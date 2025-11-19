Embajador de Estados Unidos recrimina presión de China a diputados: ‘Quizás no están acostumbrados a la democracia’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La disputa diplomática que ha desatado el viaje de un grupo de diputados panameños a Taiwán sumó este miércoles un nuevo actor: Estados Unidos. Kevin Marino Cabrera, embajador de ese país en Panamá, lanzó una crítica directa a la embajada de la República Popular China por exigir que los legisladores cancelen su visita.

Calificó ese comportamiento como incompatible con prácticas democráticas.

El comentario surgió en medio de una gira del diplomático en San Juan, Colón, cuando periodistas le preguntaron por las advertencias de China a los 10 diputados de la Asamblea Nacional invitados por Taipéi.

Le puede interesar: China pide a los diputados panameños cancelar el viaje a Taiwán

Embajadora de China en Panamá, Xu Xueyan (izq.) y Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera (der.). Archivo.

“Le puedo decir que el canciller puso un mensaje hoy. Estoy de acuerdo con su mensaje, que la embajada de China no debería estar involucrada en esos temas”, respondió. Luego elevó el tono: “Quizás ellos no están acostumbrados a la democracia, que las personas pueden hacer sus propias decisiones.”

Enseguida, remató con la frase: “Sé que vienen de un país comunista, quizás pueden aprender que aquí en Panamá hay democracia y las personas hacen sus propias decisiones”.

El mensaje de China

Las declaraciones ocurren 24 horas después de que la embajada china dijera a La Prensa que pidió a los diputados suspender “inmediatamente” cualquier contacto o intercambio oficial con Taiwán, alegando que la visita violaría el principio de una sola China y afectaría la relación bilateral. La Cancillería panameña respondió rechazando “de manera categórica” toda injerencia en asuntos internos.

A la par de este cruce diplomático, el embajador estadounidense también fue consultado sobre otro tema sensible: las recientes revocaciones o negativas de visas a ciudadanos panameños. El diplomático insistió en que no hay cambios en los criterios.

“Nosotros vamos a seguir aprobando, negando, revocando visas de acuerdo con la seguridad nacional de nuestro país. Nosotros no es que decimos a quién se la quitamos o no… hay muchas diferentes razones”, explicó

Añadió que quienes actúan “dentro de las normas” no deben preocuparse: “Si las personas están haciendo todo adecuado y dentro de las normas, no tienen nada que temer”.

Entre los que, hasta ahora, han aceptado la invitación están Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD), actual vicepresidente primero de la Asamblea. Al igual que los diputados Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca); Edwin Vergara, del Partido Panameñista; Julio de la Guardia y Manuel Cohen, de CD; Ronald de Gracia, de Realizando Metas (RM), y los independientes Betserai Richards, Jhonathan Vega,Yamirelys Chong y Eduardo Gaitán.

Varios de ellos dijeron a La Prensa que han recibido un mensaje por WhatsApp, supuestamente enviado por la embajadora Xu Xueyuan, en el que se les pide que desistan de viajar a Taipéi el próximo domingo, invitados por el gobierno taiwanés.