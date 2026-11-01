El IMA triplica su presupuesto en 2026: pasó de $55 a $168.9 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En marzo, el IMA suspendió las ferias por falta de dinero. Desde entonces recibió traslados y créditos para comprar arroz y alimentos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) es una de las entidades públicas que más han aumentado su presupuesto en 2026. Empezó el año con $55 millones y, al 30 de septiembre, ya tenía $168.9 millones, más del triple.

Se trata de $113.9 millones adicionales, un aumento de 207%, según los informes de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Muy de cerca está la Asamblea Nacional que también ha elevado su presupuesto de manera dramática.

El IMA, que tiene como director a Nilo Murillo, ha septiembre había ejecutado $111.6 millones.

Director del IMA, Nilo Murillo. Cortesía

Arroz y productos para las ferias

Sin embargo, la mayor parte de ese dinero se ha ido a comprar arroz y otros alimentos para las ferias, las Tiendas del Pueblo y las agrodistribuidoras, una estrategia del gobierno de José Raúl Mulino para hacerle frente al costo de la canasta básica y llevar comida barata a los contribuyentes.

Estas ferias, incluso, se suspendieron en marzo por falta de fondos.

De hecho, el año arrancó con ferias. En enero, el IMA estableció puestos de venta en la Feria Internacional de La Chorrera, la Expo Bugaba y la Feria de Santa Fe, en Veraguas, entre otras.

Pero en marzo, la situación cambió. El director del IMA, Nilo Murillo, explicó a Mi Diario que la entidad había planificado un año de operaciones con $110 millones, pero sufrió un recorte de $64 millones.

Agroferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario. LP

Parte de lo que quedó se fue a pagar compromisos pendientes acumulados desde 2021. El IMA pidió $50 millones adicionales. “Nos dieron $3 millones la semana pasada”, dijo el director, y añadió que había que elegir entre las ferias y las tiendas.

Esos $3 millones son el primer movimiento que registra el MEF en su reporte.

El 5 de marzo, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó un traslado de partida por ese monto para comprar 700,000 quintales de arroz nacional, destinados a las ferias de febrero a julio.

A partir de ahí, el presupuesto subió casi todos los meses:

Con los fondos recargados las ferias regresaron a las calles de Panamá. A finales de mayo, por ejemplo, esta institución ya anunciaba agroferias en siete provincias.

Desde agosto pasado las convoca varias veces por semana:.

El 4 de agosto, el Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional de $22.1 millones para comprar 550,000 quintales de arroz y otros productos de la canasta básica para ferias, tiendas y agrodistribuidoras.

El 24 de septiembre, la Comisión de Presupuesto aprobó otro crédito adicional al IMA por $35.3 millones, con nueve votos a favor, para comprar arroz nacional para ferias, agrodistribuidoras y Tiendas del Pueblo. Fue el mismo día en que los diputados aprobaron a espaldas de la ciudadanía, $32.1 millones para la planilla de la Asamblea.

Casi todo el aumento está en el rubro de inversión, que pasó de $45.3 a $159.3 millones. Es la partida que el IMA usa para comprar los alimentos que revende a bajo precio.

Navidad y 2027

El IMA anunció que en diciembre volverán las naviferias, con cajas navideñas a $15 que traerán más productos que el año pasado.

Para 2027, la entidad pidió al MEF $112.4 millones, pero le recomendaron $47.7 millones. Si se repite el patrón de este año, el presupuesto inicial volvería a quedarse corto y se completaría con traslados de partida y créditos adicionales a lo largo del año.

Los quesos

Recientemente esta entidad estuvo en el ojo de la tormenta debido a la compra de quesos. En octubre pasado, la Contraloría General refrendó dos compras de queso blanco fresco marca Don Rirry: una de 135,135 unidades por $249,999.75 y otra de 27,000 unidades por $49,950.

En total suman casi $300,000. La compra se tramita a través de la Asociación de Procesadores de Quesos y Lácteos de Panamá (Aproquelpa), el gremio que presidió Nilo Murillo antes de llegar a la dirección del IMA.

El IMA fue creado por la Ley 70 de 1975 como una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeta a las políticas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y a la fiscalización de la Contraloría.

Según un comunicado del IMA, la compra se originó en junio, cuando la Asociación de Ganaderos y la Asociación de Productores de Leche Grado C de Provincias Centrales se lo pidieron al ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Los productores alegan que hay sobreproducción de leche y que la compra evitaría pérdidas y una caída drástica de los precios. El IMA envió los dos desembolsos a la Contraloría el 13 de octubre, cuatro días después del terremoto. Esta compra no forma parte de la atención a la emergencia.