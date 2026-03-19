El giro sorprendente de Acodeco frente a la ley de etanol en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Acodeco pasó de advertir que el proyecto de ley de etanol limitaría la elección de los consumidores a respaldarla ante los diputados.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) cambió su postura frente al proyecto de ley 443, que busca hacer obligatorio el uso de etanol en las gasolinas en Panamá.

Primero advirtió, a través de una carta, que la iniciativa colisionaba con la Constitución y afectaba a los consumidores; sin embargo, durante el primer debate de la propuesta, dijo lo contrario.

Lea aquí: Acodeco advierte que proyecto de ley sobre el etanol obligatorio afectaría a los consumidores

En una carta fechada el 5 de febrero de 2026 y remitida a la diputada Alexandra Brenes, la entidad concluyó que el proyecto vulneraba derechos básicos. El documento, firmado por el administrador Ramón Abadi Balid, advierte que la propuesta limita la libertad de elección del consumidor al imponer una única opción de combustible en el mercado.

“El proyecto impone una sola opción de mercado”, advirtió entonces la institución, al tiempo que sostuvo que la medida podría contradecir principios constitucionales vinculados a la libre competencia y a los derechos del consumidor.

Ramón Abadi, administrador de la Acodeco. Foto: Captura de pantalla

El debate del martes

Sin embargo, el pasado martes, durante el primer debate del proyecto, reunión que se desarrolló en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), el propio Abadi defendió la iniciativa y aseguró que la entidad respalda su aprobación.

“Y por tanto nuestra postura es a favor del proyecto y por ello estamos aquí”, afirmó el funcionario ante los diputados y representantes de organizaciones que también opinaron ese día sobre el proyecto.

Durante su intervención, el administrador apeló al artículo 50 de la Constitución, que establece que el interés privado debe ceder ante el interés público o social, como argumento para justificar la medida.

‘Desconcertada’

La diputada Brenes dijo que quedó “desconcertada”. “Ahí es donde realmente me pregunto: ¿qué cambió? ¿La ley no cambió? La ley sigue siendo la misma”, expresó.

Y añadió: “Su respuesta es del 5 de febrero y esta ley no ha cambiado. Entonces, ¿qué pudo haber cambiado para pasar de su carta del 5 de febrero —donde usted sostenía lo contrario, que este proyecto afectaba la libre elección— a una ponencia a favor del proyecto? En esa carta también cita prácticamente dos artículos de la Constitución, así como disposiciones de protección al consumidor.

Alexandra Brenes, diputada de la Asamblea. LP/Isaac Ortega

Estoy totalmente desconcertada de cómo un proyecto de ley, sin haber cambiado en nada, puede generar un cambio de opinión en ese sentido”, manifestó.

Abadi la observaba desde la primera fila de invitados al debate. No respondió.

El proyecto de ley 443 fue presentado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en octubre de 2025.

Entre otras cosas, propone la mezcla obligatoria de un 10% de bioetanol en las gasolinas como parte de la política de biocombustibles del país.

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