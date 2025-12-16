Etesa tramita millonario traslado de partidas para cancelar deudas; empresa vinculada a Héctor Brands figura entre las beneficiadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) acudió este martes 16 de diciembre a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar traslados de partidas destinados a cubrir deudas con empresas de limpieza y mantenimiento, así como la ampliación de líneas de transmisión.

La partida para saldar compromisos con empresas que realizaron trabajos de limpieza asciende a $2.5 millones, mientras que el fondo destinado a la repotenciación de líneas de transmisión es de $10.5 millones.

En la lista de compañías que recibirán pagos por los servicios de limpieza figura Multiservicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Héctor Brands, quien es investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Etesa prevé pagarle a esta empresa $441,375.

Lea aquí: Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa

Estos traslados de partidas habían sido rechazados en octubre pasado, luego de que Etesa no suministrara los nombres de las empresas a las que se pretendía cancelar deudas por trabajos de mantenimiento y limpieza.

La diputada de la bancada independiente Vamos, Janine Prado, señaló que han estado prácticamente “correteando la información” para conocer cuáles son esas compañías y calificó la práctica como un “manejo opaco”.

Mientras que el traslado de partida por $10.5 millones será destinado a la empresa Inversionistas de Construcción, S.A. (Iverco).

Esta empresa se ha encargado de las obras civiles del aumento de la capacidad de la línea de transmisión Veladero-San Bartolo-Llano Sánchez-El Coco.

El presidente de esta empresa es José Del Carmen Ureña.

Información en desarrollo