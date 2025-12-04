En medio del escándalo por peculado avanzan conversaciones para reforma de la Unachi

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio del escándalo por la imputación de la decana de la Facultad de Medicina y docente, Evelia Aparicio, por presunto peculado en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), un grupo de diputados de la Asamblea Nacional realizó un conversatorio sobre reformas la entidad este miércoles 3 de diciembre.

Los diputados de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Legislativo acudieron para conversar con estudiantes y personal de la Unachi sobre tres proyectos de ley que adelantan para reformar la Ley 4 del 16 de enero de 2006, la última que reorganizó la casa de estudios.

Los tres proyectos abarcan temas tan diversos como la prohibición de la reelección del rector de la Unachi, así como cambios en los criterios para el nombramiento de docentes.

Tan solo un día antes de la visita, el martes 2 de diciembre, se conoció que una jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) ordenó la separación del cargo de la decana Aparicio, supuestamente, por ejercer funciones en la Unachi con un horario similar al que mantenía como médica de la Caja de Seguro Social.

Jorge Bloise, diputado presidente de la Comisión de Educación del Legislativo, señaló que durante la visita atendieron a cerca de 200 estudiantes, administrativos y personal relacionado a la Unachi para conocer sus puntos de vista sobre la eventual reforma.

“Los estudiantes han coincidido en que quieren una mejor educación, de calidad, y para eso hay que mejorar y profesionalizar el personal docente que debe entrar a la universidad”, dijo Bloise en atención a periodistas.

La entidad también ha sido fuertemente golpeada por escándalos de presunto nepotismo, con 89 casos notificados y 19 comprobados hasta el pasado octubre. Asimismo, se ha señalado la tres veces reelecta en el cargo de rectora, Etelvina Medianero de Bonagas.

Los cuestionamientos a la entidad han alcanzado la asignación de recursos, que ha enfrentado recortes. No obstante, para 2026 tiene aprobado un presupuesto por $80.7 millones.

Durante la visita de este miércoles, los participantes pidieron incluir más artículos a la propuesta de reformas, incluida la asignación de más recursos.

Proyectos de reforma

A pesar de que el diálogo del miércoles tiene el fin de unificar un solo texto de proyecto de ley de reforma, los tres presentados ya tienen áreas de acción definidas.

Uno de los proyectos presentado por el diputado Jhonatan Vega, de la coalición Vamos, se enmarca en la prohibición de la reelección del rector, quedando su cargo limitado únicamente a un periodo de cinco años.

La misma prohibición se extendería para los cargos de decanos, vicedecanos, directores y subdirectores de centros regionales.

Por otra parte, una propuesta del diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, agrega nuevas disposiciones en el proceso de elección del rector, redistribuyendo el porcentaje de validez de los votos.

Por su parte, el diputado Osman Gómez, del partido Alianza, propuso que sea más rápido el proceso de nombramiento de docentes, haciéndolo “automático y obligatorio”, siempre y cuando el aspirante cumpla requisitos que dictamina el Estatuto de la Unachi.