Panamá, 23 de marzo del 2026

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    Celebración

    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá

    El enlace matrimonial entre Kevín Cabrera y la panameña Andrea Altamirano Duque, se realizó en la residencia del diplomático en La Cresta y fue el acontencimiento social del fin de semana en ciudad de Panamá.

    Katiuska Hernández
    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá
    Las fotos de la boda del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera con la panameña Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram ambassadorcabrera

    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, compartió en su cuenta de Instagram, junto a su esposa, la panameña Andrea Altamirano Duque, una serie de fotografías oficiales de su boda, celebrada el pasado sábado 21 de marzo en la residencia diplomática ubicada en La Cresta, en Ciudad de Panamá.

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    Las imágenes, cuidadosamente producidas, muestran distintos momentos de la pareja en un ambiente elegante y sobrio.

    La primera fotografía, en blanco y negro, presenta a ambos mirándose de frente en el jardín de la residencia.

    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá
    Las fotos de la boda del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera con la panameña Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram ambassadorcabrera

    La segunda, en tonos cálidos y sepia, los retrata de cuerpo entero, de perfil, en una de las escaleras principales del interior de la casa.

    En la tercera imagen, la pareja desciende por la escalera en una escena más dinámica, mientras que la cuarta los muestra posando de cuerpo entero en una de las salas de la residencia, con un piano de cola como parte de la decoración.

    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá
    Las fotos de la boda del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera con la panameña Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram ambassadorcabrera

    El enlace matrimonial se convirtió en uno de los acontecimientos sociales más comentados del fin de semana en la capital panameña, al reunir a figuras del ámbito político, empresarial y social.

    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá
    Las fotos de la boda del embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera con la panameña Andrea Altamirano Duque. Tomada de Instagram ambassadorcabrera

    La celebración estuvo amenizada por los llamados “patrones de la cumbia”, Samy y Sandra Sandoval.

    Embajador de Estados Unidos publica las fotos oficiales de su boda en Panamá
    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, junto a Sandra Sandoval y la esposa del diplomático, la panameña Andrea Altamirano Duque. Tomada del Instagram de Sandra Sandoval

    Igualmente la velada fue amenizada por la banda panameña Los Rabanes, que interpretó varios de sus temas más conocidos. También participó la murga de Calle Abajo de Las Tablas, aportando un toque festivo y tradicional a la velada.

    Lea más: Cupido en misión diplomática: embajador de EU en Panamá se casa con panameña

    Entre los asistentes destacaron autoridades locales, empresarios, familiares y amigos cercanos de la pareja. Entre ellos, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, así como el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, quien compartió en redes sociales imágenes de la celebración.

    La cantante Sandra Sandoval también publicó fotografías junto a los recién casados, reflejando el ambiente de alegría que marcó la noche.

    Cabrera llegó a Panamá el 28 de abril del año pasado para asumir funciones diplomáticas. En menos de un año en el país, el embajador, de 35 años, inició una relación con Altamirano Duque que culminó en matrimonio, en un evento que combinó protocolo diplomático con expresiones de la cultura panameña.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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