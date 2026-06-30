Facción del Molirena pide renuncia de Francisco ‘Pancho’ Alemán; el partido responde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las diferencias entre un grupo de miembros del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) y la cúpula de ese partido se agudizaron este martes, un día antes de una reunión clave del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa organización.

A través de un comunicado, el movimiento Molirenas en Acción solicitó la separación o renuncia del presidente del partido, Francisco “Pancho” Alemán, exdiputado del distrito de San Miguelito.

Según el grupo, integrado por Arturo González Baso, Elia López de Tulipano, Guillermo Ríos y José Manuel Torres, el presidente del partido es mencionado en una denuncia presentada ante el Ministerio Público.

En la nota, el movimiento sostiene que el caso está relacionado con la presunta comisión de un delito contra la libertad e integridad sexual. “El querellado no es cualquier persona, es el presidente del Molirena”, indicó.

Por ello, solicitaron la separación de Alemán mientras se desarrolla la investigación, luego de que la Sección Primera de Delitos contra la Libertad Sexual de la Fiscalía Metropolitana admitiera la querella el pasado 16 de junio.

Denuncia contra Francisco Alemán.

Sin embargo, la defensa de Alemán sostiene que se trata de un “ataque político” sin sustento, ya que la denuncia a la que hace referencia el movimiento fue archivada hace más de un año, luego de que la supuesta víctima se retractara.

Susana Díaz, abogada de Alemán, explicó que abogados de la supuesta víctima presentaron recientemente una nueva querella por los mismos hechos antes mencionados y que, en efecto, fue admitida por el Ministerio Público. Sin embargo, aclaró que la admisión fue “por forma y no por fondo”.

Alemán presentó un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, tras alegar que una persona no puede ser juzgada o procesada dos veces por el mismo delito.

Por su parte, Carlos Romero, asesor legal del partido, indicó que Alemán seguirá en el cargo hasta completar su período, que concluye en 2028.

Recordó que el grupo dirigido por González Baso intentó, además, anular el año pasado los reformas a los estatutos del partido, los cuales ya tenían unos 18 meses de vigencia. Pero el recurso fue rechazado por extemporáneo, dijo.

Sin embargo, elevaron el recurso ante el pleno del Tribunal Electoral, última instancia. Los magistrados aún deben fallar.

Sobre la reunión de este miércoles, explicó que se trata de una sesión ordinaria del CEN. Se espera que durante ese encuentro se llenen algunas vacantes pendientes. La corriente adversa a Alemán busca ocupar esos cargos.