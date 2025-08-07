Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    En vivo: Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino

    Redacción de La Prensa
    07 ago 2025 - 01:15 PM
    En vivo: Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino
    El presidente José Raúl Mulino, en la conferencia de prensa de este 7 de agosto de 2025. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, ofrece este jueves 7 de agosto de 2025 su conferencia de prensa semanal, en la que aborda temas de interés nacional.

    La presencia de su asesor Jorge Ricardo Fábrega en la Asamblea Nacional, la conformación de las comisiones legislativas, la demanda presentada por el contralor Anel Flores contra Panama Ports y sus próximos viajes al exterior fueron algunos de los temas clave abordados por el mandatario este jueves 7 de agosto.

    En vivo: Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino
    El presidente José Raúl Mulino, en la conferencia de prensa de este 7 de agosto de 2025. Cortesía

    La conferencia de prensa del presidente Mulino llega a su fin.

    Elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Dijo que la decisión se basará en su propio criterio ya que considera que “el Pacto de Estado por la Justicia nació muerto”. “No voy a usar una herramienta que no sirve para nombrar magistrados”, aseguró. Añadió que, una vez anunciados los nombres, le tocará el turno a la Comisión de Credenciales de hacerles las debidas consultas.

    [Lea también: Transparencia Internacional critica decisión de Mulino de no convocar Pacto de Estado por la Justicia]

    Respecto a la demanda contra Panama Ports Company, el gobernante Mulino aseguró que “eso es un tema de la Corte”. Sin embargo, afirmó que está dispuesto a conversar con la empresa en beneficio del país.

    “No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucen sin pasar beneficios”, ha dicho el gobernante Mulino.

    Mulino aseguró también que “nadie lo va a chantajear”, respecto a si algún diputado del PRD preside la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

    Mulino aseguró que Jorge Ricardo Fábrega es su asesor presidencial y enlace con la Asamblea Nacional, no “para buscar votos, sino para saber cómo va el desarrollo de las comisiones”.

    “No veo ningún pecado con que yo me reúna con los diputados”, aseguró el presidente, quien dijo que va a tratar de tener una reunión con las distintas bancadas legislativas para abordar, entre otros, el tema del proyecto del presupuesto de la Nación.

    Además del próximo viaje que Nueva York, Estados Unidos, el presidente Mulino dijo que viajará a Japón. Señaló que busca promocionar personalmente a Panamá.

    El presidente panameño aseguró que ve bien las evaluaciones internacionales en cuanto a crecimiento económico del país que rondan alrededor del 4%, según la Cepal.

    [Lea también: Panamá entre los países con mayor crecimiento económico de América Latina en 2025, según Cepal]

    El presidente Mulino aseguró que el 7% del PIB al sector de la educación es un “desacomodo” e “inalcanzable” por parte del Ministerio de Educación.

    Mulino resaltó también lo que considera es el fin de la crisis migratoria que se enfrentaba en la provincia de Darién. Señaló que el flujo de migrantes por esta zona ha disminuido de forma considerable.

    “Llegó la calculadora de la Caja de Seguro Social”, dijo Mulino sobre el reciente lanzamiento hecho por la entidad para que los asegurados puedan calcular el monto estimado de su pensión. Se trata de la herramienta digital Mi Retiro Seguro, que está disponible en micajadigital.css.gob.pa, a la que se puede acceder en dispositivos móviles o computadoras.

    [Lea también: Nueva herramienta de la CSS permite calcular tu pensión en un clic]

    Descentralización: El mandatario panameño aseguró que 294 denuncias penales ha presentado su administración respecto a fondos descentralizados “mal manejados”. Dijo que las labores investigativas están a cargo del Ministerio Público (MP). Mulino insistió en que el MP es el único ente encargado de investigar estas denuncias y que la Contraloría General de la República, en lo que le permite la ley, complementa dicha labor.

    El presidente destaca que la empresa MiBus reportó más de 12 millones de pasajeros en julio de 2025.

    [Lea también: MiBus reporta más de 12 millones de pasajeros en julio de 2025]

    El presidente se refirió a la reciente subasta mundial The Best of Panama. Allí, el café geisha lavado proveniente de Hacienda La Esmeralda, ubicada en Boquete, Chiriquí, impuso un nuevo precio récord: 30 mil 204 dólares por kilo de café.

    De igual forma, el presidente Mulino felicitó a Ashley Castillo, quien ganó la medalla de oro en el Panamericano de Ajedrez en Perú, representando a Panamá.

    También felicitó a Gloria Hernández por su maestría en sombreros artesanales.

    Además, felicitó a Alexia Morris y David Caballero, medallistas panameños en la Olimpiadas Especiales FIDES Compensar 2025.

    Da inicio la conferencia de prensa del mandatario Mulino. El gobernante empieza su intervención felicitando al distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, por celebrar 162 años de fundación este miércoles 6 de agosto. “Abrazo a todo el distrito de Bugaba”, comentó.

    ¡Hola! Buenos días. Siga aquí la transmisión de la conferencia del presidente Mulino. Se puede apreciar a través del sitio web de La Prensa y sus distintas plataformas digitales.

    Redacción de La Prensa

    La Prensa forma parte de

    The Trust Project
    TEMAS: Conferencias de prensa de MulinoJosé Raúl MulinoAsamblea Nacional

    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta a nivel nacional para este 4 y 5 de agosto. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más