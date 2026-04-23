Etanol obligatorio: Asamblea reactiva debate del proyecto 443 con dos informes en contra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea Nacional reactivó la noche del miércoles el debate del proyecto de ley 443, que propone obligar la mezcla de gasolina con un 10% de etanol, en medio de cuestionamientos sobre su viabilidad y posibles efectos en el mercado.

La discusión se retomó con el sustento de dos informes de minoría que rechazan la iniciativa, presentados por los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, así como por Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos.

Alexandra Brenes, diputada de Vamos. Captura de pantalla

Ambos documentos coinciden en advertir que la obligatoriedad de la mezcla podría vulnerar la libre competencia y los derechos del consumidor. Además, advierten que la propuesta carece de estudios técnicos concluyentes que demuestren sus beneficios, podría encarecer el precio de la gasolina para los consumidores y genera dudas sobre la capacidad del país para producir etanol en los volúmenes necesarios.

El debate arrancó a las 7:45 p.m., con la intervención de Cedeño, quien sustentó su informe destacando que, si bien el objetivo del proyecto puede considerarse legítimo desde una perspectiva ambiental o de diversificación energética, su redacción actual abre la puerta a riesgos jurídicos.

Lea aquí: Cedeño advierte que el proyecto de bioetanol presenta vicios de inconstitucionalidad y riesgos en su ejecución

Según el diputado, algunas disposiciones podrían derivar en vicios de inconstitucionalidad si no se delimitan con claridad, particularmente en lo relativo a los principios de libre competencia, seguridad jurídica y protección al consumidor.

Ernesto Cedeño, diputado del Movimiento Otro Camino. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Después tomó la palabra la diputada Alexandra Brenes, para sustentar su informe. Tildó de “desacertada” la discusión tomando en cuenta que una resolución del 25 de marzo de 2026 de la Secretaría de Energía, que regula la materia, suspende el uso del etanol en el país alegando que el país no está preparado.

Además advirtió que el proyecto viola el artículo 49 de la Constitución Política, que prohíbe los monopolios y ordena proteger la libre competencia y los derechos del consumidor, pues obliga a la población a consumir gasolinas con una mezcla del 10 % de bioetanol anhidro.

En este aspecto sustentó que se elimina la libertad de elección que tiene el consumidor, lo cual puede afectar directamente la operatividad de maquinaria o motores cuya fabricación no les permite funcionar óptimamente con gasolina con aditivos de las características propias del bioetanol.

También cuestionó que no se tomaron en cuenta recomendaciones del Ministerio de Ambiente y añadió que la iniciativa no representa una alternativa menos contaminante, sino que fragmentará los ecosistemas y alterará la humedad del suelo.

Llamó a la iniciativa “sin sentido” y “negocio”, pues nadie ha podido demostrar lo contrario.

Tras la participación de Brenes, tomó la palabra el diputado Jorge González, también de Vamos, quien continuó la línea crítica del informe de minoría.

González insistió en la necesidad de un análisis más profundo y técnico antes de avanzar con una propuesta que, a su juicio, podría tener consecuencias económicas, sociales y ambientales de largo alcance.

El proyecto 443 llegó a la Asamblea en octubre pasado de la mano del ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

La sesión se cerró minutos después de las 9:00 p.m. El debate seguirá este jueves 23 de abril.