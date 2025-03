‘En la ONU, a veces es raro escuchar la voz de la verdad’, Nina Ben-Ami

Escuchar audio noticia

En Latinoamérica, Panamá es uno de los países que Israel considera más cercanos en términos de amistad, y no solo porque comparten valores universales sino porque no teme honrarla en la arena internacional expresando apoyo a su causa y condenando los ataques de Hamas contra el pueblo de Israel. Así lo expresó Nina Ben-Ami, jefe de Departamento de la División de Naciones Unidas y Organizaciones Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, quien destacó la relevancia que cobra hoy la voz de Panamá, al ocupar un puesto entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y contar con un panameño como líder de la Organización Marítima Internacional.

“Cuando miramos al continente, a Latinoamérica, Panamá tiene un lugar muy alto en nuestra amistad bilateral y no tiene nada que ver con el comercio, aunque eso es importante en el desarrollo, tiene que ver con la amistad y con los valores que compartimos, y su voz importa mucho para nosotros”, aseguró Ben-Ami en entrevista con La Prensa.

Y es que, advierte la funcionaria, Israel tiene siete frentes de guerra abiertos y, en el mar, sus embarcaciones y su gente es atacada por los hutíes, y pareciera que todo eso que sucede pasa desapercibido para Naciones Unidas y, por ende, los ciudadanos del mundo tienen poco conocimiento sobre la lucha por la supervivencia que a diario libran los israelíes.

Ben-Ami tiene una lucha frontal por hacer escuchar los argumentos de Israel en la ONU, el organismo multilateral nacido en 1945 tras el fin de la II Guerra Mundial con el objetivo de preservar la paz, promover el desarrollo de los pueblos y encontrar la solución a los conflictos a través del diálogo.

Advierte que “en la ONU a veces es raro escuchar la voz de la verdad y de los valores importantes”, y asegura que “Naciones Unidas ha institucionalizado la discriminación contra Israel”, de allí que su papel ante la ONU es, de acuerdo con sus propias palabras, “muy retador”.

El 18 de junio de 1948 Panamá, mediante Resolución 1856, reconoció a Israel como un “Estado soberano, plenamente investido de personalidad internacional” y a partir de ese momento han sido aliados y han desarrollado estrechos lazos de cooperación. En 1975, Panamá fue uno de los seis países latinoamericanos que se opuso a la aprobación de una resolución que equiparaba el sionismo como una forma de racismo. Luego, en diversas ocasiones se ha puesto del lado de esta nación del Medio Oriente condenando los ataques de Hamas y destacando su derecho a la defensa. Presidentes y varios Primer Ministro han pisado suelo panameño y mandatarios de Panamá han hecho visitas oficiales a Israel.

Más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país

¿Aspira Israel a que Panamá hable a su favor desde el Consejo de Seguridad? Panamá representa los intereses de Panamá —responde rápidamente Ben-Ami— no representa los intereses de Israel y no les pediríamos eso, sin embargo, Panamá apoya los valores de los países libres y las democracias, e Israel es uno de ellos, agregó.

La alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores menciona que hay muchos ejemplos que puede dar sobre la discriminación que existe contra Israel en el seno de la ONU y una muestra de ello es que se pasan más resoluciones contra Israel que contra cualquier otro país. “Hay una obsesión con Israel y hay una mayoría automática contra nosotros”, apuntó.

Entre marzo y diciembre de 2024, al menos dos resoluciones fueron emitidas por la Asamblea General de Naciones Unidas y otras dos por el Consejo de Seguridad relativas a la guerra en Gaza. En estos pronunciamientos se ha exigido el fin de las hostilidades hacia la franja, se han condenado los bombardeos israelíes que han afectado hospitales y otras zonas civiles; se ha exigido el cese de “la presencia ilegal” de Israel en Gaza y Cisjordania. Además, se emitió un informe de una comisión del organismo en la que se calificaron sus acciones militares como crímenes de guerra. Sin embargo, y es, en parte, el argumento de Israel sobre la discriminación dentro del organismo, en ninguna de esas resoluciones se condenan con nombre propio los ataques perpetrados por Hamas —que administra la franja de Gaza y ha sido declarado por Israel y Estados Unidos como un grupo terrorista— contra Israel ni se menciona que utiliza instalaciones civiles, como los hospitales, para esconder armamento y gestionar desde allí sus actos de violencia.

La ONU tampoco ha atribuido responsabilidad a Hamas por la matanza de al menos 1,200 personas y el secuestro de varios cientos, hechos perpetrados durante un concierto el 7 de octubre de 2023.

Otro ejemplo que destaca Ben-Ami es que en la Asamblea de Derechos Humanos Israel es el único país que es objeto de un tema de agenda permanente, es decir, que se centran en ellos y no en un asunto. Lo que significa —explica la funcionaria— que cada vez que la Asamblea se encuentra hay seis horas de países no democráticos, que no son los que más respetan los derechos humanos, tomando el podio y criticando a Israel.

“Los palestinos usan a la ONU como forma de empujar su agenda: hay tres oficinas de la ONU cuyo trabajo es promover la narrativa palestina, que hacen reportes y son financiados por la ONU”, remarca Ben-Ami y llama la atención a que no hay nada igual para otro país, ni una oficina de la ONU que promueva el conocimiento de otros conflictos, por mencionar dos ejemplos, el de Ucrania o el de Sudán.

Así que tenemos un gran desafío en tratar de defender nuestros intereses en la ONU, insistió.

Un país en guerra constante; y la ONU, la arena más importante

“Somos un país en guerra. Tenemos una guerra en siete fronteras, desde Gaza, Cisjordania, Irán, Irak, Lebanon, Siria, Yemen”. Ben-Ami relata que su familia sufrió ataques de cohetes en su hogar muy frecuentemente en el último año. “Te levantas a las cuatro de la mañana, corres con tus hijos a la habitación segura para esperar a ver si el cohete va a golpear”.

