Estos son los temas que aprobó la OEA en su primera sesión plenaria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea General de la OEA aprobó una declaración sobre Nicaragua y resoluciones sobre democracia, derechos humanos, salud mental, discapacidad y desarrollo regional.

La 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sesiona en Panamá, aprobó durante su primera sesión plenaria una declaración sobre la situación en Nicaragua y una serie de resoluciones que abarcan desde la salud mental y la inclusión de personas con discapacidad hasta las telecomunicaciones, la asistencia ante emergencias y el fortalecimiento institucional del organismo hemisférico.

Nicaragua

La declaración sobre Nicaragua, nación gobernada por la dictadura Ortega Murillo, concentró buena parte de la atención política de la jornada del martes.

En consecuencia, buena parte de los Estados miembros advirtieron sobre el deterioro de la situación democrática y de los derechos humanos en ese país, así como por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a las libertades fundamentales y persecución contra líderes religiosos y comunidades de fe.

56 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). LP/Alexander Arosemena

Durante el debate, varios países respaldaron el texto como una señal de apoyo a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a los mecanismos interamericanos encargados de supervisar la situación nicaragüense.

El documento condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, y exige la liberación inmediata de las personas detenidas injustamente.

También reclama el respeto a la libertad religiosa, la libertad de expresión y la participación política, además de pedir la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella y garantías para el retorno seguro de los exiliados.

La declaración dedica un apartado a la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera bajo custodia estatal y solicita al Consejo Permanente mantener el seguimiento de la situación, al tiempo que exhorta al gobierno de Daniel Ortega a retomar el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos y regresar a la OEA.

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56 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). LP/Alexander Arosemena

Por otro lado, la Asamblea también conmemoró el trigésimo aniversario del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), órgano responsable de coordinar la cooperación regional en áreas como educación, desarrollo económico, turismo, ciencia y tecnología.

En materia de inclusión, los países aprobaron la extensión del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad y de su programa de acción. La decisión busca mantener los esfuerzos regionales para eliminar barreras y ampliar la participación de las personas con discapacidad en la vida económica, política y social.

Albert Ramdin, secretario general de la OEA y Javier Martínez Acha, canciller de Panamá en la 56 de la Asamblea de la OEA. Cortesía OEA

Los Estados miembros dedicaron además una resolución al 25 aniversario de la Carta Democrática Interamericana, instrumento adoptado en 2001 que establece la democracia representativa como un derecho de los pueblos del continente y una obligación de sus gobiernos.

La agenda institucional ocupó un espacio relevante de la sesión. La Asamblea aprobó modificaciones al estatuto y al reglamento de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), así como una resolución que reafirma el papel prioritario de ese organismo en el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información y la comunicación en las Américas.

56 Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). LP/Alexander Arosemena

Presupuesto de la OEA

Los delegados también dieron luz verde al programa presupuesto de la OEA para 2027, una de las decisiones administrativas más importantes de cada Asamblea General, ya que define las prioridades operativas y financieras de la organización para el próximo año.

En el ámbito jurídico, los Estados aprobaron reformas al estatuto del Tribunal Administrativo de la OEA, encargado de resolver controversias laborales dentro de la organización.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, destacó las oportunidades de crecimiento económico que tiene el continente. Cortesía OEA

La Asamblea respaldó además una resolución para avanzar iniciativas hemisféricas en materia de desarrollo integral. El texto busca fortalecer la cooperación regional en áreas vinculadas al crecimiento económico, la innovación, la reducción de desigualdades y el desarrollo sostenible.

Otra de las resoluciones avaladas se refiere a la gestión de mandatos, un mecanismo que busca ordenar, evaluar y dar seguimiento a las numerosas decisiones y compromisos adoptados por los órganos políticos de la organización.

La salud mental

La salud mental también ocupó espacio en la agenda hemisférica. Los Estados miembros adoptaron una resolución que impulsa acciones intersectoriales y de todo el gobierno para mejorar la salud mental en las Américas, con énfasis en la coordinación entre instituciones públicas y en la integración de este tema en las políticas nacionales de salud.

En materia de respuesta humanitaria, la Asamblea le dio luz verde a una resolución para fortalecer la eficacia y el impacto de la ayuda que canaliza el Fondo Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia. La iniciativa pretende mejorar la capacidad de respuesta del organismo frente a desastres naturales, crisis humanitarias y otras emergencias que afectan a los países de la región.

La OEA celebra su 56 Asamblea General en Ciudad de Panamá en paralelo a la celebración del bicentenario del Congreso Anfictiónico que convocó Simón Bolívar en el istmo.

La Asamblea está presidida por el canciller panameño Javier Martínez Acha.