Panamá, 22 de enero del 2026

    Fiscalización pública

    Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República

    Eliana Morales Gil
    Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República
    Sede principal de la Contraloría General de la República. LP Isaac Ortega

    Un total de 21 personas presentaron sus hojas de vida para aspirar al cargo de subcontralor general de la República, en medio del proceso que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

    Asamblea Nacional abre convocatoria para elegir al nuevo subcontralor de la República

    La comisión aprobó la Resolución 3 del 21 de enero de 2026, que fija la metodología para revisar los perfiles y elaborar un informe técnico que será remitido al pleno legislativo, junto con las hojas de vida de quienes cumplan los requisitos constitucionales.

    Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República
    Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

    De acuerdo con el cronograma aprobado, los diputados analizarán los currículos durante dos días, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con apoyo de la secretaría técnica y el equipo legal de la comisión.

    En ese periodo deberán verificar si los candidatos cumplen con los requisitos que dicta el artículo 279 de la Constitución, así como la integridad, autenticidad e idoneidad de la documentación presentada.

    Lista de aspirantes a subcontralor

    Según el registro oficial de la Asamblea Nacional, al que accedió La Prensa, los interesados en el puesto son:

    1. Manuel de Jesús Morales Salazar

    2. Adolfo Antonio Mela González

    3. Eustorgio Enrique Otero Castillo

    4. Yatleen del Carmen Quintero Olmos

    5. Joel Enrique Caballero Lezcano

    6. René Díaz Martínez

    7. Francisco Alcides Mendizábal Palma

    8. Alejandro Aragón Moscoso

    9. Francisco Javier Campos Martínez

    10. Brenda María Valderrama Alvendas

    11. Carlos Antonio Carrasquilla Zamora

    12. Oliver Enrique Serrano Espinosa

    13. José Rolando González Chang

    14. Omar Virgilio Castillo Rodríguez

    15. Lilia Liu Chang

    16. Jean Carlo Del Cid

    17. César Augusto Contreras Fajardo

    18. Omar Enrique Gómez Mercado

    19. Jorge XI Olivardia Macías

    20. Erika Yanori Flores de la Rosa

    21. Arturo Amado Pérez Pitty

    Una vez concluya la evaluación, la Comisión de Credenciales, instancia que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, deberá remitir al pleno un informe técnico con la lista de los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales, paso previo a la decisión que adopten los 71 diputados.

    Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República
    Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales. Foto: Captura de pantalla TVL

    Entre los requisitos que exige el artículo 279 de la Carta Magna se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.

    El 17 de septiembre de 2025, la Contraloría, institución a cargo de Anel Flores, informó a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. Alegó motivos personales.

    Lea aquí: Renuncia el subcontralor general Eli Felipe Cabezas; nota llega a la Asamblea

    El subcontralor de la República actúa como segundo al mando de la Contraloría General de la República y tiene entre sus funciones asistir y reemplazar al contralor en sus ausencias, así como colaborar en la fiscalización del uso de los fondos públicos, el control previo y posterior del gasto, y la supervisión de la gestión financiera del Estado.

    El cargo también implica participar en la emisión de conceptos técnicos, la coordinación interna de auditorías y el apoyo en las acciones destinadas a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la administración pública.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


