Etesa anuncia que retendrá pagos a empresa ligada a Brands

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Horas después de sustentar ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional traslados de partidas por $13 millones para cancelar deudas con empresas privadas, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) difundió un comunicado en el que asegura que no realizará desembolsos a compañías vinculadas a investigaciones judiciales mientras estos procesos no concluyan.

La aclaración surge luego de que Roy Morales, gerente de la institución, junto a su equipo de trabajo, informara en la Asamblea que entre las empresas incluidas para recibir pagos por servicios de limpieza figura Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del PRD Héctor Brands, investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y lavado de dinero.

Le puede interesar: Etesa tramita millonario traslado de partidas para cancelar deudas; empresa vinculada a Héctor Brands está entre las beneficiadas

Héctor Brands, exdiputado del PRD. LP/Isaac Ortega

Según lo presentado ante la Comisión de Presupuesto, Etesa mantiene una deuda con esta empresa que asciende a $441,375.

También recibirán pagos

Otras empresas que recibirán pagos son:

Consorcio Aurora, S.A. : $3,389,480

Toucan Group, Inc. : $530,426

Construcciones y Materiales El Roble, S.A. : $338,387

La Laguna de Texas, S.A. : $261,482

CU2 Ingenieros, S.A.: $561,717

En su comunicado, fechado este martes 16 de diciembre, la empresa estatal afirmó que colabora “de manera plena” con el Ministerio Público y reiteró su compromiso con la transparencia. También indicó que, mientras las investigaciones no se resuelvan en sede judicial, no se efectuarán los pagos relacionados con los servicios prestados.

Personal de Etesa en la Comisión de Presupuesto. Foto: Captura de pantalla

No obstante, el pronunciamiento no explica por qué Etesa tramitó ante la Asamblea los traslados de partidas para saldar deudas con la mencionada compañía ni si informó previamente a los diputados que los desembolsos podrían quedar en suspenso. Tampoco precisa si la medida aplica únicamente a Multi Servicios Modernos, S.A. o a cualquier empresa incluida en procesos judiciales abiertos.

Durante la sesión legislativa, varios diputados cuestionaron la falta de información oportuna sobre las compañías beneficiarias de los pagos. La diputada de la bancada Vamos, Janine Prado, denunció que tuvieron que “corretearle la información” a Etesa para conocer los nombres de las empresas y calificó el manejo del tema como “opaco”.

Janine Prado, diputada de Vamos. LP/Isaac Ortega

Su colega de bancada, Manuel Samaniego, expresó palabras en el mismo sentido, aunque al final fue uno de los que votó a favor de las partidas.

Prado incluso preguntó al gerente general de Etesa, Roy Morales, quién era el representante legal de la compañía. Morales respondió que no contaban con esa información y señaló que la institución está colaborando con la Fiscalía.

El representante legal de Multi Servicios Modernos es Elvis Enrique Rodríguez, quien al igual que Brands se encuentra detenido mientras se resuelve el caso por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, creada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas comunitarias.

Multi Servicios Modernos, S.A. también tiene entre sus directivos a familiares de Héctor Brands, quien durante el quinquenio 2019-2024 también fue director del Instituto Panameño de Deportes.

Roy Morales, gerente de Etesa. TVL.

En beneficio de la seguridad jurídica

A pesar de los cuestionamientos, la mayoría de los diputados defendió la gestión de Etesa y respaldó los traslados de partidas bajo el argumento de la seguridad jurídica. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Vásquez, sostuvo que no saldar las deudas afectaría la confianza de las empresas que contratan con el Estado.

Al final de la jornada, la mayoría de los diputados que integran la comisión votó a favor de las partidas solicitadas por Etesa. Solo tres lo hicieron en contra: Janine Prado, Francisco Brea, del Partido Panameñista, y Marta Sandoya, suplente del diputado perredista Crispino Adames.

El comunicado de Etesa tampoco detalla qué mecanismos administrativos se activan para congelar los pagos, si existe alguna resolución interna que respalde la decisión ni qué ocurrirá con las partidas aprobadas en caso de que los procesos judiciales se prolonguen.