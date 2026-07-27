El Tribunal Electoral intentará revivir las listas de candidatos independientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El aumento al subsidio electoral y las eliminación de listas para independientes en circuitos plurinominales son algunos de los puntos más polémicos en las reformas. El futuro de la CNRE también está en juego.

El paquete de reformas electorales ya tiene fecha de llegada a la Asamblea Nacional. Será en la segunda quincena de agosto, así lo reveló el magistrado del Tribunal Electoral (TE), Luis Guerra.

El proyecto de ley está en su última revisión y circula actualmente entre los despachos de los tres magistrados que integran el TE: Guerra, Narciso Arellano y Alfredo Juncá.

“Calculamos que para mediados del mes de agosto, entre el 15 de agosto al 31 de agosto, lo estaremos presentando”, dijo Guerra en entrevista con La Prensa.

La propuesta es el resultado del proceso de discusión que durante un año llevó adelante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), aunque Guerra cuestionó duramente el funcionamiento de ese foro y planteó que el propio Tribunal Electoral debería asumir en el futuro la revisión de las reglas electorales.

El Plagel ya está en marcha

Aunque formalmente el Plan General de Elecciones (Plagel) para los comicios de 2029 será anunciado el 2 de junio de 2027, el Tribunal Electoral decidió adelantar algunos de sus trabajos internos para preparar el proceso con mayor anticipación.

Guerra, quien coordina el Plagel, explicó que ya trabajan ocho comisiones, entre ellas las relacionadas con reclutamiento, finanzas, tecnología y organización de los centros de votación.

Una de las tareas que considera clave es la captación de ciudadanos que integrarán las corporaciones electorales. Es decir, las mesas de votación.

El TE calcula que necesitará cerca de 33 mil personas para desempeñar esas funciones. Y es que para 2029 se proyectan unas 8,123 mesas de votación, frente a las 7,500 que funcionaron en las pasadas elecciones de 2024.

Sede del Tribunal Electoral. LP/Elysée Fernández

El magistrado explicó que el reclutamiento debe hacerse con suficiente antelación porque, después de capacitar a los ciudadanos, algunos partidos políticos les ofrecen un estipendio mayor para que trabajen con ellos durante la jornada electoral.

Por esa razón, el TE busca reclutar una cantidad superior a la necesaria para contar con una reserva que les permita sustituir a quienes finalmente decidan irse con las organizaciones políticas.

El Tribunal también estudia aumentar el pago que reciben los miembros de mesa. En los comicios de 2024, las personas que se inscribieron recibieron una remuneración de $80. En 2019 fue de $50.

El magistrado Guerra considera que debe existir un incremento porque, aunque no se trata propiamente de un salario, sí constituye un reconocimiento por el trabajo realizado durante la jornada electoral, que en algunos casos son hasta 24 horas.

Otra de las medidas bajo análisis es establecer turnos distintos para la votación y el escrutinio en los circuitos plurinominales y en algunos circuitos uninominales con alta población.

La idea, dijo, es evitar que los miembros de mesa que comienzan su jornada desde las primeras horas de la mañana permanezcan trabajando hasta la madrugada contando votos. Un primer grupo se encargaría del proceso de votación y, después del cierre de las mesas, otro equipo asumiría el escrutinio.

Guerra considera que la medida puede contribuir a reducir el cansancio de los funcionarios electorales y, por tanto, a garantizar mayor precisión en el conteo.

“Algunos entran a las 5 de la mañana y como usted mismo lo dijo, prácticamente le están dando la vuelta al reloj”, sostuvo.

Tecnología y ciberseguridad

La tecnología será otro de los componentes que el Tribunal Electoral pretende preparar con anticipación.

Magistrados Luis Guerra. LP/Gabriel Rodríguez

Guerra explicó que las compras y contrataciones tecnológicas para las elecciones de 2029 deben definirse entre finales de 2027 y 2028, debido a que los equipos y sistemas disponibles actualmente pueden quedar desfasados para entonces.

“Queremos llevar tecnología de punta al proceso electoral panameño”, aseguró.

El magistrado también advirtió sobre los desafíos que representan la inteligencia artificial, la desinformación y los ataques cibernéticos durante un proceso electoral.

Según Guerra, el Tribunal recibe miles de intentos de penetración de sus sistemas informáticos y, por ello, realiza ejercicios de seguridad con empresas especializadas antes de cada elección.

Para 2029, además, el TE deberá enfrentar el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar contenido falso utilizando imágenes o voces de candidatos y funcionarios.

Recordó que ya en las elecciones de 2024 se intentó utilizar la voz del entonces magistrado Eduardo Valdés Escoffery mediante contenido manipulado.

Un presupuesto de $134 millones

El magistrado informó que el presupuesto global del Tribunal para 2027 asciende a $134 millones, incluyendo los $21 millones destinados a la primera fase de preparación del proceso electoral de 2029.

Esos $21 millones ya fueron sustentados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobados, pese al escenario de recortes presupuestarios.

De ese monto, cerca de $7 millones corresponden a tecnología. El resto contempla actividades como reclutamiento, giras de cedulación y otros trabajos vinculados con la preparación de los comicios.

Guerra considera que tecnología y reclutamiento serán dos de los principales componentes de gasto de cara a 2029.

