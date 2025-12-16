El MEF giró $300 mil a Chagres pese a que su alcalde está procesado por la descentralización paralela

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En noviembre de 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió $300 mil al municipio de Chagres, en la provincia de Colón, a través de dos desembolsos. El detalle adquiere otra dimensión cuando se revisa quién gobierna el distrito: Eugenio Geñito Delgado, uno de los procesados por el escándalo de la descentralización paralela.

Delgado no es un funcionario más. Durante el quinquenio 2019–2024 recibió más de $6 millones en fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, por este hecho, hoy enfrenta una investigación por la supuesta comisión de peculado, vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de parte de esos recursos.

Aun así, su administración volvió a recibir dinero del Ejecutivo, pese a que el caso salió a la luz pública en enero de 2024.

Eugenio ‘Geñito’ Delgado. Cortesía

Lea aquí: Imputan cargos y aplican arresto domiciliario al alcalde de Chagres por manejo de fondos de la descentralización

A Delgado, quien durante el quinquenio 2019-2024 recibió $6,041,598 de la Autoridad Nacional de Descentralización, distribuidos en 36 órdenes de pago refrendadas por la Contraloría en un promedio de 10 días, se le atribuyen responsabilidades por presuntas irregularidades por $1.4 millones de los fondos recibidos en el período pasado.

Actualmente tiene arresto domiciliario por este caso.

Era el suplente de Nelson Jackson

En las elecciones de mayo de 2024, Delgado resultó electo para tres cargos: alcalde de Chagres, representante del corregimiento de Salud y suplente de Nelson Jackson, diputado del circuito 3-2, que comprende Chagres, Donoso, Omar Torrijos, Portobelo y Santa Isabel.

Nelson Jackson, diputado del partido Realizando Metas (RM). LP/Isaac Ortega

Sin embargo, en julio de 2024, apenas unos días después de que asumieran los cargos las nuevas autoridades del país, Jackson anunció que Delgado había renunciado a la suplencia y al puesto de representante de Salud, para quedarse únicamente con la alcaldía de Chagres.

Le puede interesar: Nelson Jackson se queda sin suplente; Geño Delgado, ‘el vecino favorito de Cortizo’, deja el puesto para dirigir una alcaldía

Para los comicios de mayo de 2024, Jackson y Delgado fueron postulados por tres agrupaciones políticas: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). No obstante, tras las elecciones, Jackson se incorporó a la bancada de RM en la Asamblea Nacional, colectivo que llevó a José Raúl Mulino a la Presidencia de la República.

El exdiputado Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, ha señalado en reiteradas ocasiones que las cuantiosas transferencias que el MEF ha girado a distintos municipios del país no parecen responder a criterios técnicos, sino a vínculos políticos con diputados afines a la administración actual.

Uno de los casos que ha citado es precisamente el de Jackson. Vásquez recordó que el propio diputado se ha definido públicamente como “diputado del oficialismo 100%”.

Intenta desligarse

El día que Juan Diego Vásquez vinculó al diputado Jackson, quien además es miembro de la junta directiva del Canal de Panamá, con las transferencias del MEF, el diputado intentó desligarse del tema. En un breve comunicado afirmó que “son falsos todos los señalamientos del exdiputado” y añadió que carecen “por completo de veracidad y de fundamento legal”.

“No mantenemos partidas en ningún municipio del país, puesto que esa función le corresponde a los gobiernos locales y mucho menos fuera del marco legal. Operamos con total transparencia y apego a la ley. Exigimos responsabilidad. Estas acusaciones solo buscan dañar una trayectoria de trabajo y compromiso”, señala el comunicado.

Hasta el momento, el MEF no ha hecho pública la lista de transferencias a los distintos municipios, pese a las reiteradas solicitudes de los miembros de la coalición Vamos.

Portobelo

Sin embargo, Chagres no fue el único municipio del circuito 3-2 que recibió fondos del MEF. Al distrito de Portobelo se le transfirieron otros $150 mil a finales de 2024.

El alcalde de Portobelo es Carlos Chavarría, del oficialista Realizando Metas, quien ocupa ese cargo desde 2004.

En agosto de 2014, una investigación de La Prensa reveló que Chavarría y su asistente denunciaron que Reinaldo Della Togna Martinelli, primo del expresidente Ricardo Martinelli, les exigió, en marzo de 2013, un pago de $80 mil a cambio de hacer gestiones de cabildeo para que el gobierno de entonces impulsara obras para ese distrito, valoradas en $150 millones.

Lea aquí: Nuevas revelaciones en escándalo de Portobelo