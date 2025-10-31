Panamá, 31 de octubre del 2025

    ABORDA EL TEMA DEL CANAL DE PANAMÁ

    Estados Unidos busca fortalecer la alianza con Panamá, dice Donald Trump en una carta a Mulino

    Getzalette Reyes
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, participaron el pasado martes de la recepción ofrecida en Nueva York por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump. Foto/Presidencia de la República de Panamá

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a su homólogo panameño José Raúl Mulino con motivo del 122 aniversario de la independencia de Panamá de Colombia, destacando la estrecha relación entre ambos países y reafirmando su compromiso de cooperación en temas de seguridad, comercio y desarrollo regional.

    Canal de Panamá en la mira de Trump: Panamá responde con ofensiva diplomática en Washington

    “En nombre del pueblo de los Estados Unidos de América, lo felicito a usted y al gran pueblo panameño en el 122 aniversario de la independencia de Panamá”, expresó Trump en la misiva, divulgada por Mulino a través de su cuenta de X.

    En la carta, el mandatario estadounidense señaló que Panamá “sigue siendo un amigo firme y un valioso aliado” de Estados Unidos, y reconoció el papel del país en el fortalecimiento de la seguridad regional, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular.

    “Su liderazgo en el fortalecimiento de la seguridad regional, combatiendo el tráfico de drogas y enfrentando la migración ilegal es vital para la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”, añadió Trump.

    El presidente estadounidense también resaltó la cooperación de Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como la colaboración conjunta en Haití para establecer la Fuerza para la Supresión de las Pandillas y la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití.

    “Aprecio especialmente su excepcional cooperación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, indicó.

    Trump aprovechó la ocasión para reafirmar su disposición a trabajar junto al gobierno panameño en la protección del Canal de Panamá, al que calificó como “un pilar vital del comercio para los Estados Unidos y del mundo”.

    Buque de contenedores pasa bajo el puente de Las Américas. LP Alexander Arosemena

    El tema del Canal ha sido uno de los puntos más sensibles en la agenda bilateral desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, en medio de tensiones diplomáticas derivadas de declaraciones previas del mandatario, quien ha señalado que le preocupa la influencia de China en la vía interoceánica y ha planteado la necesidad de mayor cooperación en materia de seguridad y defensa.

    No obstante, en su carta más reciente, Trump manifestó su interés en ampliar los lazos económicos y comerciales entre ambas naciones.

    “Confío en que nuestra perdurable alianza continuará haciendo que ambas naciones sigan siendo más seguras y más prósperas”, subrayó el presidente estadounidense.

    La carta se conoció poco después de que Mulino, acompañado de la primera dama Maricel de Mulino, participara el pasado 23 de septiembre en una recepción ofrecida por Trump y su esposa, Melania Trump, en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Durante su discurso en el debate general del 80° periodo de sesiones de la ONU, el mandatario panameño reafirmó la soberanía nacional sobre la vía interoceánica:

    “El Canal de Panamá, neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”, afirmó Mulino.

