.

    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal
    El agua potable no llega a varias comunidades del país. Archivo

    Resaltó que la falta de agua potable sigue siendo uno de los principales problemas del país y cuestionó que, mientras se recorta a estas entidades, el presupuesto de la Asamblea permanezca intacto, con $98 millones para 2026.

    Profundo debate

    El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, subrayó que los recortes a gratificaciones y bonificaciones incluidos en el presupuesto fueron una recomendación de la Asamblea, y finalmente el Ejecutivo decidió acogerla.

    Según explicó, aquellas gratificaciones que permanecen en el proyecto de presupuesto están establecidas por ley, mientras que las eliminadas o reajustadas provienen de resoluciones internas de juntas directivas o decisiones administrativas de las instituciones.

    El festín de gratificaciones y aguinaldos: $55 millones que desafían la austeridad estatal
    Fausto Fernández, viceministro de Finanzas. Archivo

    Para el funcionario, este tema requiere un análisis más profundo y no puede abordarse de manera aislada. “Creo que esto forma parte de una conversación más amplia, que debe incluirse en el contexto de una ley general de salarios”, indicó, resaltando la necesidad de un marco normativo que regule de manera integral las compensaciones de los servidores públicos.

    El viceministro agregó que una reforma efectiva del sistema de gratificaciones y bonificaciones debería considerar no solo los sueldos, sino también jubilaciones especiales y otros esquemas de compensación.

    “No es un tema fácil de resolver y debe abordarse integralmente, no por partes”, concluyó, advirtiendo que las decisiones parciales podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas estatales a mediano y largo plazo.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025. Leer más
    • Transparencia Panamá presenta una denuncia por los pagos que recibió Hombres de Blanco, sin un contrato válido. Leer más