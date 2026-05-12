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    En medio de denuncias, contralor Flores anuncia ofensiva legal y convoca a conferencia de prensa

    ‘La Prensa’ preguntó a Poll Anria, asistente de Flores, quien confirmó la convocatoria.

    José González Pinilla
    En medio de denuncias, contralor Flores anuncia ofensiva legal y convoca a conferencia de prensa
    contralor Anel Bolo Flores entrevista CORPRENSA Richard Bonilla 12 de junio 2025

    El contralor general de la República, Anel Flores, romperá su silencio autoimpuesto.

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    Ha convocado a una conferencia de prensa, este miércoles 13 de mayo, para anunciar su “posición oficial” frente al proceso que se lleva a cabo en la Corte Suprema de Justicia, por interrumpir una diligencia judicial en una fiscalía anticorrupción, el pasado mes.

    “Durante la conferencia se darán a conocer elementos relevantes del caso, así como las acciones legales que se estarán impulsando en defensa del debido proceso, la verdad jurídica y el respeto a la institucionalidad”, señala el comunicado que firma Flores.

    La convocatoria circula sin membrete ni logo de la Contraloría. La Prensa preguntó a Poll Anria, asistente de Flores, quien confirmó la convocatoria.

    La cita no será en la Contraloría, sino en un salón en un hotel, a las 10:00 a.m.

    Se desconoce cuáles son las “acciones legales” a las que alude Flores, quien en las últimas semanas también ha sido cuestionado por suspender el salario a 43 funcionarios de la Asamblea, de forma unilateral y sin avisar.

    En medio de denuncias, contralor Flores anuncia ofensiva legal y convoca a conferencia de prensa
    Invitación a la conferencia del contralor Anel Flores.

    La bancada de Vamos presentó una denuncia contra Flores, a quien acusan por abuso de poder, falsedad y usurpación de funciones.

    El pasado lunes, el contralor se reunión con diputados de Vamos y el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera. Ahí les dijo que se reactivaría el pago de los salarios y se archivarían las “investigaciones” contra los 43 funcionarios que, según él, no cumplen con un horario laboral.

    Contra Flores también pesan dos denuncias por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, relacionadas con el incidente en la fiscalía anticorrupción.

    En medio de denuncias, contralor Flores anuncia ofensiva legal y convoca a conferencia de prensa

    Las acciones se originaron tras la irrupción registrada el pasado 9 de abril en las oficinas de la fiscal Adela Cedeño, mientras tres auditoras rendía entrevista como parte de la investigación que se lleva a cabo contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, por presunto enriquecimiento injustificado.

    Sobre este caso, el pasado 6 de mayo, la magistrada María Eugenia López Arias, actuando como juez de garantías, validó una solicitud de control posterior presentada por el procurador Luis Carlos Gómez Rudy, sobre una serie de vídeos del día en que el contralor interrumpió la diligencia, junto con el subcontralor Omar Castillo.

    La Contraloría emitió un comunicado el 10 de abril (al día siguiente de los hechos) y negó cualquier “irrupción”. La entidad alega que el contralor acudió a la fiscalía, preocupado porque la diligencia con las auditoras se había prolongado por más de ocho horas.

    José González Pinilla

    Editor


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