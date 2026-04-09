El oficialismo se impone en la Asamblea y elige a Ángela Russo como Defensora del Pueblo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea Nacional escogió a Ángela Russo como Defensora del Pueblo en una votación marcada por tensiones, reconfiguración de alianzas y disputas sobre el proceso.

La Asamblea Nacional eligió a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, como nueva Defensora del Pueblo para el periodo 2026-2031, cargo desde el cual deberá velar por la protección y promoción de los derechos humanos en Panamá.

Russo reemplazará a Eduardo Leblanc. El pleno tomó la decisión tras una pugna en la Comisión de Gobierno y un largo debate en el pleno, en el que los diputados confrontaron posturas sobre el mecanismo de elección.

Ángela Russo, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia. Archivo

La diputada de Realizando Metas (RM), Shirley Castañeda, se encargó de postular. En paralelo, la bancada Vamos, Seguimos y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) impulsaron la candidatura de Rodrigo García.

Jairo Bolota Salazar, del PRD, en tanto, nominó a Giselle Emiliani Duque.

Russo contó con 37 votos. Mientras que García obtuvo 31. Duque recibió 1.

La exmagistrada, a diferencia de otras personas que aspiraban al puesto, nunca se dejó ver en la Asamblea.

Shirley Castañeda, diputada de RM.

El proceso de elección se extendió hasta pasadas las 10:00 p.m., pero buena parte de la sesión estuvo marcada por la pugna en torno al procedimiento: lista preseleccionada o lista completa de candidatos.

En la primera parte de la sesión, ocho diputados hablaron a favor y en contra de esas posiciones.

Cada tanto citaban el reglamento interno de la Asamblea, La Ley 504 de 2025 que rige la Defensoría del Pueblo, la Constitución, entre otras normas.

Los radares

Russo fue ponente del fallo que anuló el proceso que seguía el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la compra de 19 radaresa la empresa Selex Sistemi Integrati s.p.A., filial de Finmeccanica, por $125 millones, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Ocurrió en agosto de 2017. Esa decisión benefició al ministro de Seguridad Pública de la época: José Raúl Mulino, actual presidente de la República.

La votación generó duros cuestionamientos sobre la independencia de poderes.

Durante todo el proceso la bautizaron como “la ungida”. A través de su cuenta en X, el partido RM instruyó a su bancada a respaldarla.

Y minutos antes de la votación el diputado de Roberto Zúñiga, de Vamos, se encargó de recordarlo: “La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea. La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas. Y lo más lamentable es que siempre hay diputados dispuestos a prestarse para el libreto del gobierno. La separación de poderes es un chiste, se intercambian los puestos como si fuera un álbum de panini”.

La Constitución dice que el Defensor del Pueblo lo elige la Asamblea.



La realidad: el nombramiento llega desde el Palacio de las Garzas.



Y lo más lamentable es que siempre hay diputados dispuestos a prestarse para el libreto del gobierno.



La separación de poderes es un chiste,… — Roberto Zúñiga A. (@RobertoJZuniga) April 9, 2026

Pregón que también repitió constantemente en el pleno su colega Luis Duke. Este diputado, incluso, colgó la instrucción de RM en un cartel gigante frente a su curul.

Disque no siguen líneas por un tuit. Por favor. La candidata del gobierno a Defensora del Pueblo ya estaba definida desde antes. El tuit solo lo confirmó. Ahora veremos a los diputados oficialistas y a sus aliados votar para complacer al presidente, no para garantizar una… pic.twitter.com/B190we80mE — Luis “Lucho” Duke (@LuchoDuke) April 9, 2026

Nuevas alianzas

Más allá del resultado, el proceso expuso la reconfiguración de las fuerzas políticas en el Palacio Justo Arosemena, a pocos meses del 1 de julio, fecha en la que los diputados deberán escoger la nueva junta directiva de la Asamblea.

Vamos, el PRD y otros sectores impulsaron una lista de siete candidatos y, al final, cerraron filas en torno a Rodrigo García.

En contraste, RM, el Partido Panameñista y Cambio Democrático respaldaron la lista completa de más de 30 aspirantes. Ese bloque terminó inclinando la balanza a favor de Russo.

Los diputados Roberto Zúñiga (izq.) Raphael Buchanan, Janine Prado, José Pérez Barboni y Luis Duke. LP/Eliana Morales

El resultado mostró que algunas alianzas nacidas el 1 de julio de 2025 se resquebrajaron. Ese día, el panameñista Jorge Herrera llegó a la presidencia de la Asamblea con el decisivo apoyo de los 19 diputados de Vamos, la bancada más grande del Legislativo.

Esta vez, Vamos y el Partido Panameñismo votaron en bloques distintos.

Herrera quiere la reelección. La interrogante ahora es si ese reacomodo se mantendrá. La votación, al parecer, dejó ver acuerdos puntuales más que alianzas consolidadas, con bancadas que coincidieron en esta elección pero que en el pasado han chocado.

El pulso por la junta directiva pondrá a prueba si estos bloques logran sostenerse o si vuelven a reconfigurarse en función de nuevos intereses.