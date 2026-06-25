Embajador de Estados Unidos afirma que China está ‘castigando’ a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En lo que va de año, 461 buques que llevan la bandera de Panamá han sido retenidos en puertos chinos. En todo 2025, la cifra fue de 256.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aseguró este jueves que China está castigando a Panamá por el fallo que declaró inconstitucional la concesión que tenía Panama Ports Company (PPC), filial de la hongkonesa CK Hutchison, para operar dos puertos en el país.

Dijo que no es casualidad ni un “cuento chino” afirmar que un incremento del 400% en las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos “es una coincidencia y que no es a propósito”.

“Eso no es verdad, es una mentira y una mentira garrafal”, aseguró Cabrera en una entrevista con Telemetro, luego de que le preguntaran sobre su posición ante las declaraciones del representante de China, Xie Feng, ante la OEA.

Xie Feng, durante su intervención en una sesión de la OEA en Panamá, cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de PPC y pidió a Panamá “corregir sus errores” y proteger los derechos e intereses de las empresas chinas.

Además, defendió las inspecciones realizadas por las autoridades chinas a embarcaciones de bandera panameña, aunque descartó que estas se lleven a cabo siguiendo criterios ideológicos y no meramente técnicos.

Para el embajador estadounidense, se trata de una farsa. “Es una mentira garrafal y le debe dar pena al embajador de China. Eso no es verdad”, aseguró Cabrera.

“Están tratando de castigar a Panamá porque, de nuevo, no están acostumbrados a tener un Órgano Judicial independiente. En su país eso no existe (...) En su país ellos manejan todos los organismos de gobierno. En Panamá no es así, en Estados Unidos no es así; donde hay democracia, no es así”, afirmó.

El diplomático dijo que, con el fallo, China ya “perdió” y que ahora, con la intervención de su representante ante la OEA, lo que hicieron fue “desenmascararse, quitarse la máscara”, al aplicar medidas duras contra Panamá “a propósito”.

“Estados Unidos está del lado de Panamá. Nosotros somos amigos, somos socios y aliados, y lo vamos a seguir siendo. Ahí está viendo lo que hacen los chinos, que lo que hacen es abusar; abusan de las personas si no hacen lo que ellos quieren”, añadió Cabrera.

En lo que va de año, 461 buques que llevan la bandera de Panamá han sido retenidos en puertos chinos. En todo 2025, la cifra fue de 256.