El mundo no necesariamente ve eso o no tiene su atención puesta en eso, remarca, pero estamos en ataque y nos estamos defendiendo contra grupos terroristas y contra las proxies de Irán —organizaciones o países que esparcen su narrativa— que están constantemente tratando de desestabilizar la región.

Y la ONU, destacó, es una arena importante en la que se toman decisiones y donde se forman opiniones. Y mi trabajo, junto con mis colegas en Jerusalén, agregó, es estar en contacto con nuestras embajadas alrededor del mundo y con nuestros colegas de diferentes entidades de la ONU para defender los intereses de Israel y explicar nuestra posición.

Por ejemplo, detalló que Israel solicitó espacio para que en la reunión del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente de hace unas semanas se hablara de sus secuestrados en 2023, ya que, mes tras mes se critica a su nación y esta sería la primera vez que escuchan lo vivido por alguno de los liberados.

¿Y por qué es tan difícil conseguir una mirada diferente sobre Israel dentro de la ONU?

Aunque afirma que esta es la pregunta del millón de dólares, Ben-Ami lo explica ampliamente.

En parte, tiene que ver con los números. Hay una mayoría de países que están en la Organización de Cooperación Islámica y en el G77, que es la organización intergubernamental de países en desarrollo. Hay pocos países que son demócratas. Y los palestinos usaron el sistema de las Naciones Unidas para intentar aislar a Israel, para intentar deslegitimar. Somos un país que lucha por nuestra defensa. Lo estamos haciendo de la manera más moral y ética posible. Sabemos cómo. Advertimos a la gente antes de que nos ataquen, movemos a las poblaciones para que no se les dañe. Tenemos a nuestros propios ciudadanos siendo secuestrados, y tenemos soldados en nuestro ejército cuyo trabajo es asegurarse de que la ayuda humanitaria llegue día a día. La gente en Israel está rota por esto, pero estamos siguiendo la ley internacional y siguiendo nuestra conciencia. Y estamos intentando al mismo tiempo liberar a nuestros rehenes, obtener la ayuda, porque hay gente en Gaza que la necesita.

Y al final del día, lo más importante, además de sacar a nuestros secuestrados, es que Hamas no tenga poder en Gaza, porque si les permiten seguir gobernando, seguirán amenazándonos y amenazando la estabilidad en el Medio Oriente.

La ONU es una arena que es muy desafiante, pero no nos dejamos, aunque somos un país pequeño, somos muy tenaces, y también sabemos que la justicia es nuestra causa. Somos una armada de ciudadanos, y no está tan lejos esa costa que buscamos.

¿Su trabajo va hasta la Corte Penal Internacional?

Esa es un área de mis colegas de legal, pero la Corte, creo que pueden verlo, está yendo muy lejos de sus metas u objetivos originales.

El primer ministro de Israel es un líder electo democráticamente en un país libre, y tiene una orden de arresto en su contra. Entonces, el mundo se ha convertido en un topsy-turvy [todo está al revés]. No tiene sentido. Él es el líder de Israel y tiene que poder hacer su trabajo. Pero creo que verás en la administración estadounidense ciertos pasos que están siendo hechos para intentar hacer cambios en la ICC [International Criminal Court] y en la ICJ [International Court of Justice], porque no está haciendo ningún servicio al propósito original por el cual estas cortes fueron hechas.

Y ese es el problema con la politización de la ONU. Cuando fue fundada, había causas nobles, las ideas eran buenas, pero con el tiempo eso ha cambiado.

¿Y el tema de las violaciones a las mujeres a manos de Hamas? ¿Habrá alguna solicitud de resolución en la ONU a propósito de esto o por lo sucedido con el caso de la familia Bibas?

El tema de las violaciones sexuales a mujeres es un clásico ejemplo de cómo Naciones Unidas ha fallado. A UN Wowen cuyo trabajo es proteger y defender y promover los derechos de las mujeres en todo el mundo, le tomó dos meses decir algo contra Hamas —y ni siquiera mencionaron a Hamás—, contra la violencia sexual que sucedió en Israel. E incluso entonces fue demasiado poco y demasiado tarde. Es absolutamente despreciable. Y en cualquier otro conflicto, cuando hay violencia sexual del tipo que sucedió en Israel, ellos hablan rápidamente, fuertemente.

Y UN Women fue una organización con la que teníamos relaciones, con la que teníamos memorandos de entendimiento, pero ellos realmente traicionaron a las mujeres de Israel que pasaron por ataques horrendos de naturaleza sexual violenta, de los que Hamas tenía videos y hablaba. En cualquier otro lugar dirían que creían en la víctima, pero no creyeron en las mujeres judías en Israel. Y esto desenmascara la hipocresía de UN Women.

Para los Bibas no sé qué justicia podemos tener. Los trajimos a casa, necesitamos ponerlos en paz, ponerlos a descansar. Y no sé si ha llegado a la prensa aquí, pero cuando la autopsia fue hecha con esos dos bebés, fue descubierto que fueron asesinados con las manos, alguien los asesinó “a mano limpia”. No fue un ataque aéreo. Y luego, después de asesinar a estos dos bebés con sus manos, mutilaron sus cuerpos para intentar que pareciera que había sucedido de forma diferente.

Estamos enfrentando el mal puro. Y tenemos que ser fuertes, y tenemos que sacar a nuestros rehenes, y tenemos que asegurarnos de que Hamas no tiene un papel para los palestinos y para nosotros en el futuro de Gaza, concluyó Ben-Ami.