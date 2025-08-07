En vivo: Conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino

Mulino aseguró que Jorge Ricardo Fábrega es su asesor presidencial y enlace con la Asamblea Nacional, no “para buscar votos, sino para saber cómo va el desarrollo de las comisiones”.

“No veo ningún pecado con que yo me reúna con los diputados”, aseguró el presidente, quien dijo que va a tratar de tener una reunión con las distintas bancadas legislativas para abordar, entre otros, el tema del proyecto del presupuesto de la Nación.