El presupuesto de la Asamblea ya llegó a $203 millones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Equivale a cinco veces el presupuesto del Instituto Gorgas, 22 veces el de la Senniaf y 26 veces el de la Defensoría del Pueblo.

En nueve meses el presupuesto de la Asamblea Nacional llegó a los $203 millones. Es decir, es más del doble de lo que se le asignó para el 2026.

Según los informes de ejecución del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Órgano Legislativo comenzó 2026 con $98.7 millones, el monto que se le asignó para este año y cerró septiembre con un presupuesto modificado de $203.5 millones, $104.8 millones adicionales.

Es el mayor aumento proporcional entre las entidades del Gobierno Central, de acuerdo con información del MEF.

Para dimensionar la cifra, con $203.5 millones, el presupuesto de la Asamblea equivale a 27 veces el del Ministerio de la Mujer ($7.4 millones), 26 veces el de la Defensoría del Pueblo ($7.9 millones), 22 veces el de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ($9.4 millones) y 18 veces el de la Secretaría Nacional de Discapacidad ($11.5 millones).

Equivale cinco veces el presupuesto del Instituto Gorgas ($39.8 millones).

También supera al Tribunal Electoral ($113.6 millones) y a la Contraloría General de la República ($152.3 millones), según las cifras del MEF a septiembre.

¿Qué tanto han incrementado el presupuesto otras instituciones?

33.6% Es el incremento del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. 31.9% Es el aumento del Ministerio de Gobierno. 26.6% Es el aumento del presupuesto de la Cancillería.

El Gobierno Central en su conjunto creció 19.3% y el sector público, 11.5%.

Desde el pasado 1 de julio, este poder del Estado tiene como presidenta a la diputada de Arraiján, Shirley Castañedas, del partido oficialista Realizando Metas (RM), quien llegó a ese cargo respaldada por el presidente José Raúl Mulino.

Otro dato: la Asamblea ya gastó más de lo que tenía asignado para todo el año. Al 30 de septiembre había ejecutado $109.2 millones, $10.5 millones por encima de los $98.7 millones del presupuesto ley, y todavía le quedan $94.3 millones por ejecutar en el último trimestre.

Diputados del PRD y RM. LP/Elysée Fernández

Tres saltos en el año

El presupuesto se incrementó básicamente con tres saltos, que coinciden con traslados de partida aprobados por la Comisión de Presupuesto, instancia que está a cargo del diputado Eduardo Vásquez, del partido Cambio Democrático.

En marzo de este año, el presupuesto pasó de $98.7 a $110.8 millones.

Otro pico fue en mayo. El 13 de ese mes, la Comisión de Presupuesto aprobó, con 11 votos a favor, dos traslados por $26.5 millones a solicitud del entonces presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien calificó de insuficiente el presupuesto de 2026.

Al cierre de mayo, el presupuesto modificado era de $142.7 millones, y al cierre de junio, de $146.4 millones.

Septiembre marcó un hito importante. En ese mes se dio el mayor salto del año y ocurrió ya bajo la presidencia de Castañedas.

El 24 de septiembre, la Comisión de Presupuesto aprobó cuatro traslados por $32.1 millones en una sesión a escondidas. La reunión no fue transmitida por la televisora legislativa ni por YouTube. En una semana, el presupuesto pasó de $146.4 a $203.5 millones.

Fondos de Salud para la planilla

Los fondos más generosos, $17.1 millones, salieron del presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa). De acuerdo con un documento del MEF del 18 de septiembre, $16.3 millones (95.4%) se destinaron al personal transitorio de la Asamblea y $789 mil al décimo tercer mes.

Los otros tres traslados fueron de $9.5 millones, tomados del servicio de la deuda, para cubrir cuotas obrero-patronales, décimo tercer mes y otros gastos de julio a diciembre; de $4.5 millones del MEF, para cuotas patronales, décimo tercer mes y dietas; y de $1 millón del Ministerio de Educación, para dietas. Así lo explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez.

Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. De izquierda a derecha: diputados Carlos Afú, Nelson Jackson Palma, Eduardo Vásquez y Alaín Cedeño. LP/Elysée Fernández

Castañedas también informó por esos días que ella pidió al MEF $68 millones adicionales.

Casi todo el aumento se fue a gastos de funcionamiento, es decir a planilla.

8,300 funcionarios

Detrás de los traslados está la planilla. El palacio Justo Arosemena tenía 8,308 funcionarios hasta el pasado 21 de septiembre, según la Contraloría General de la República, con un costo de $13.2 millones al mes, es decir, más de $158 millones al año sin contar el décimo tercer mes ni las cuotas patronales.

De ellos, 4,985 son eventuales y 3,323 permanentes. Los registros de la Contraloría indican que 3,188 contratos eventuales tienen fecha del 1 julio, el mismo día en que Castañedas asumió la presidencia, y otros 1,544 el 3 de agosto. Entre ambas fechas suman 4,732 contratos, el 95% de los eventuales. Los datos no distinguen entre contratos renovados y nombramientos nuevos.

En 2024, bajo la presidencia de Dana Castañeda, la Asamblea tenía 3,724 funcionarios con un costo de $6.8 millones mensuales. Repartida entre los 71 diputados, la planilla actual equivale a 117 funcionarios por curul.

El lunes 26 de octubre, en el pleno, Castañedas calificó de falsa la información sobre la planilla, pero dio sus propias cifras: 4,063 transitorios, 723 interinos, 3,323 permanentes y 200 “eventuales adicionales”.

Según ella, suman 8,308, aunque en realidad hay uno más, 8,309.

Un patrón que se repite

El presupuesto inflado a mitad de año no es nuevo. Presidente tras presidente, repite la práctica.

1 La Asamblea arrancó 2025 con unos $98 millones y terminó ejecutando más de $160 millones. 2 Lo mismo pasó en años anteriores: en 2021 pasó de $107.1 a $200.9 millones; en 2022, de $143.9 a $230.5 millones. 3 Y siguió. En 2023, de $150 a $188.9 millones, y en 2024, de $150 a $186.6 millones.

Para 2027, el MEF propuso un presupuesto de $97 millones para el Legislativo, $1.7 millones menos que en 2026. La Asamblea había solicitado $176.6 millones y Castañedas rechazó la cifra sugerida.

Pero la presidenta logró que en el presupuesto aprobado el pasado viernes, se le asignaran otros $23 millones, fondos que irán a pagar los más de 8 mil funcionarios.