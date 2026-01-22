Estos son los 21 aspirantes a subcontralor de la República

Un total de 21 personas presentaron sus hojas de vida para aspirar al cargo de subcontralor general de la República, en medio del proceso que adelanta la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
La comisión aprobó la Resolución 3 del 21 de enero de 2026, que fija la metodología para revisar los perfiles y elaborar un informe técnico que será remitido al pleno legislativo, junto con las hojas de vida de quienes cumplan los requisitos constitucionales.
De acuerdo con el cronograma aprobado, los diputados analizarán los currículos durante dos días, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con apoyo de la secretaría técnica y el equipo legal de la comisión.
En ese periodo deberán verificar si los candidatos cumplen con los requisitos que dicta el artículo 279 de la Constitución, así como la integridad, autenticidad e idoneidad de la documentación presentada.
Lista de aspirantes a subcontralor
Según el registro oficial de la Asamblea Nacional, al que accedió La Prensa, los interesados en el puesto son:
Manuel de Jesús Morales Salazar
Adolfo Antonio Mela González
Eustorgio Enrique Otero Castillo
Yatleen del Carmen Quintero Olmos
Joel Enrique Caballero Lezcano
René Díaz Martínez
Francisco Alcides Mendizábal Palma
Alejandro Aragón Moscoso
Francisco Javier Campos Martínez
Brenda María Valderrama Alvendas
Carlos Antonio Carrasquilla Zamora
Oliver Enrique Serrano Espinosa
José Rolando González Chang
Omar Virgilio Castillo Rodríguez
Lilia Liu Chang
Jean Carlo Del Cid
César Augusto Contreras Fajardo
Omar Enrique Gómez Mercado
Jorge XI Olivardia Macías
Erika Yanori Flores de la Rosa
Arturo Amado Pérez Pitty
Una vez concluya la evaluación, la Comisión de Credenciales, instancia que preside la diputada oficialista Dana Castañeda, deberá remitir al pleno un informe técnico con la lista de los aspirantes que cumplan los requisitos constitucionales, paso previo a la decisión que adopten los 71 diputados.
Entre los requisitos que exige el artículo 279 de la Carta Magna se encuentran la presentación del currículum vitae, el certificado de nacimiento original, el certificado de información de antecedentes personales y una copia autenticada del título universitario.
El 17 de septiembre de 2025, la Contraloría, institución a cargo de Anel Flores, informó a la ciudadanía sobre la renuncia de Eli Felipe Cabezas al cargo de subcontralor. Alegó motivos personales.
El subcontralor de la República actúa como segundo al mando de la Contraloría General de la República y tiene entre sus funciones asistir y reemplazar al contralor en sus ausencias, así como colaborar en la fiscalización del uso de los fondos públicos, el control previo y posterior del gasto, y la supervisión de la gestión financiera del Estado.
El cargo también implica participar en la emisión de conceptos técnicos, la coordinación interna de auditorías y el apoyo en las acciones destinadas a garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la administración pública.