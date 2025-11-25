Encuentro en Panamá reúne a Mulino, expresidentes latinoamericanos y a la hija de María Corina Machado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo la noche del lunes 24 de noviembre un encuentro con representantes de la Fundación Internacional para la Libertad, creada por el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y enfocada en la defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad en Iberoamérica.

A la reunión asistieron tres expresidentes latinoamericanos: Iván Duque (Colombia); Guillermo Lasso (Ecuador) y Jorge Quiroga (Bolivia).

También participó Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

De hecho, Mulino ha anunciado que viajará a Oslo, Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Nobel tras recibir una invitación directa de Machado. “Para mí es muy emotivo y significativo para Panamá acompañar a esta guerrera de la democracia y la libertad”, ha expresado el mandatario panameño.

Este martes 25 de noviembre, los tres exmandatarios participarán en el foro “Desarrollo, Democracia y Libertad en Iberoamérica”, que se realizará en ciudad de Panamá.

Al respecto, el presidente Mulino destacó el hecho de que Panamá se convierta en un punto de encuentro para el diálogo democrático y subrayó el valor simbólico de la participación de Sosa Machado (Caracas, 1991), a quien calificó como representante de la heroína en la lucha “por una Venezuela democrática y libre”.

Mulino también abordó el contexto regional y consideró positivo el giro político hacia procesos democráticos respetuosos de la voluntad popular. Sobre Venezuela, afirmó que el país atraviesa un momento crucial y que la transición debe ser pacífica: “Rescatar un país cuesta mucho. Pasamos por eso y sabemos lo que significa, como lo vivió Panamá entre 1987 y 1989”, declaró, ofreciendo la experiencia y apoyo panameño al pueblo venezolano.

Las declaraciones ocurren en medio de cuestionamientos locales, luego de que Mulino reconociera recientemente en Costa Rica haber advertido a magistrados del Tribunal Electoral que “les prendo este país por las cuatro esquinas” si no le permitían postularse en 2024.

En el encuentro de la noche de este lunes acompañaron al mandatario la primera dama Maricel Cohen de Mulino; el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; así como los directores de la Caja de Ahorros Andrés Farrugia y del Banco Nacional Javier Carrizo.