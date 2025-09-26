Foto oficial: José Raúl Mulino y Donald Trump junto a sus esposas en recepción en Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, acompañado de la primera dama, Maricel de Mulino, participó el pasado martes 23 de septiembre en una recepción ofrecida en Nueva York por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump, en el marco de la más reciente Asamblea General de la ONU.

Una foto oficial en la que aparecen ambos mandatarios junto a sus esposas fue divulgada este viernes 26 de septiembre.

El encuentro fue calificado como positivo por el presidente Mulino, quien destacó los lazos de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos, según informó la Presidencia de la República.

Mulino llegó el domingo 21 de septiembre a Nueva York. Al día siguiente de su reunión con Trump, intervino en el Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde celebró los 25 años de administración panameña del Canal de Panamá, subrayando su “eficiencia, neutralidad y sostenibilidad”.

En medio de las declaraciones del presidente Trump —quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 ha insistido en que su país debe “retomar el control” de la vía interoceánica por considerar que está bajo “influencia china”—, Mulino respondió en su discurso: “El Canal de Panamá neutral, abierto al mundo y facilitador de un comercio internacional más integrado, es y seguirá siendo panameño”.

El presidente Mulino aún se encuentra en Nueva York debido a que se encuentra en la etapa de recuperación tras someterse a un procedimiento médico (operación en el hombro izquierdo). Tiene previsto regresar al país este domingo 28 de septiembre de 2025.