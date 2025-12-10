Panamá, 10 de diciembre del 2025

    Investigación judicial

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa

    Eliana Morales Gil
    En la operación Bávaro fueron aprehendidas nueve personas investigadas en el caso que involucra al exdiputado Héctor Brands. LP/Isaac Ortega

    Multi Servicios Modernos, S.A., sociedad vinculada al exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Héctor Brands, recibió al menos $10,004,208 en pagos del Estado entre 2019 y 2025, de acuerdo con registros de pagos refrendados por la Contraloría General de la República.

    Los desembolsos corresponden a contratos suscritos con entidades públicas, principalmente con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa), que concentró casi la totalidad de los fondos.

    Héctor Brands, a su llegada al Aeropuerto de Tocumen en octubre pasado, tras regresar de Estados Unidos, país que le revocó la visa. LP/Isaac Ortega

    Etesa pagó el 96% del dinero

    De acuerdo con documentos analizados por La Prensa, Etesa realizó más de 70 pagos a Multi Servicios Modernos entre 2019 y 2025, producto de contrataciones para servicios de limpieza y mantenimiento de servidumbre. En total, los desembolsos suman aproximadamente $9.7 millones, es decir, el 96% del dinero recibido por la compañía.

    Entre los pagos refrendados figuran órdenes individuales superiores a $500 mil y $700 mil, concentradas principalmente entre 2020 y 2023, y que se mantuvieron de forma sostenida hasta junio de 2025.

    Entre julio de 2019 y junio de 2024, quinquenio en que el perredista Laurentino Cortizo fue presidente de Panamá, el gerente de Etesa fue Carlos Mosquera Castillo; mientras que desde julio 2024, cuando José Raúl Mulino asumió el poder, la institución está a cargo de Roy Morales.

    Héctor Brands fue diputado del PRD en el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes. Entre 2021 y 2024, dicha institución adjudicó contratos y aprobó adendas que suman $601.5 millones.

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa
    Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). Archivo

    El Programa Saneamiento de Panamá también aparece como fuente de pagos para Multi Servicios Modernos. En total, se identificaron al menos 39 desembolsos, la mayoría por montos repetidos de $1,741.84 y $1,175.00, además de cargos puntuales mayores como $26,402.25, lo que acumula alrededor de $300 mil.

    Aprehensión en el operativo Bávaro y el cambio de directiva

    Brands fue aprehendido este martes 9 de diciembre por personal de la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional, en el marco de la operación Bávaro.

    Además del exdirector de Pandeportes, también fueron detenidas otras ocho personas. Entre ellas hay tres mujeres, dos identificadas extraoficialmente como su expareja y su actual pareja, y tres hijos del político, según fuentes oficiales.

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa
    En la operación Bávaro fueron aprehendidas nueve personas investigadas en el caso que involucra al exdiputado Héctor Brands. LP/Isaac Ortega

    De acuerdo con documentos del Registro Público, hijos y otros familiares de Brands han tenido participación directa en la sociedad. Un acta notariada del 14 de enero de 2016, protocolizada el 1 de febrero del mismo año, evidencia un cambio en la estructura directiva de Multi Servicios Modernos, S.A.: Héctor Brands Orozco, hijo de Brands, fue removido como director y tesorero, cargo que pasó a Aldair Abdalá Brands Cedeño. No obstante, la compañía siguió bajo el mando del entorno familiar.

    La sesión fue presidida por Víctor Contreras, con Joshua Brands como secretario, y la decisión fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, según la escritura pública No. 1,316. Aunque hubo un cambio formal en la junta directiva, la empresa continuó bajo administración de personas con vínculo familiar con el exdiputado, según los documentos notariales.

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa
    Uno de los hijos del exdiputado Héctor Brands, fue capturado el martes 9 de diciembre en medio de la operación Bávaro. LP/Isaac Ortega

    Multi Servicios Modernos tiene como representante legal a Elvis Enrique Rodríguez, quien también fue aprehendido el martes 9 de diciembre. Rodríguez fue director ejecutivo de la fundación Movimiento Nueva Generación, fundada por Brands en el año 2000, cuando promovía ligas deportivas comunitarias.

    Según el perfil comercial de la compañía, esta ofrece servicios de paisajismo y mantenimiento de áreas verdes, así como obras relacionadas con arquitectura, ingeniería y actividades complementarias.

    La investigación

    La sociedad es una de las piezas centrales en la investigación que derivó en la captura del exdiputado. El fiscal Eduardo Rodríguez explicó que la pesquisa comenzó en agosto de 2025, tras información aportada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Contraloría, relacionada con movimientos millonarios vinculados a Brands y empresas asociadas a su entorno familiar.

    Pagos estatales a empresa vinculada a Héctor Brands superan los $10 millones: el 96% salió de Etesa
    Algunos de los aprehendidos fueron llevados a la sede la Dirección de Investigación Judicial, mientras que Hector Brands fue enviado a la sede la Policía Nacional en Ancón. Isaac Ortega. LP/Isaac Ortega

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

