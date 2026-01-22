Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un total de 21 personas presentaron sus hojas de vida para aspirar al cargo de subcontralor general de la República, en medio del proceso que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.

La comisión aprobó la Resolución 3 del 21 de enero de 2026, que fija la metodología para revisar los perfiles y elaborar un informe técnico que será remitido al pleno legislativo, junto con las hojas de vida de quienes cumplan los requisitos constitucionales.

Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con el cronograma aprobado, los diputados analizarán los currículos durante dos días, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con apoyo de la secretaría técnica y el equipo legal de la comisión.

En ese periodo deberán verificar si los candidatos cumplen con los requisitos que dicta el artículo 279 de la Constitución, así como la integridad, autenticidad e idoneidad de la documentación presentada.

Lista de aspirantes a subcontralor

Según el registro oficial de la Asamblea Nacional, al que accedió La Prensa, los interesados en el puesto son:

Manuel de Jesús Morales Salazar Adolfo Antonio Mela González Eustorgio Enrique Otero Castillo Yatleen del Carmen Quintero Olmos Joel Enrique Caballero Lezcano René Díaz Martínez Francisco Alcides Mendizábal Palma Alejandro Aragón Moscoso Francisco Javier Campos Martínez Brenda María Valderrama Alvendas Carlos Antonio Carrasquilla Zamora Oliver Enrique Serrano Espinosa José Rolando González Chang Omar Virgilio Castillo Rodríguez Lilia Liu Chang Jean Carlo Del Cid César Augusto Contreras Fajardo Omar Enrique Gómez Mercado Jorge XI Olivardia Macías Erika Yanori Flores de la Rosa Arturo Amado Pérez Pitty

Una vez concluya la evaluación, la Comisión de Credenciales, instancia que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, deberá remitir al pleno un informe técnico con la lista de los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales, paso previo a la decisión que adopten los 71 diputados.

Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales. Foto: Captura de pantalla TVL

Entre los requisitos que exige el artículo 279 de la Carta Magna se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.

El 17 de septiembre de 2025, la Contraloría, institución a cargo de Anel Flores, informó a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. Alegó motivos personales.

El subcontralor de la República actúa como segundo al mando de la Contraloría General de la República y tiene entre sus funciones asistir y reemplazar al contralor en sus ausencias, así como colaborar en la fiscalización del uso de los fondos públicos, el control previo y posterior del gasto, y la supervisión de la gestión financiera del Estado.

El cargo también implica participar en la emisión de conceptos técnicos, la coordinación interna de auditorías y el apoyo en las acciones destinadas a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la administración pública.