Guerra cuestiona el papel de la CNRE

Sobre el proceso de reformas electorales, Guerra expresó una opinión crítica sobre el papel que desempeñó la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

A su juicio, la CNRE perdió parte de la función que tuvo durante los primeros años de la democracia panameña.

“Para mí, la Comisión Nacional de Reformas Electorales dejó de cumplir su rol o su papel que en el pasado lo tenía con la naciente democracia postinvasión”, aseveró.

Cuestionó que durante un año se discutieran propuestas en reuniones semanales que, en ocasiones, consideró estériles, mientras los partidos políticos mantienen la mayoría dentro de la comisión.

El magistrado planteó que, después de las elecciones de 2029, el Tribunal Electoral debería hacer una evaluación de lo ocurrido durante el proceso y determinar qué reglas deben modificarse.

Narciso Arellano, Rubén González, Juan Aversa y Magda Ceballos, presidente, secretario, subsecretario y abogada de la CNRE, respectivamente. Foto: Cortesía del Tribunal Electoral.

“Tenemos la iniciativa legislativa, vamos allá y lo presentamos”, sostuvo, al defender que el TE utilice directamente su facultad constitucional para proponer cambios electorales.

El 1% del subsidio político

Uno de los puntos que más preocupa a Guerra es el porcentaje utilizado para calcular el subsidio electoral.

Actualmente, el subsidio político pre y poselectoral asciende a unos $109 millones. Con el 1% previsto para las elecciones de 2029, esa cifra podría elevarse a aproximadamente $159 millones.

El Tribunal Electoral planteó en la mesa de la CNRE reducir el porcentaje a 0.5%, lo que llevaría el subsidio a unos $80 millones. Durante el debate también se propuso una fórmula intermedia de 0.75%, con un monto estimado de entre $115 millones y $116 millones.

Ninguna de esas propuestas fue aceptada en la CNRE, en su mayoría por los partidos políticos entre ellos el Partido Revolucionario Democrático (PRD), y se mantuvo el 1%.

El exdiputado del PRD, Ricardo Torres, en la CNRE. LP/Anel Asprilla.

Guerra cuestionó que en un país con necesidades sociales y económicas se pretenda elevar de esa manera el financiamiento público destinado a los partidos políticos y a los aspirantes por libre postulación.

“Dispararnos a 159 millones de dólares es delicado”, sostuvo.

El magistrado aclaró que el Tribunal no está imponiendo esa reducción en el proyecto que presentará, pero sí la defenderá durante los debates en el legislativo. Será la Comisión de Gobierno que recibirá el proyecto para su primer debate. Dicha comisión quedó en manos del diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson.

Según explicó, los partidos han funcionado con los recursos actuales y, con un porcentaje de 0.75%, tendrían un incremento que permitiría cubrir sus actividades y programas.

La decisión final, sin embargo, estará en manos de la Asamblea Nacional.

La disputa por las listas de los independientes

Otro de los temas más controversiales de la reforma es la posibilidad de que los candidatos de libre postulación puedan presentar listas para el cargo de diputados en circuitos plurinominales.

La CNRE aprobó que los electores podrán votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido político o seleccionar uno o varios aspirantes dentro de esa misma lista. Pero, en el caso de la libre postulación, el voto será estrictamente individual, permitiendo escoger únicamente a un candidato, sin posibilidad de voto por lista ni de marcar a más de un aspirante independiente.

La coalición Vamos participó en la CNRE. LP Alexander Arosemena

Guerra, sin embargo, confirmó que el proyecto que el Tribunal Electoral llevará a la Asamblea contempla que los independientes puedan hacer listas.

Resulta que el bloque que representa a los de libre postulación han sostenido que esa posibilidad de frenarles la presentación de listas vulneraría un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Guerra reconoció que existe esa discusión, pero indicó que el Tribunal decidió incluir la propuesta y que corresponderá a la Asamblea Nacional decidir sobre ella.

Parlacen: una papeleta con cientos de rostros

Las elecciones de 2029 también traerán un cambio significativo en la elección de los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Por mandato de la Corte Suprema de Justicia, los 20 representantes que le corresponden a Panamá deberán ser escogidos mediante voto popular, de la misma manera en que se eligen los diputados de la Asamblea Nacional.

Sede principal del Parlacen en Guatemala. Siete países forman parte de este organismo centroamericano. Archivo

Guerra advirtió que esto podría producir una papeleta de gran tamaño.

Cada partido podría postular hasta 20 candidatos. Si se suman los partidos políticos existentes, los que están en formación y eventuales candidaturas por libre postulación, la papeleta podría llegar a tener alrededor de 300 rostros.

“Vamos a tener una papeleta con 300 rostros”, dijo el magistrado.

El conteo de los votos del Parlacen será, además, el último de la jornada electoral. Primero se escrutarán las papeletas para presidente, diputados, alcaldes y representantes, y finalmente se procederá con la elección de los representantes ante el Parlamento Centroamericano.

La razón, explicó Guerra, es práctica: se trata de una papeleta extensa y su conteo requerirá más tiempo.

“Le corresponderá a la ciudadanía el día ese elegir a sus 20 diputados que lo representen en el Parlamento”, afirmó.