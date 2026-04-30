En vivo: conferencia semanal de Mulino desde el nuevo Hospital del Niño

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves 30 de abril su conferencia de prensa semanal, desde la oficina administrativa del nuevo Hospital del Niño, ubicada en la avenida Balboa.

Posterior a la conferencia, el mandatario encabezará un recorrido para observar los avances de la obra hospitalaria.

Siga aquí la transmisión en vivo y el minuto a minuto de sus declaraciones.

En este momento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, da detalles de los avances de proyectos que lleva adelante la entidad que dirige.

“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país“, señala el presidente Mulino en la conferencia semanal. Hay que recordar que la Asamblea Nacional suspendió esta semana el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá. Quedará para la próxima legislatura. “No se va a poder. Se sacó de contexto, privó el bochinche y la especulación”, insiste el gobernante.

Mulino anuncia que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica. El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica. Dijo que ya dialoga con las bancadas Partido Panameñista y Cambio Democrático, y que el MEF iniciará reuniones técnicas… pic.twitter.com/6ZIK9yJqnl — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

El presidente Mulino dice que el proyecto de ley 491 —que plantea aumentar la tasa a contenedores para financiar jubilaciones— “apareció sin consulta previa”. El presidente José Raúl Mulino dijo que el proyecto de ley 491 —que plantea aumentar la tasa a contenedores para financiar jubilaciones— “apareció sin consulta previa” y no cuenta con apoyo del Ejecutivo. https://t.co/W0GX5N2YoN pic.twitter.com/9ThapudqpK — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

El director del Idaan señala también que hoy se atienden las urgencias heredadas tras “décadas de abandono”. El director de IDAAN, Antonio Tercero González señaló que la idea de una nueva autoridad del agua, impulsada por grupos como Pro Rescate del Agua, requiere análisis legal y presupuestario. Dijo que el IDAAN atiende hoy las urgencias heredadas tras “décadas de abandono” y que ya… pic.twitter.com/JjowOtG9DW — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

Antonio Manuel Tercero González, nuevo director del Idaan, interviene en la conferencia. Da detalles de algunas acciones que implementa en esa entidad, ante las constantes quejas por la falta de agua en varios puntos del país.

“El Gobierno actúo porque se acabó el contrato”. Así se refiere Mulino en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa china CK Hutchison Holding Limited.

Mulino dice que recibió una comunicación, esta mañana, de China. “Celebro el mensaje positivo”, dice Mulino, quien asegura que no tiene interés de que esta situación con China siga subiendo de tono.

Se han puesto reiteradas quejas por la retención de buques con bandera panameña por parte de China, anuncia Mulino.

El presidente reconoce que las actuales infraestructuras que brindan atención a la población infantil están saturadas. Desde el Hospital del Niño, José Raúl Mulino hablo sobre la construcción del nuevo pediátrico y advirtió que el actual “está saturado”. “Las obras son de la gente y deben terminarse”.https://t.co/W0GX5N2YoN pic.twitter.com/eQXd6beRGl — La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026

“Las obras no son de un gobierno u otro. Son de las personas que lo necesitan y deben terminarse”, afirma Mulino al inicio de la actividad.