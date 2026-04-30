Panamá, 30 de abril del 2026

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    En vivo: conferencia semanal de Mulino desde el nuevo Hospital del Niño

    Redacción de La Prensa
    30 abr 2026 - 01:25 PM
    En vivo: conferencia semanal de Mulino desde el nuevo Hospital del Niño
    Conferencia de prensa semanal de Mulino - 30 de abril de 2026.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves 30 de abril su conferencia de prensa semanal, desde la oficina administrativa del nuevo Hospital del Niño, ubicada en la avenida Balboa.

    Posterior a la conferencia, el mandatario encabezará un recorrido para observar los avances de la obra hospitalaria.

    Siga aquí la transmisión en vivo y el minuto a minuto de sus declaraciones.

    En este momento, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, da detalles de los avances de proyectos que lleva adelante la entidad que dirige.

    “Por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país“, señala el presidente Mulino en la conferencia semanal.

    Hay que recordar que la Asamblea Nacional suspendió esta semana el debate sobre el bioetanol obligatorio en Panamá. Quedará para la próxima legislatura.

    “No se va a poder. Se sacó de contexto, privó el bochinche y la especulación”, insiste el gobernante.

    Mulino anuncia que convocará sesiones extraordinarias a la Asamblea Nacional para discutir únicamente la ley de sustancia económica.

    El presidente Mulino dice que el proyecto de ley 491 —que plantea aumentar la tasa a contenedores para financiar jubilaciones— “apareció sin consulta previa”.

    El director del Idaan señala también que hoy se atienden las urgencias heredadas tras “décadas de abandono”.

    Antonio Manuel Tercero González, nuevo director del Idaan, interviene en la conferencia. Da detalles de algunas acciones que implementa en esa entidad, ante las constantes quejas por la falta de agua en varios puntos del país.

    “El Gobierno actúo porque se acabó el contrato”. Así se refiere Mulino en cuanto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional el contrato de la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de la empresa china CK Hutchison Holding Limited.

    Mulino dice que recibió una comunicación, esta mañana, de China. “Celebro el mensaje positivo”, dice Mulino, quien asegura que no tiene interés de que esta situación con China siga subiendo de tono.

    Se han puesto reiteradas quejas por la retención de buques con bandera panameña por parte de China, anuncia Mulino.

    El presidente reconoce que las actuales infraestructuras que brindan atención a la población infantil están saturadas.

    “Las obras no son de un gobierno u otro. Son de las personas que lo necesitan y deben terminarse”, afirma Mulino al inicio de la actividad.

    Buenos días. Ya en breve dará inicio la conferencia de prensa semanal del presidente Mulino, desde el nuevo Hospital del Niño. Cabe recordar que este proyecto representa una inversión de $446.3 millones.

    Redacción de La Prensa

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    TEMAS: Conferencias de prensa de MulinoJosé Raúl MulinoHospital del Niño

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