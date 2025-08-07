En vivo: Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrece este jueves 7 de agosto de 2025 su conferencia de prensa semanal, en la que aborda temas de interés nacional.
La presencia de su asesor Jorge Ricardo Fábrega en la Asamblea Nacional, la conformación de las comisiones legislativas, la demanda presentada por el contralor Anel Flores contra Panama Ports y sus próximos viajes al exterior fueron algunos de los temas clave abordados por el mandatario este jueves 7 de agosto.
Elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Dijo que la decisión se basará en su propio criterio ya que considera que “el Pacto de Estado por la Justicia nació muerto”. “No voy a usar una herramienta que no sirve para nombrar magistrados”, aseguró. Añadió que, una vez anunciados los nombres, le tocará el turno a la Comisión de Credenciales de hacerles las debidas consultas.
Mulino aseguró también que “nadie lo va a chantajear”, respecto a si algún diputado del PRD preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.
Presidente Mulino se refiere al tema de la conformación de las comisiones en la Asamblea.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/BvN5jbAtVr— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
Mulino aseguró que Jorge Ricardo Fábrega es su asesor presidencial y enlace con la Asamblea Nacional, no “para buscar votos, sino para saber cómo va el desarrollo de las comisiones”.
“No veo ningún pecado con que yo me reúna con los diputados”, aseguró el presidente, quien dijo que va a tratar de tener una reunión con las distintas bancadas legislativas para abordar, entre otros, el tema del proyecto del presupuesto de la Nación.
Además del próximo viaje que Nueva York, Estados Unidos, el presidente Mulino dijo que viajará a Japón. Señaló que busca promocionar personalmente a Panamá.
Panamá habla sobre la posición que ocupará dentro de la Organización de las Naciones Unidas en el Foro de Seguridad Mundial.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/lIXE8z2wYN— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
El presidente panameño aseguró que ve bien las evaluaciones internacionales en cuanto a crecimiento económico del país que rondan alrededor del 4%, según la Cepal.
El presidente Mulino aseguró que el 7% del PIB al sector de la educación es un “desacomodo” e “inalcanzable” por parte del Ministerio de Educación.
Presidente Mulino se refiere al tema de la ley de presupuesto y la deuda pública.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/muHAZXKrgR— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
Mulino resaltó también lo que considera es el fin de la crisis migratoria que se enfrentaba en la provincia de Darién. Señaló que el flujo de migrantes por esta zona ha disminuido de forma considerable.
Presidente Mulino se refiere al tema de migración.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/FnODlvSwiR— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
“Llegó la calculadora de la Caja de Seguro Social”, dijo Mulino sobre el reciente lanzamiento hecho por la entidad para que los asegurados puedan calcular el monto estimado de su pensión. Se trata de la herramienta digital Mi Retiro Seguro, que está disponible en micajadigital.css.gob.pa, a la que se puede acceder en dispositivos móviles o computadoras.
Descentralización: El mandatario panameño aseguró que 294 denuncias penales ha presentado su administración respecto a fondos descentralizados “mal manejados”. Dijo que las labores investigativas están a cargo del Ministerio Público (MP). Mulino insistió en que el MP es el único ente encargado de investigar estas denuncias y que la Contraloría General de la República, en lo que le permite la ley, complementa dicha labor.
Presidente Mulino se refiere al tema de descentralización.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/Ytn9pp5rTh— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
El presidente destaca que la empresa MiBus reportó más de 12 millones de pasajeros en julio de 2025.
El presidente se refirió a la reciente subasta mundial The Best of Panama. Allí, el café geisha lavado proveniente de Hacienda La Esmeralda, ubicada en Boquete, Chiriquí, impuso un nuevo precio récord: 30 mil 204 dólares por kilo de café.
Presidente Mulino se refiere al tema del café en Chiriquí. https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/uKo2wuEOH0— La Prensa Panamá (@prensacom) August 7, 2025
De igual forma, el presidente Mulino felicitó a Ashley Castillo, quien ganó la medalla de oro en el Panamericano de Ajedrez en Perú, representando a Panamá.
También felicitó a Gloria Hernández por su maestría en sombreros artesanales.
Además, felicitó a Alexia Morris y David Caballero, medallistas panameños en la Olimpiadas Especiales FIDES Compensar 2025.