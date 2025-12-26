El movimiento por la constituyente solo ha reunido el 1.5% de las firmas requeridas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuatro meses después de recibir autorización del Tribunal Electoral para recolectar firmas con el fin de convocar una asamblea constituyente paralela, el movimiento “Los Seiscientos Mil que Cambiarán la Constitución” avanza a paso lento. De acuerdo con cifras oficiales, ha logrado 9,378 firmas válidas, lo que representa apenas el 1.5% de las 620,227 necesarias para activar ese mecanismo de reforma constitucional.

La información fue divulgada en el Boletín Electoral 5960 del martes 23 de diciembre de 2025, en un aviso emitido por la Dirección Nacional de Organización Electoral. Según el documento, las firmas fueron recopiladas entre el 22 de agosto y el 22 de diciembre de 2025.

Ciudadanos recolectan firmas para convocar una constituyente. LP/Archivo

El grupo necesita alcanzar 620,227 firmas válidas, equivalentes al 20% del padrón electoral, para que prospere la solicitud de convocatoria a una constituyente paralela, uno de los tres mecanismos que contempla la Constitución para reformar la Carta Magna.

¿Quiénes quieren la constituyente?

El movimiento tiene un plazo de seis meses para reunir las firmas exigidas por la Constitución. La recolección de firmas comenzó el 22 de agosto de 2025, por lo que el período para alcanzar el umbral del 20% del padrón electoral vence el 22 de febrero de 2026. De no cumplir con ese requisito dentro del tiempo establecido, la iniciativa no podrá activar la convocatoria de una asamblea constituyente paralela.

El movimiento “Los Seiscientos Mil que Cambiarán la Constitución” está integrado por un grupo de ciudadanos. Su representante legal y figura pública más visible es el abogado José Luis Galloway Logan, quien ha encabezado las gestiones formales ante el Tribunal Electoral para obtener la autorización para iniciar la recolección de firmas. Galloway ha difundido la iniciativa en redes sociales y declaraciones públicas como parte de la campaña para reunir las rúbricas necesarias.

José Luis Galloway LA PRENSA/Archivo.

El Tribunal Electoral ha intervenido en aspectos formales del proceso, por ejemplo, instó al grupo a corregir el nombre de la iniciativa para evitar confusiones con otros mecanismos legales. Más allá de su liderazgo formal, la estructura del movimiento se identifica principalmente por su propósito de reforma constitucional, aunque no existe evidencia pública de un órgano directivo amplio, alianzas abiertas con partidos políticos o financiamiento declarado más allá de la participación ciudadana convocada para la firma masiva.

Las vías para reformar la Constitución

En Panamá, la Constitución establece tres vías para su reforma: la Asamblea Nacional actuando como constituyente, la convocatoria de una asamblea constituyente paralela mediante ley, o la aprobación de un acto constitucional en dos legislaturas distintas

.Para que una iniciativa ciudadana active una constituyente paralela, debe contar con el respaldo del 20% del electorado inscrito, requisito que en este caso aún está lejos de cumplirse.

La propuesta del Ejecutivo

Durante la campaña electoral para los comicios generales de mayo de 2024, el presidente José Raúl Mulino prometió impulsar una constituyente originaria. Como parte de ese compromiso, creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), adscrita al Ministerio de la Presidencia y dirigida por el abogado Miguel Antonio Bernal.

Desde esa instancia se promueve un proceso de alfabetización constitucional, que, según ha señalado Bernal en reiteradas ocasiones, busca sentar las bases para una eventual reforma integral de la Carta Magna.