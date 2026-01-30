Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia contra la concesión para administrar dos puertos a Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison, la Embajada de Estados Unidos en Panamá recibió con beneplácito esta decisión.

En un comunicado de la sede diplomática, encabezada por el embajador Kevin Marino Cabrera, se resalta que esta decisión de la Corte reafirma enérgicamente el Estado de derecho.

“Confirma que el Órgano Judicial independiente de Panamá aplica el cumplimiento de la ley, la transparencia y las obligaciones de interés público, exigiendo a los operadores privados que rindan cuentas”, se indica en el comunicado.

De igual manera, la Embajada estadounidense enfatiza que el fallo fortalece la seguridad nacional de Panamá y su clima de inversión al impulsar la previsibilidad, imparcialidad y confianza en las leyes.

Asimismo, se enfatiza que este fallo permite la revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brindan innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalecen el papel de Panamá como un centro logístico líder.

Cabe recordar que desde que el presidente estadounidense Donald Trump regresó a la Presidencia, criticó la influencia del gobierno chino en Panamá y cuestionó la presencia del consorcio hongkonés en dos puertos panameños: Balboa y Cristóbal.