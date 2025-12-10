Embajador de Estados Unidos toma el desayuno chino con la diputada Patsy Lee

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, sostuvo un encuentro con la diputada Patsy Lee, coordinadora del grupo de amistad interparlamentaria entre China y Panamá en la Asamblea Nacional, este miércoles 10 de diciembre.

Al sabor del té chino y el dim sum del restaurante Wah Kee, en El Dorado, Marino Cabrera tomó el desayuno con la diputada y con otros miembros de la comunidad china. “Estas conversaciones encarnan los valores democráticos que Panamá y Estados Unidos comparten: la libertad de expresión y el libre intercambio de ideas”, expresó el embajador en una publicación en la red social X.

El encuentro con Lee sucede dos días después de que Marino Cabrera se reuniera con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando apuntó que para fortalecer la cooperación con Panamá se enfocan en el “combate a la influencia maligna del Partido Comunista Chino”.

Asimismo, hace dos días Lee repartía algunas donaciones en La Chorrera —su circuito— con la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyan, durante las festividades del Día de la Madre.

La reunión fue “muy amena e informal”, según dijo la diputada Lee a este medio. Detalló que se trataron temas de transparencia y anticorrupción, así como de su circuito (el 13-4 de La Chorrera) y de la comunidad china en Panamá.

Sobre la supuesta “influencia maligna” de China que ha apuntado el embajador estadounidense, Lee dijo que tras el encuentro él detalló que “no tiene nada en contra de la comunidad china. De hecho [al embajador] le gusta el desayuno chino, pero sí es en contra del Partido Comunista Chino”, afirmó la diputada.

Consultada sobre un eventual disgusto con la Embajada de China en Panamá por el encuentro, Lee señaló que “primero es panameña”, y que también sostiene encuentros con embajadores de otras naciones.

El tema de Taiwán no estuvo sobre la mesa, según Lee, y le acompañaron Mario Zong, vicepresidente de la Sociedad China de La Chorrera y Yari Ka, empresaria.

Roles clave

El rol de Lee como coordinadora del grupo de amistad interparlamentaria con China ha sido clave para el avance del contacto de la embajadora Xueyan con los diputados en el Legislativo.

En ese terreno Estados Unidos llevaba ventaja en el Legislativo panameño, con dos grupos parlamentarios a los que ha demostrado apoyo: el grupo de amistad interparlamentaria y la alianza parlamentaria sobre China —con tono opositor al gobierno chino— (IPAC, por sus siglas en inglés).

Diputados panameños junto con el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera en la Asamblea Nacional. Isaac Ortega

Sobre la alianza legislativa IPAC, la delegación de China en Panamá respondió firme: “IPAC siembra por todas partes mentiras y rumores sobre China, por lo que no tiene credibilidad alguna”, según dijeron en un contundente comunicado.