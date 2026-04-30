En vivo: conferencia semanal de Mulino desde el nuevo Hospital del Niño
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves 30 de abril su conferencia de prensa semanal, desde la oficina administrativa del nuevo Hospital del Niño, ubicada en la avenida Balboa.
Posterior a la conferencia, el mandatario encabezará un recorrido para observar los avances de la obra hospitalaria.
Siga aquí la transmisión en vivo y el minuto a minuto de sus declaraciones.
“Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país“, señala el presidente Mulino en la conferencia semanal.
Hay que recordar que la Asamblea Nacional suspendió esta semana el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá. Quedará para la próxima legislatura.
“No se va a poder. Se sacó de contexto, privó el bochinche y la especulación”, insiste el gobernante.
Mulino anuncia que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica.
El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica. Dijo que ya dialoga con las bancadas Partido Panameñista y Cambio Democrático, y que el MEF iniciará reuniones técnicas… pic.twitter.com/6ZIK9yJqnl— La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026
El presidente Mulino dice que el proyecto de ley 491 —que plantea aumentar la tasa a contenedores para financiar jubilaciones— “apareció sin consulta previa”.
El presidente José Raúl Mulino dijo que el proyecto de ley 491 —que plantea aumentar la tasa a contenedores para financiar jubilaciones— “apareció sin consulta previa” y no cuenta con apoyo del Ejecutivo. https://t.co/W0GX5N2YoN pic.twitter.com/9ThapudqpK— La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026
El director del Idaan señala también que hoy se atienden las urgencias heredadas tras “décadas de abandono”.
El director de IDAAN, Antonio Tercero González señaló que la idea de una nueva autoridad del agua, impulsada por grupos como Pro Rescate del Agua, requiere análisis legal y presupuestario. Dijo que el IDAAN atiende hoy las urgencias heredadas tras “décadas de abandono” y que ya… pic.twitter.com/JjowOtG9DW— La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026
El presidente reconoce que las actuales infraestructuras que brindan atención a la población infantil están saturadas.
Desde el Hospital del Niño, José Raúl Mulino hablo sobre la construcción del nuevo pediátrico y advirtió que el actual “está saturado”. “Las obras son de la gente y deben terminarse”.https://t.co/W0GX5N2YoN pic.twitter.com/eQXd6beRGl— La Prensa Panamá (@prensacom) April 30, 2026