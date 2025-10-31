Estados Unidos busca fortalecer la alianza con Panamá, dice Donald Trump en una carta a Mulino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a su homólogo panameño José Raúl Mulino con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá de Colombia, destacando la estrecha relación entre ambos países y reafirmando su compromiso de cooperación en temas de seguridad, comercio y desarrollo regional.

“En nombre del pueblo de los Estados Unidos de América, lo felicito a usted y al gran pueblo panameño en el 122 aniversario de la independencia de Panamá”, expresó Trump en la misiva, divulgada por Mulino a través de su cuenta de X.

Agradezco las palabras del presidente Donald Trump @POTUS al pueblo panameño por la celebración de nuestras fechas patrias. Somos naciones amigas, soberanas y cooperantes en temas fundamentales como la seguridad, la paz y la protección de las libertades. pic.twitter.com/xRxwjCThyn — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 30, 2025

En la carta, el mandatario estadounidense señaló que Panamá “sigue siendo un amigo firme y un valioso aliado” de Estados Unidos, y reconoció el papel del país en el fortalecimiento de la seguridad regional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.

“Su liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de drogas y enfrentando la migración ilegal es vital para la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, añadió Trump.

El presidente estadounidense también resaltó la cooperación de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la colaboración conjunta en Haití para establecer la Fuerza para la Supresión de las Pandillas y la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.

“Aprecio especialmente su excepcional cooperación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indicó.

Trump aprovechó la ocasión para reafirmar su disposición a trabajar junto al gobierno panameño en la protección del Canal de Panamá, al que calificó como “un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y del mundo”.

El tema del Canal ha sido uno de los puntos más sensibles en la agenda bilateral desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, en medio de tensiones diplomáticas derivadas de declaraciones previas del mandatario, quien ha señalado que le preocupa la influencia de China en la vía interoceánica y ha planteado la necesidad de mayor cooperación en materia de seguridad y defensa.

No obstante, en su carta más reciente, Trump manifestó su interés en ampliar los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones.

“Confío en que nuestra perdurable alianza continuará haciendo que ambas naciones sigan siendo más seguras y más prósperas”, subrayó el presidente estadounidense.

La carta se conoció poco después de que Mulino, acompañado de la primera dama Maricel de Mulino, participara el pasado 23 de septiembre en una recepción ofrecida por Trump y su esposa, Melania Trump, en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante su discurso en el debate general del 80° periodo de sesiones de la ONU, el mandatario panameño reafirmó la soberanía nacional sobre la vía interoceánica:

“El Canal de Panamá, neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”, afirmó Mulino.